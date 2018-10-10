Создателя «Мужского государства» приговорили за женоненавистничество

В Нижнем Новгороде суд вынес приговор создателю паблика «Мужское государство» за возбуждение ненависти к женщинам, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Суд установил, что с мая по июнь 27-летний саратовец, находившийся тогда в Нижнем Новгороде, создал в одной из соцсетей группу, в которой размещал «фото и видео изображения, содержащие лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, ненависти именно по отношению к женщинам», сообщили в пресс-службе СУ СК по Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что мужчину зовут Владислав Поздняков.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). В ходе предварительного расследования он признал вину в полном объеме.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

В начале октября на призывавшего к травле россиянок 27-летнего создателя паблика следователи завели уголовное дело. Его поместили под домашний арест.

В интервью СМИ Поздняков призывал травить российских девушек, которые общались с фанатами из других стран во время чемпионата мира по футболу.