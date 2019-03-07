Основатели «Мужского государства» в Хабаровске получили реальные сроки

Хабаровский суд вынес приговор четырем фигурантам дела о создании экстремистского сообщества «Мужского государства», всех приговорили к реальным срокам.

В карточке дела сообщается, что двоих студентов признали виновными в создании экстремистского сообщества, а еще двоих наказали как его участников, пишет «Фонтанка.ру».

21-летний студент и электромонтер Данил Абросов и 19-летний Александр Исаков получили по два года и три месяца колонии общего режима как участники сообщества. При этом мать Абросова не смогла ответить, собирается ли сторона зашиты обжаловать вердикт в отношении ее сына, так как при пересчете срока ему остается провести в колонии четыре месяца.

Виновными также признаны 20-летний Сергей Жеребцов и 20-летний Виктор Карташов. Их осудили на четыре года колонии как создателей сообщества.

По данным следствия, студенты пытались сделать взрывчатку и напасть на торговые точки с целью «вызвать у неограниченного круга лиц ненависть к представителям неславянской внешности и к действующей власти».

В декабре 2017 года молодые люди были задержаны. Они признали свою вину. Все четверо состояли в группе «Мужское государство».

Ранее 27-летний создатель паблика «Мужское государство» из Саратова Владислав Поздняков получил два года условно за «возбуждение вражды и ненависти» по отношению к женщинам.

В настоящее время группа по-прежнему функционирует, но является закрытой, в ней состоит более 100 тыс. человек. В описании сообщается, что основы сообщества – патриархат и национализм.