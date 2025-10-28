Минтранс рекомендовал выделять парковки семьям с детьми у объектов транспорта

Минтранс рекомендовал создать выделенные парковки для семей с детьми

Tекст: Вера Басилая

Министерство транспорта России рекомендовало выделять специальные парковочные места для семей с детьми у транспортных объектов, передает ТАСС. Соответствующее распоряжение подписал глава министерства Андрей Никитин.

Также Минтранс советует, где возможно, оборудовать комнаты матери и ребенка в многофункциональных зонах дорожного сервиса. В списке рекомендаций – обязательное наличие в такси и автобусах детских кресел и бустеров.

Кроме того, отмечается необходимость приоритетного обслуживания семей с детьми в аэропортах, создания комфортной среды на всех этапах поездки, возможности предварительного бронирования мест и установки понятных информационных табло и указателей. Минтранс выделяет в числе приоритетов обустройство пандусов и лифтов для людей с колясками в аэропортах, железнодорожных и автовокзалах, а также в общественном транспорте.

Распоряжение также содержит рекомендацию обеспечить наличие в поездах специальных вагонов для семей с детьми с игровыми зонами и местами для хранения колясок и багажа. В министерстве отметили, что игровые зоны для детей должны появляться и в аэропортах, и на железнодорожных станциях, а также на объектах дорожного сервиса в составе многофункциональных зон.

Семьи с маленькими детьми смогут воспользоваться детскими игровыми площадками и комнатами матери и ребенка на новых автозаправках, мотелях и дорожных кафе с 1 марта 2026 года.

Компания РЖД ввела продажу билетов в отдельные купе для взрослых с детьми, которые отмечены специальными пиктограммами.