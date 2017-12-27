Фронтмен Rammstein назвал русских спортсменов «самыми жесткими типами в мире»

Лидер популярной немецкой группы Rammstein Тиль Линдеманн в интервью рассказал об «уничтожающих русских», имея в виду спортсменов советской сборной.

Вспоминая свои выступления за юниорскую сборную ГДР по плаванию, Линдеман в шутку заявил, что «русские нас всегда уничтожали», сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Вокалист Rammstein добавил, что со спортсменами из России лучше не связываться. «Они тренировались в воде с температурой 18-19 градусов. Это самые жесткие типы в мире», – отметил Линдеманн.

В 1978 году он выступал за сборную ГДР на чемпионате Европы по плаванию среди юниоров. По словам Линдеманна, Владимир Сальников тогда был «королем», а спортсмены из СССР – непобедимыми. Музыкант сообщил, что готовился и к Олимпиаде в Москве в 1980 году, но немецкие спецслужбы запретили ему выступать из-за связей с Западом.

Группа Rammstein регулярно посещает Россию с концертами, некоторые участники владеют русским языком. В июле солист Rammstein приезжал в Баку на музыкальный фестиваль, где попросил спасти его от российских звезд.