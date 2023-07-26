Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.15 комментариев
Жители Вены вышли на митинг против концерта Rammstein
Несколько сотен человек в Вене вышли на митинг против проведения концерта группы Rammstein
Несколько сотен человек в Вене вышли на митинг против проведения концерта рок-группы Rammstein в столице Австрии.
Организаторами акции выступили объединение Grune Frauen Wien, а также представитель партии «Зеленых» в парламенте Австрии Мэри Дисоски, передает РИА «Новости».
Организаторы отметили большое количество пришедших, заявив, что отменить сам концерт не удалось. Участники пришли на акцию с плакатами, на которых призвали остановить насилие, остановить патриархат, выбросить купленные на концерт билеты, а лидера группы отправить в суд.
Ранее на солиста рок-группы Тилля Линдеманна пожаловались несколько девушек, выдвинув против него серьезные обвинения. Концерты группы Rammstein в Вене пройдут 26 и 27 июля.