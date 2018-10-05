На призывавшего к травле россиянок лидера «Мужского государства» завели дело

Следователи возбудили уголовное дело против создателя организации «Мужское государство» Владислава Позднякова, призывавшего травить россиянок за общение с иностранными фанатами.

Производство открыто по ч.1 ст.282 УК («возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства»). В нижегородском СК сообщили, что подозреваемым является 27-летний житель Саратовской области, который с мая по июнь этого года проживал в Советском районе Нижнего Новгорода, передает «Интерфакс».

По версии следствия, подозреваемый в соцсети «ВКонтакте» создал группу, в которой размещал фотографии и видеозаписи, содержащие признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к женщинам. Мужчина действовал вместе с единомышленниками, которые пока не установлены.

Источник сообщил, что подозреваемым является создатель интернет-сообщества «Мужское государство» Владислав Поздняков.

В конце сентября Поздняков был задержан на съемной квартире в Нижнем Новгороде.

«Мужское государство» – возникшее в соцсетях движение, его идеологией является национализм и женоненавистничество, описанное как «национал-патриархат». В интервью СМИ Поздняков призывал травить российских девушек, которые общались с фанатами из других стран во время чемпионата мира по футболу.