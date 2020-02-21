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21 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 12:45  |  vz.ru
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Российский рубль устоял перед американскими санкциями

Российской валюте предсказывают возврат к 70 за долларФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Несмотря на бегство инвесторов в доллар в феврале, российская валюта показала свою силу, удержавшись в районе 64 рублей за доллар. Рубль – одна из немногих валют развивающихся стран, которой удается избегать ослабления к доллару. И даже введение санкций США против дочерней компании «Роснефти» не смогло нанести ущерба российской валюте. Откуда у нее взялась такая неуязвимость?  Подробности...
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Шнуров в политике может закончить как Собчак

У Шнура прорезался политический голосФото: Петр Ковалев/ТАСС
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о начале политической карьеры – он вступил в Партию роста и готов участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Но для успешного перехода из шоу-бизнеса в политику от «звезды» потребуется много усилий, предупреждают эксперты. Иначе селебритиз быстро «стухают», как это было с походом в политику Ксении Собчак.  Подробности...
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Солист Rammstein сплотил ненавистников женщин

Новый проект Линдеманна назван в честь русского матерного обозначения мужского полового органаФото: кадр из видео
Скандальный проект солиста Rammstein Тилля Линдеманна с русским матом и порно подставил под удар актрис, снявшихся в его клипе. В их адрес поступают экстремистские угрозы, которые выдают за «доказательство плачевной ситуации с правами женщин в РФ». Что это − «чеченизация» российского общества или провокация, с которой должна разобраться ФСБ? Подробности...
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Почему американцы таранят российских военных в Сирии

Американский патруль подрезал российскую бронемашинуФото: кадр из видео
В Сирии начали происходить прямые столкновения между военными России и США – к счастью, пока без применения оружия. Чем вызвана наглость американцев, подрезавших российский броневик «Тигр», насколько опасны подобные инциденты – и почему военные действия в Сирии в последнее время столь обострились? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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За шесть лет украинцы ускакали в средневековье

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Вообще, людям, эвакуированным из Китая, повезло. Их автобусы закидали камнями. Могли бы сразу «коктейлями Молотова». По традиции, так сказать. И поржать потом в соцсетях. Подробности...
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Вообще-то мы очень богатые люди

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
В России сегодня сосредоточено очень много всего «самого»! Самого лучшего, самого первого, самого-самого, одного из самых… Оно, самое, может и не всегда хорошо упаковано, но это пока. Упаковка самого – это дело наживное. Подробности...
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Цукерберг просит Вашингтон ввести цензуру

Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Очередная ежегодная Мюнхенская конференция оказалась не таким уж скучным событием. Не каждый день можно услышать чуть ли не мольбу о введении государственной цензуры, причем от главы Facebook Марка Цукерберга. Подробности...
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      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
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              Солист Rammstein сплотил ненавистников женщин

              Новый проект Линдеманна назван в честь русского матерного обозначения мужского полового органа   21 февраля 2020, 08:34
              Фото: кадр из видео
              Текст: Станислав Борзяков

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              Скандальный проект солиста Rammstein Тилля Линдеманна с русским матом и порно подставил под удар актрис, снявшихся в его клипе. В их адрес поступают экстремистские угрозы, которые выдают за «доказательство плачевной ситуации с правами женщин в РФ». Что это − «чеченизация» российского общества или провокация, с которой должна разобраться ФСБ?

              В среду на коллегии ФСБ глава государства потребовал от силовиков «оперативной работы по пресечению всяких призывов к агрессии и насилию». В частности, «настойчиво формировать атмосферу отторжения радикализма в любых его формах и проявлениях» и сделать «более гибкой и современной» систему противодействия экстремизму.

              В этом требовании всё очень важно, но особое внимание хочется обратить на эти слова – «всяких призывов», «в любых формах и проявлениях», «более гибкой». Как раз сейчас в интернете развивается сюжет с довольно нетипичными формами радикализма – при том что агрессии в нем хоть отбавляй, а реакция на нее предполагает определенную гибкость правоохранительных органов.

              У каждого времени свои экстремисты – враги государственного строя. Для 1910-х характерны анархисты и большевики в революционном подполье, для 1990-х – скинхеды, «очищающие» подворотни от «унтерменшей», для «нулевых» и «десятых» – исламисты. Ими палитра экстремизма не исчерпывается: можно ненавидеть по признаку страты и класса, национальности и расы, религии и ее отсутствия, а можно, например, по признаку пола. Агрессивная и объединенная в боевые группы мизогиния встречается реже классического джихадизма (при всей их взаимодополняемости), но реалистичность исходящих от нее угроз никто не отменял.

              Вернемся в 2018 год, когда Россия проводила чемпионат мира по футболу, а в ее городах побывало небывалое в новейшей истории количество иностранных туристов. Спортивный праздник в итоге понравился, кажется, всем, включая завзятых скептиков. Единственный более-менее громкий скандал, который его омрачил – кампания ненависти в интернете, направленная на российских женщин, которые вступали в романтические отношения или просто общались с иностранными болельщиками.

              Дагестан – это Россия, но Россия – это не Дагестан, поэтому кампания выглядела довольно неожиданно и непривычно, пока не выяснилось, что ее концы ведут к одному человеку и неким сетевым активистам, которых он собрал вокруг себя.

              Речь идет о саратовце Владиславе Позднякове – создателе паблика «Мужское государство», участники которого фонтанировали угрозами в адрес недостаточно целомудренных, по их мнению, россиянок и в целом сходились на необходимости такого характера взаимоотношений между мужчинами и женщинами, который принят в талибской части Афганистана.   

              Допустимо предположить, что появление «Мужского государства» спровоцировало так называемая третья волна феминизма, кое-где по интернету – не менее агрессивная, чем этот паблик. Но по большому счету почти любой комплекс можно превратить в экстремистскую идею, под которую обязательно кто-нибудь подпишется: одни черных не любят, другие – белых, третьих мужчины обидели, четвертых – женщины.

              Как бы там ни было, налицо были угрозы для жизни и здоровья в адрес конкретных и иногда деанонимированных людей (это «фишка» «Мужского государства» – правдами и неправдами добывать фамилии, номера телефонов и домашние адреса своих жертв). Поздняковым оперативно заинтересовались компетентные органы, и в декабре того же года он получил два года условно за «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

              Через три месяца суд в Хабаровске приговорил четверых активных сторонников «Мужского государства» к реальным тюремным срокам, поскольку в их деле фигурировала подготовка реального теракта с целью «вызвать у неограниченного круга лиц ненависть к представителям неславянской внешности и к действующей власти».

              Таким образом, дорожка от идеологии «баба не человек» до практического экстремизма с применением взрывчатки оказалась довольно короткой.  

              Еще год спустя (точнее, буквально на днях) лидер необъяснимо популярной в России группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил клип на песню Till the End из своего сольного проекта, который именуется русским матерным словом, написанным латиницей. С чего вдруг такие «козыри», понятно: Линдеманн осведомлен о своей популярности именно в России, а эксплуатация провокативной стилистики – неотъемлемая часть его проектов.

              Достаточно вспомнить, какой скандал в Германии вызвал клип Deutschland. При том, что участники Rammstein по своим убеждениям не неонацисты, а ровно наоборот – антифашисты.

              Содержание Till the End под стать названию всего проекта: если совсем просто, в кадре оргия с Линдеманном и российскими актрисами. Некоторые из них занимаются с германским музыкантом сексом, некоторые не занимаются, но и тем и другим, если их удалось деанонимизировать, теперь поступают угрозы.

              Не будем делать вид, будто это бурление на ровном месте, а в клипе нет ничего особенного – потому что есть, ведь это порно.

              Не просто откровенная съемка, а экспериментальное порно. Линдеманн переступает через определенную грань общественной морали, каковую артисты с его популярностью обычно выдерживают. Его дело –  холостяцкое, но далеко не всем в России такая стилистика придется по душе: 57-летний немецкий барин в небогатой стране оплатил «группешник» с местными девушками и теперь монетизирует его в обратную сторону.

              Однако претензии к стилистике и вопросы уместности – это одно, а угрозы физического насилия в отношении актрис – совсем другое. И вот что интересно: как и в случае с мундиалем, речь идет не о «чеченизации российского общества», а всё о том же Позднякове и его сторонниках, о чем актрисы рассказали журналистам.

              Удивительное дело: в России проживают 146 миллионов человек, но второй по счету громкий скандал вида «и девушек наших ведут в кабинет» с угрозами этим самым девушкам – приводит к одному и тому же саратовцу, который сбежал из страны и модерирует теперь свое «Мужское государство» в закрытом от публики режиме.   

              Поздняков и столь ненавидимые им радикальные феминистки будто созданы друг для друга. «Хобби» его мужланского движения позволяет тыкать указкой в экстремистский контент и утверждать «что все российские мужчины – вот такие опасные и нетерпимые варвары».

              Уже понятно, что стараниями феминисток скандал будет двигаться именно в эту сторону – в сторону переноса с частного (активистов неугомонного саратовца) на общее, то есть на взаимоотношения мужчин и женщин в России в целом. Конкретное «Мужское государство» поставляет условному «Женскому государству» иллюстративный ряд экстремизма на почве мизогинии.  

              А про клип Линдеманна скоро забудут.

              Сторонники «убийств чести» характерны не для России, а лишь для некоторых ее регионов (в число которых Саратовская область не входит), да и к существованию порноактрис-россиянок все давно привыкли, многие даже болеют «за наших» на так называемом Порно-Оскаре

              Если смотреть на жизнь через призму идеологической борьбы феминисток с мизогинами, то Поздняков, говоря ленинским языком, – это «полезный дурак», то есть его действия работают на его же врагов. Но это совсем не проблема. Проблема в том, что среди людей с неустроенной личной жизнью, которых Поздняков вдохновляет на сетевую травлю, могут сыскаться и буйные, у которых на руках теперь есть имена и даже адреса потенциальных жертв.

              А ведь мундиаль давно прошел. Тогда деятельность «Мужского государства» воспринималась как попытка испортить праздник, в который было вложено много сил и от которого ожидали большой отдачи в плане «мягкой силы», поэтому реакция со стороны государства последовала быстрая и жесткая. Теперь столь своеобразный вид экстремизма с непривычки могут и «проморгать» – в духе «когда убьют, тогда и приходите».

              Поэтому повторим это еще раз: президент призвал проявлять «гибкость» и пресекать «всякие призывы к агрессии и насилию», «радикализм в любых формах и проявлениях». Потенциальным жертвам совершенно все равно, от какой именно книги переклинило в голове у очередного пассионария –  от «Майн Кампф», от Корана или от «Домостроя».

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