Тень нацизма встает в Германии в полный рост

Вы, конечно, удивитесь, но в Германии есть свой президент. Его зовут Франк-Вальтер Штайнмайер, хотя это тоже неважно. О том, что в стране есть такая должность, вспоминали только недавно, и то потому что никак не могли собрать правящую коалицию, а по закону именно президент всех должен разогнать и назначить новые выборы. К сожалению, он и этого не смог сделать.

Ну, зато у него есть дворец, мерседес, крутейшая зарплата и никакой ответственности ни за что. А еще он любит высказываться. Об уровне его компетенции и государственного мышления говорит, например, часть его недавнего выступления, где он сообщает миру, что самое главное нынче в Германии – это наконец провести интернет в пригороды. То ли он понял, что на пенсии ему могут не показать xHamster, то ли ему подсказали, что в 21-м веке в ведущей индустриальной державе Европы существуют тысячи мест, где вместо 3G работает только EDGE, но давайте порадуемся за стройную систему приоритетов государственного мужа.

Так как во дворце Bellevue красиво, но скучно, Штайнмайер решил высказаться насчет антисемитизма в Германии. О том, что он чудовищно вырос. Причем сделал он это в начале «Еврейско-христианской недели братства» в Нюрнберге: «Если вы хотите либеральную, пригодную для жизни страну, вы должны встать, вы должны противостоять антисемитизму в любой форме – мы не хотим терпеть это в нашей стране».

Я понимаю, что воздух Нюрнберга творит с немецкими политиками удивительные вещи, но в обличительной речи Штайнмайера о внезапном росте антисемитизма в Германии самым прелестным образом отсутствовало несколько важных слов и предложений.

Так, господин президент не обозначил точно – с какого такого времени «вдруг» в Германии нарисовался антисемитизм, который из немцев так успешно вытравливали сначала войска Красной армии, а потом весь послевоенный уклад страны. Случилось ли это за последние 20, 10 лет? Или мы что-то важное пропустили? А главное – ни разу не прозвучало, кто именно – какие группы населения, какие партии и отдельные политики – являются сегодня основными проводниками антисемитизма в ФРГ.

А это критически важно, так как, когда президент Германии утверждает, что в Германии растет антисемитизм, для всего остального мира это выглядит так, будто бывшие чисто расовые немцы взялись за старое, несмотря на Нюрнберг. А это, надо сказать, не только не самое лучшее, что мультяшный лидер страны может сделать для вверенного ему государства, но является прямой ложью на уровне кровавого навета.

Перед глазами общественности встает тень немецкого нацизма в полный рост и уже зазвенели рельсы Заксенхаузена. А это уже пиар-катастрофа.

Дело в том, что Штайнмайер не говорит главного: все случаи нападений на евреев в школах, на улицах вдруг пошли в гору ровно с 2015 года, когда госпожа Меркель – реальный, а не картонный руководитель страны – впустила без проверки документов полтора миллиона «сирийских беженцев», а точнее, граждан неустановленных стран Ближнего Востока, настроенных к евреям как к нации и к Израилю как государству крайне враждебно. Я бы сказал – смертельно враждебно.

Первым по этому поводу очень точно и парадоксально высказался покойный модельер Карл Лагерфельд: «Стоило немцам уничтожить шесть миллионов евреев, чтобы теперь впустить в страну полтора миллиона их самых главных врагов». Какой тогда поднялся вой – Gutmenschen («хорошие люди», термин, который в Германии используется так же саркастично, как в России «люди с хорошими лицами») буквально затравили самого немецкого дизайнера. Чего они только про него не несли по всем каналам. Но эти люди обычно не только громкие и наглые, они обычно еще и глупые и в порыве страсти проговариваются.

Так, суперлибералы позволяли себе оценки такого рода: «Лагерфельд так говорит, потому что сам работает на евреев». Опаньки. Да в этой фразе больше антисемитизма, чем во всей процессии паломников в Мекку. И это неудивительно.

При всем государственном и законодательном давлении, которое оказано на немцев по вопросу исторической вины перед евреями, самым уютным гнездом антисемитизма являются партии зеленых и левых. А вовсе не страшные фашисты из AfD. У этого есть исторические корни – обе эти партии, которые сейчас стали поднимать головку, абсолютно безоговорочно поддерживают Палестину и ее террористов, называя их борцами за свободу.

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Тут есть тонкая грань – потому что все эти годы они не высказывались непосредственно по этническому вопросу, а прикрывались своей идейной позицией, по которой, собственно, все равно Израиль должен быть уничтожен и сброшен в море. Что, конечно, не то же самое, что избивать на улице каждого, кто ходит в кипе, или тащить его сразу в польскую деревню Освенцим.

Но зато бойкот израильских товаров уже вполне вписывается в старинную немецкую забаву «Не покупай у еврея», про которую помнят даже те, кто не жил в 1936 году в Берлине.

И тут «Зеленые» и «Левые» получили настоящий подарок – полтора миллионов natural born anti-Semites, которым наплевать в принципе на немецкие законы. И немецкие либералы наконец-то получили в свое распоряжение не только громкий голос, но и молодые загорелые руки, отчетливо осознавая, что им самим за это ничего не будет.

И поэтому, когда всего в 500 метрах от Опернплатц, где старина Геббельс сжигал книжки, начали сжигать еврейские флаги, они только радостно потирали ручки – все сложилось как нельзя лучше.

Тут уже на весь этот праздник начали с интересом смотреть три миллиона турок, которые в Германии с 60-х годов и в принципе приучены к некоторым особенностям национального помалкивания. Тем более что за некоторые высказывания и действия тут можно и штраф получить, и в тюрьму сесть. И тут они видят, что, оказывается, вновь прибывшие братья не несут никакого наказания ни за что вообще – судья напишет, что ты слишком молод и слишком травмирован войной в Сирии, чтобы тебя осудить. Wow, вы серьезно?

Но именно потому то, что у старшего поколения было на уме, теперь у детишек на языке. Но это только звучит так «немецкие школы»: в обычных школах сейчас именно немецких детей – меньшинство. И верховодят там сейчас совсем другие детишки. На них умиленно смотрят учителя, которые расклеивают по коридорам лево-зеленую пропаганду и поощряют учеников пропускать занятия ради «Забастовки во имя борьбы с климатом», то есть имеют вполне определенную политическую ориентацию. Родителям, которые пытаются сопротивляются этому террору, вводят Hausverbot – запрет на посещение территории школы. Ну, все как у либеральных граждан принято.