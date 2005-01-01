Rammstein опубликовал скандальный клип

Немецкая группа Rammstein выпустила официальное видео на песню Deutschland. Это видео стало первым с 2012 года.

Фрагменты эпичного видео отсылают к разным этапам немецкой истории – от покорения Германии древнеримскими легионами через средневековье, интербеллум, нацистскую эпоху, ГДР до современности – и переплетаются с фантастическими сценами. В роли собственно «Германии» снялась чернокожая актриса Руби Коми.

Ранее был опубликован тизер клипа, который сразу же раскритиковали, увидев в нем антисемитизм. Музыкантов в «инструментализации и умалении Холокоста» - поводом стала сцена казни евреев в нацистском концлагере.