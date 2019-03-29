Что оскорбило чиновников в клипе Rammstein о немецкой истории

Европейские чиновники, как выяснилось, мало отличаются от российских – они тоже приходят в ужас от некоторых произведений искусства. На этот раз предметом критики стал новый клип культовой немецкой группы Rammstein. Почему он вызвал подобное возмущение и насколько оно обоснованно?

Самая известная и популярная рок-группа Германии Rammstein после семилетнего молчания выпустила новый клип на песню Deutschland. Клип в Германии начали критиковать, как в СССР Пастернака – не глядя. Точнее, посмотрев только короткий 30-секундный трейлер девятиминутного музыкального видео.

Между тем говорить, что клип посвящен «инструментализации и умалению Холокоста», – это приблизительно то же самое, что свести содержание «Тараса Бульбы» к описанию еврейского погрома, а того же «Доктора Живаго» – к пребыванию Юрия в отряде Ливерия Микулицына.

Хотя, если уж сравнивать содержание клипа Deutschland с каким-либо произведением русской литературы, то нужно вспоминать не классику, а постмодерн. Например, «Голубое сало» Владимира Сорокина (эту книгу, напомним, в свое время в чем только не обвиняли) или «Мифогенную любовь каст» Сергея Ануфриева и Павла Пепперштейна (хорошо, что эту книгу, действие которой происходит во время Великой Отечественной, не читали любители оскорбляться – там поводы встречаются в сто раз чаще, чем в Comedy Woman).

Клип начинается с явления римлянам в 16-м году нашей эры Германии (Deutschland) – чернокожей дивы в доспехах в исполнении модели и актрисы Руби Коми. Это отсылка к битве при Идиставизо, в ходе которой был изуродован еще один известный литературный герой – центурион Марк Крысобой из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова.

Далее Германия появляется в различные эпизоды немецкой истории разных веков, причем попеременно то она держит в руках отрезанную голову вокалиста Rammstein Тиля Линдеманна, то он – ее.

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Уже названо много версий того, почему Германию персонифицирует именно негритянка. Это может быть издевательство над политкорректностью, когда исторические фильмы объявляют «расистскими» за то, что при дворе короля Артура или Владимира Красно Солнышко нет ни одного человека с кожей, отличной от белой. Это может быть намек на то, что политика Ангелы Меркель приведет к тому, что в Германии темнокожие станут большинством. Это может быть страховка от обвинений в нацизме. Наконец, это может вообще ничего не значить – просто девушка красивая.

Хотя последнее крайне маловероятно – клип насыщен символами, очевидными и не очень. Когда карикатурные священники сидят и жрут тело Германии – тут может возникнуть довольно мало разночтений. Когда Германия рождает щенков вместо людей – тоже в общем понятно, что хотел сказать автор. Когда в пивной кастетами дерутся мужчины, один из которых похож на Гитлера до того, как он укоротил усы по моде 20-х годов прошлого века, а другой – на Тельмана, тут вообще мало символичного – практически голая историческая правда, как и крушение дирижабля «Гинденбург».

И наконец, так взволновавший немецких чиновников момент, когда сперва нацисты вешают группу Rammstein в одеждах узников концлагерей, а потом группа Rammstein в тех же одеждах расстреливает связанных нацистов. Тут, казалось бы, тоже все очевидно: Германия победила нацизм. Но нет, «то, как Rammstein здесь использует страдания и гибель миллионов людей в развлекательных целях, выглядит непристойно и омерзительно» говорит уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн.

И еще клип – «безвкусная эксплуатация свободы творчества», это тоже уполномоченный Кляйн.

Формулировки до боли знакомые. Похоже, что чиновники по всему миру одними и теми же словами оскорбляются произведениями культуры, которые им не нравятся.

В случае с Rammstein высосанный из пальца «антисемитизм» – это единственное, что можно безнаказанно и даже общественно одобряемо критиковать в клипе. Но еще раз подчеркнем, что никаким умалением Холокоста в клипе даже не пахнет. Если у вас песня называется «Германия» и посвящена противоречивой и кровавой немецкой истории, то просто нельзя проигнорировать эту тему.

Собственно, наоборот, если бы в клипе было сражение при Идиставизо, средневековые рыцари, крушение «Гиндебурга», карикатурное руководство ГДР, террористы RAF и современный гламур с псами, а Холокоста не было – вот это как раз и стало бы самым настоящим антисемитизмом и попыткой избежать ответственности за массовые убийства евреев, цыган и других «неполноценных» народов.

Поиск символов в клипе – увлекательное занятие. Действительно, при каждом новом просмотре обнаруживается что-то новое. Скажем, то, что щенки, которых рожает Германия, – породы леонбергер, которая дважды, как раз после мировых войн, была на грани полного уничтожения – но возрождалась. Отрезанные головы – это Иоанн Креститель с Саломеей или дивизия СС «Мертвая голова»?

В любом случае, сколько бы символов и аллюзий ни было в клипе, и сам он, и реакция на него – это диагноз современной Германии. Государству, которое, безусловно, является политическим и экономическим лидером Евросоюза, но не может ни разобраться в собственной истории, ни предложить как своему народу, так и другим странам привлекательный образ будущего.

Из десятков кровавых исторических сцен, представленных в клипе, немецкие чиновники предпочли оскорбиться только Холокостом. Остальное – или не заметили, или намеренно проигнорировали.

В финале клипа Германия в прозрачном гробу улетает в космос – тоже, в общем, предполагающий не так уж много толкований символ. Спящая красавица ждала пробуждающего поцелуя сто лет, сколько придется ждать Германии и немцам – неизвестно.

Но с создателями клипа не поспоришь о том, что ничего хорошего впереди у страны, которая не готова принять свое прошлое, быть не может.