Создателя «Мужского государства» арестовали за разжигание ненависти к женщинам

Создатель паблика «Мужское государство» Владислав Поздняков по решению районного суда Нижнего Новгорода отправился под домашний арест на два месяца из-за разжигания ненависти к женщинам.

Следственный комитет по Нижегородской области предъявил Позднякову обвинение за «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (ч. 1 ст. 282 Уголовного кодекса России).

«Фигурант дела отказался от показаний в части предъявленного обвинения, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ (по которой можно не свидетельствовать против самого себя – прим. ВЗГЛЯД). В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – приводит «Интерфакс» слова своего собеседника.

Напомним, что созданный в социальных сетях паблик «Мужское государство» с идеологией национализма и женоненавистничества описывал свое «движение» как «национал-патриархат». Его создатель Поздняков призывал во время чемпионата мира по футболку травить российских девушек, общавшихся с фанатами из других стран.

По данным «Медиазоны», 28 сентября Поздняков был задержан на пять суток за мелкое хулиганство. Чуть раньше в этот же день он сообщил в социальных сетях об обыске его съемной квартиры.

В начале октября на призывавшего к травле россиянок 27-летнего создателя паблика следователи завели уголовное дело.