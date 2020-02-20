Путин призвал сделать более гибкой систему противодействия экстремизму

Президент Владимир Путин заявил, что система противодействия экстремизму в России должна стать более гибкой и современной, важно в этом плане опираться на поддержку общества.

«Более гибкой и современной должна стать система противодействия экстремизму. Важно опираться здесь на поддержку и доверие общества», – передает РИА «Новости» слова Путина на коллегии ФСБ.

Он добавил также, что ждет от ФСБ оперативной работы по пресечению всех призывов к агрессии и насилию.

«Я жду от вас оперативной работы по пресечению всяких призывов к агрессии и насилию. Любые проявления национализма и религиозной вражды должны быть пресечены. Необходимо работать с людьми разных поколений, в том числе, разумеется, и с молодежью – совместно с общественными объединениями, СМИ», – заявил Путин.

Он призвал «настойчиво формировать атмосферу отторжения радикализма в любых его формах и проявлениях».

«Нужно четко и ясно понимать его разрушительную опасность для нашей государственности, для стабильного развития Российской Федерации», – подчеркнул Путин.

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