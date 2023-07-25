Женщина в Австрии обвинила Линдеманна в ударе по ягодицам

Женщина в Австрии заявила, что лидер Rammstein Линдеманн задрал ей юбку и ударил по ягодицам

В Австрии женщина заявила, что во время одного из туров Rammstein лидер группы Тилль Линдеманн задрал ей юбку и ударил по ягодицам, хотя она «явно выразила свое несогласие».

Канал ORF сообщает со ссылкой на рассказ женщины, что «Линдеманн толкнул ее лицом вниз на кровать, задрал юбку и ударил так сильно, что на ее ягодицах остались отпечатки ладоней». Подчеркивается, что «с ее стороны не было выражено согласия», женщина «явно выразила свое несогласие с происходящим», передает РИА «Новости».

Инцидент, как сообщается, случился в период одного из проходивших в Австрии с 2019 года туров Rammstein. Женщину позвали на вечеринку перед концертом, выбрав по фото среди фанаток группы. Утверждается, что после того, как она пришла на вечеринку, ей якобы позвонил Линдеманн, он позвал ее в апартаменты, чтобы «позавтракать» и вступить с ним в половую связь.

Как сообщается, женщина несмотря на собственное нежелание это делать позволила другим фанатками «уговорить» ее подняться к Линдеманну, где и произошел инцидент.

При этом в отличие от других девушек, которые обвиняли Линдеманна, она не почувствовала, чтобы ей что-то подмешивали в напитки. По ее словам, она «подверглась сексуальному насилию со стороны Тилля Линдеманна в том смысле, что он физически прикасался» к ней против ее желания.

В интернете опубликована петиция, авторы которой требуют отменить запланированные в Вене 26 и 27 июля концерты Rammstein.

Напомним, девушка по имени Шелби Линн обвинила Линдеманна в добавлении наркотиков в ее напиток перед концертом Rammstein в Вильнюсе. После этого инцидента несколько женщин анонимно тоже обвинили Линдеманна.

В 2020 году Линдеманн создал скандальный проект с русским матом и порно, после участия в котором в адрес российских актрис, снявшихся в его клипе, стали поступать экстремистские угрозы.