Обнародован прогноз Минсельхоза по урожаю картофеля

Tекст: Ольга Иванова

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут заявила, что повторения прошлогодней ситуации с резким изменением цен на картофель ждать не стоит, передает РИА «Новости». Она отметила: «По овощам и картофелю увидим урожай на уровне прошлого года. По картофелю чуть выше – на 300 тыс. тонн в организованном секторе, чем было в прошлом году. Ситуации с перекосом цен мы не ожидаем. Урожай должен быть хороший достаточно».

Лут добавила, что в целом урожай овощей и картофеля на российских полях будет соответствовать уровню прошлого года, что создаст благоприятные условия для сохранения ценовой стабильности на эти продукты. Особенно это касается организованного сектора, который показал рост к прошлому году.

