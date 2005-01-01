Немецкую группу Rammstein раскритиковали за «омерзительный» клип о Холокосте

Уполномоченный федерального правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн и бывший руководитель Центрального совета евреев в Германии Шарлотта Кноблох выступили с жесткой критикой нового ролика немецкой группы Rammstein.

Музыкантов обвинили в том, что они «перешли красную линию» и «нарушили границу дозволенного». Так, Кноблох в интервью газете Bild упрекнула группу в «инструментализации и умалении Холокоста».

«То, как Rammstein здесь использует страдания и гибель миллионов людей в развлекательных целях, выглядит непристойно и омерзительно», – приводит ее слова Deutsche Welle.

В свою очередь Кляйн заявил о «безвкусной эксплуатации свободы творчества».

Накануне Rammstein опубликовали тизер предстоящего клипа, в котором участники группы предстают в полосатых робах заключенных нацистских концлагерей и стоят на эшафоте с петлями на шее.

Новинка станет первым синглом Rammstein за семь лет. Тизер набрал уже более 1 млн просмотров.