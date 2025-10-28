Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.4 комментария
Обнародован прогноз Минсельхоза по урожаю картофеля
Россиянам пообещали хороший урожай картофеля в этом году и стабильные цены благодаря работе организованного сектора.
Министр сельского хозяйства России Оксана Лут заявила, что повторения прошлогодней ситуации с резким изменением цен на картофель ждать не стоит, передает РИА «Новости». Она отметила: «По овощам и картофелю увидим урожай на уровне прошлого года. По картофелю чуть выше – на 300 тыс. тонн в организованном секторе, чем было в прошлом году. Ситуации с перекосом цен мы не ожидаем. Урожай должен быть хороший достаточно».
Лут добавила, что в целом урожай овощей и картофеля на российских полях будет соответствовать уровню прошлого года, что создаст благоприятные условия для сохранения ценовой стабильности на эти продукты. Особенно это касается организованного сектора, который показал рост к прошлому году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России начали применять синхротрон для улучшения семян.
Российские ученые также создали способ быстрого выращивания картофеля.