Задержан призывавший к травле россиянок лидер «Мужского государства»

Создатель организации «Мужское государство» Владислав Поздняков, призывавший травить россиянок за общение с иностранными фанатами, задержан.

На своей странице во «ВКонтакте» Поздняков сообщил, что его задержали в Нижнем Новгороде. Запись опубликована в 7.12 утра в пятницу, 28 сентября.

«Проводят обыски на съемной квартире!» – добавил активист.

«Мужское государство» – возникшее в соцсетях движение, его идеологией является национализм и женоненавистничество, описанное как «национал-патриархат». В интервью СМИ Поздняков призывал травить российских девушек, которые общались с фанатами из других стран во время чемпионата мира по футболу. Активист при этом называл россиянок «шлюховатыми натащами».