    Как Россия лишает снабжения украинские группировки
    ДУМ запретило курьерам-мусульманам перевозить алкоголь и свинину
    Эксперт Лизан: При попадании «Герани» украинская сеть батарейных парков будет гореть как сено
    Безруков высказал свою версию смерти Есенина
    Кремль: Поставка «Томагавков» Украине станет серьезной эскалацией конфликта
    Назван запланированный на развитие туризма в России объем финансирования
    В Москве оценили планы ЕС ограничить передвижение дипломатов России
    Патрушев: Запад для давления на Россию в Арктике использует экологическую проблематику
    Алиев поздравил Путина по телефону с днем рождения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

    Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия предлагает миру разум и справедливость

    В естественном стремлении к тому, чтобы наши представления о справедливости совпадали с мнением большинства, Россия смогла за последние годы объединить весьма внушительный круг мыслящих людей из самых разных стран мира.

    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Меркель придумала объяснение для глупых

    По мнению Меркель, одним из факторов, который привел к началу боевых действий на Украине, стала пандемия. Дескать, из-за этого «с Путиным невозможно было лично обсудить разногласия». Это вызывает ощущение неловкости.

    7 октября 2025, 16:23 • Новости дня

    В РЖД появились купе только для пассажиров с детьми

    В РЖД появились купе только для пассажиров с детьми
    @ Екатерина Лызлова/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Железнодорожная компания ввела продажу билетов в отдельные купе, предназначенные исключительно для взрослых с детьми, которые отмечены специальными пиктограммами.

    В купейных вагонах всех поездов Федеральной пассажирской компании появятся одно или два купе, забронировать которые могут только пассажиры с детьми. Эти места отмечаются специальными пиктограммами при покупке билета, сообщает РЖД в Telegram.

    Ранее подобная услуга уже была протестирована для многодетных семей в поездах южных направлений. В РЖД отмечают, что для родителей предусмотрены различные скидки на билеты, чтобы сделать семейные поездки более доступными.

    При оформлении билетов по льготным тарифам и при посадке в поезд необходимо подтвердить гражданство России у несовершеннолетнего пассажира. Для этого нужно предъявить свидетельство о рождении со штампом о гражданстве или паспорт, если ребенку больше 14 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее компания «Российские железные дороги» (РЖД) представила вагоны с отдельной душевой, увеличенными спальными местами и специальным местом для пассажиров с детьми.

    6 октября 2025, 22:19 • Новости дня
    WSJ: Украина создала тайные аккумуляторные парки на случай новых ударов по энергетике
    WSJ: Украина создала тайные аккумуляторные парки на случай новых ударов по энергетике
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Скрытая сеть энергохранилищ мощностью 200 мегаватт построена на Украине для обеспечения экстренного электроснабжения до 600 тыс. домов при длительных блэкаутах, сообщило американское издание The Wall Street Journal.

    Украина сформировала скрытые парки аккумуляторов с целью поддержания электроснабжения на случай длительных отключений, передает RT. По данным издания, крупнейшая аккумуляторная система страны включает шесть энергохранилищ, размещенных в Киеве и Днепропетровской области.

    Совокупная мощность сети достигает 200 мегаватт, что позволяет обеспечить электричеством до 600 тыс. домов в течение двух часов. Сами энергохранилища представляют собой белые блоки-аккумуляторы высотой примерно 2,5 метра.

    Причиной создания такой системы стали риски массовых отключений электричества на Украине из-за регулярных ударов по энергетической инфраструктуре. Аккумуляторы можно быстро развернуть там, где возникнет необходимость, чтобы поддержать подачу электричества в экстренных ситуациях.

    Ранее ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики на Украине.

    Владимир Зеленский требует перемирия в воздухе из-за угрозы масштабного блэкаута на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия подвела черту под «газовой независимостью» Украины.

    Комментарии (25)
    6 октября 2025, 19:12 • Новости дня
    Обозначена роль Зурабишвили в попытке государственного переворота в Грузии
    Обозначена роль Зурабишвили в попытке государственного переворота в Грузии
    @ IMAGO/Martin Pedaja/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Роль экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили в сценарии предотвращенного 4 октября государственного переворота «лежит на ладони», заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Не является случайностью, что организаторы государственного переворота попытались взять президентский дворец, при этом лежит на ладони роль Саломе Зурабишвили и то, как ее к этой роли готовили», – заявил он.

    По его словам, после отставки в декабре прошлого года «Зурабишвили продолжает незаконно использовать штандарт президента Грузии, что может делать только действующий президент, и особенно возмутительно, что эта самозванка использует эксклюзивный президентский символ во время встреч с иностранными послами» Шалва Папуашвили отметил, что «впервые в истории Грузии целью радикалов стал президентский дворец, и это произошло на фоне скрытой поддержки со стороны Зурабишвили».

    Председатель парламента заявил, что «участники переворота должны были ввести Зурабишвили в президентский дворец и так начать революцию». Он отметил, что «ни один иностранный покровитель радикалов к этому моменту не осудил террористическое нападение на дворец президента». «Осуждения уже мало, они должны разделить ответственность за случившееся», – считает председатель парламента Грузии.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как грузинские радикалы после провала революции сцепились из-за денег и политической ответственности.

    Комментарии (10)
    6 октября 2025, 10:20 • Видео
    Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

    Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 21:56 • Новости дня
    Глава ЕК призвала ЕС внимательно выслушать речь Путина на «Валдае»

    Фон дер Ляйен после речи Путина призвала сохранить ей власть ради мира в Европе

    Глава ЕК призвала ЕС внимательно выслушать речь Путина на «Валдае»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала очень внимательно послушать заявления Владимира Путина на форуме «Валдай», и сохранить ей власть, чтобы бороться с «угрозой с Востока».

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза тщательно выслушать речь президента России Владимира Путина, произнесенную на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

    Она обратилась к евродепутатам, напомнив, что Путин возложил ответственность «за продолжение боевых действий на Украине на Европу». По словам фон дер Ляйен, европейцам следует «очень внимательно прислушаться к его словам».

    Фон дер Ляйен также заявила, что «глобальный миропорядок разлетается в щепки быстрее, чем мы могли бы ожидать», передает ТАСС.

    «В Европе звучит боевая тревога. <...> Европе угрожают с Востока. Европе грозят изнутри», – заявила фон дер Ляйен.

    Глава Еврокомиссии попросила оставить ее у власти для «спасения миропорядка», аргументируя это необходимостью защиты Европы. Она подчеркнула, что глобальный Юг внимательно следит за действиями ЕС. Ее выступление прозвучало в преддверии запланированного 9 октября голосования по вотумам недоверия Еврокомиссии в Европарламенте, инициированным крайне правыми и крайне левыми депутатами.

    Ранее депутаты Европейской народной партии в Европарламенте выразили недовольство политикой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Они могут поддержать вотум недоверия.

    Напомним, Владимир Путин заявил, что ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. Он также назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО. Президент пошутил, что больше не будет запускать дроны в Данию, Францию и другие страны.

    Комментарии (20)
    7 октября 2025, 07:58 • Новости дня
    Меркель спровоцировала скандал между Польшей и Германией
    Меркель спровоцировала скандал между Польшей и Германией
    @ Christian Marquardt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Высказывание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о роли Польши и Прибалтики в начале спецоперации на Украине стало причиной острой реакции Варшавы.

    Дипломатический скандал между Варшавой и Берлином начался после слов Меркель о том, что Польша и страны Прибалтики косвенно спровоцировали начало спецоперации на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    В публикации отмечается, что в Польше подобные слова встретили резко негативно. Один из бывших польских премьер-министров Матеуш Моравецкий заявил, что политика Меркель в отношении России нанесла ущерб безопасности Европы.

    Напряженность между Польшей и Германией возникла не только на почве заявлений бывшего канцлера, но и из-за разногласий по вопросам безопасности границы, связанных с миграционным кризисом. Польская сторона также выражает разочарование позицией Германии к России как при Меркель, так и при ее нынешнем канцлере Олафе Шольце.

    Напомним, Меркель заявила, что Польша и Прибалтика сопротивлялись попыткам наладить диалог с Россией. По ее словам, именно это косвенно стало одной из причин начала спецоперации на Украине.

    Также бывший канцлер Германии указывала, что пандемия коронавируса также стала одной из причин украинского кризиса.

    Комментарии (7)
    6 октября 2025, 20:54 • Новости дня
    Генштаб ВСУ сообщил о создании нового рода войск на Украине

    Генштаб ВСУ сообщил о создании киберсил в армии Украины

    Генштаб ВСУ сообщил о создании нового рода войск на Украине
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховная рада Украины 7 октября рассмотрит законопроект о создании в вооруженных силах нового рода войск, специализирующихся на кибербезопасности.

    Проект соответствующего закона будет вынесен на первое чтение в Верховной раде 7 октября, передает РБК. Инициатива предполагает создание в составе ВСУ отдельного рода войск – киберсил, которые займутся обеспечением кибербезопасности и проведением операций в киберпространстве.

    В Генштабе ВСУ подчеркнули, что процесс наращивания возможностей в сфере киберобороны продолжается, и новый законопроект разработан с учетом опыта ведущих мировых государств. Законопроект № 12349 «О киберсилах Вооруженных сил Украины» подготовила рабочая группа с участием специалистов Генштаба.

    Идея создания отдельного рода войск, отвечающих за кибероперации, была предложена еще в октябре 2024 года. Тогда представители военных совместно с депутатами обсуждали концепцию, учитывая международную практику.

    Комментарии (9)
    7 октября 2025, 10:00 • Новости дня
    Путин в свой день рождения решил провести совещание с Совбезом России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин запланировал в собственный день рождения, 7 октября, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Это не столько для того, чтобы постоянные члены Совбеза могли поздравить президента, сколько [связано] с рабочей повесткой дня», – цитирует Пескова ТАСС.

    Также у главы государства есть множество международных телефонных переговоров в связи с поздравлениями с днем рождения.

    Кроме того, у президента есть личные планы на этот день, добавил представитель Кремля.

    Путин родился 7 октября 1952 года. Обычно глава государства проводит дни рождения за работой.

    Напомним, Путина с днем рождения поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер КНДР Ким Чен Ын.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 08:17 • Новости дня
    ЕС согласовал ограничения на передвижения для дипломатов России
    ЕС согласовал ограничения на передвижения для дипломатов России
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз согласовал новые правила, по которым российские дипломаты обязаны информировать власти стран ЕС о планируемых поездках, сообщили источники газеты Financial Times (FT).

    Страны Евросоюза согласовали ограничения на передвижение российских дипломатов внутри сообщества. Теперь представители посольств России, работающие в столицах стран ЕС, должны заранее уведомлять власти государств, через которые планируют проезжать или куда намерены въезжать, по меньшей мере за сутки.

    В уведомлении необходимо указывать не только даты и пункты пересечения границ, но и подробные сведения об автотранспорте: марку, тип и номерной знак. Если поездка совершается на поезде, автобусе или самолете, потребуется сообщить данные о перевозчике и маршруте, передает ТАСС.

    Любая страна ЕС может отказать российскому дипломату во въезде или затребовать дополнительное разрешение, не поясняя причины. Новые меры стали частью разрабатываемого пакета антироссийских санкций, инициированного Чехией.

    Для согласования пакета потребовалась поддержка всех стран ЕС, последнее вето сняла Венгрия. Однако юридическое закрепление мер может быть отложено из-за спора по инициативе Австрии снять санкции с активов, связанных с Олегом Дерипаской, в интересах банка Raiffeisen.

    Ранее МИД Чехии предложил ограничить передвижение российских дипломатов по странам Шенгенской зоны.

    Евросоюз планирует включить в 19-й пакет санкций меры по ограничению поездок российских дипломатов, сотрудников дипмиссий и их семей.

    В МИД России считают подобные ограничения откровенно конфронтационным шагом.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова принять симметричные меры.

    Комментарии (20)
    7 октября 2025, 09:07 • Новости дня
    Politico сообщило о риске «фатального ослабления» ЕС из-за Франции
    Politico сообщило о риске «фатального ослабления» ЕС из-за Франции
    @ STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возможная смена власти и правительственные перестановки во Франции могут привести к системному ослаблению Евросоюза и осложнить согласование бюджета, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

    Политическая нестабильность во Франции может привести к «фатальному ослаблению» Евросоюза и осложнить положение в еврозоне, пишет ТАСС со ссылкой на издание Politico и европейских дипломатов.

    По словам одного из собеседников, «Франция слишком велика, чтобы потерпеть крах, поэтому эта бесконечная нестабильность ставит под угрозу всю еврозону. Сегодня это главная тема для разговоров».

    В Брюсселе считают, что позиции президента Франции Эмманюэля Макрона в ЕС ослабевают. Дипломаты отмечают, что частая смена министров финансов осложняет переговоры по бюджету Евросоюза. Особую обеспокоенность вызывает вероятность досрочных выборов во Франции, которые могут поставить под угрозу принятие долгосрочного бюджета ЕС до выборов 2027 года.

    Европейские эксперты подчеркивают, что политический кризис во Франции может негативно сказаться на совместных инициативах с Германией и Британией, включая проекты вроде «коалиции желающих». По мнению чиновников, нынешняя ситуация с безопасностью в Евросоюзе делает подобную неопределенность особенно опасной.

    В то же время французские чиновники, комментируя отставку премьер-министра Себастьена Лекорню, подчеркивают, что несмотря на непростые обстоятельства, «в министерстве экономики страны все еще есть пилот в кабине». Они стараются сохранять спокойствие и уверяют, что контроль над ситуацией не утрачен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство французов поддержали идею досрочной отставки Макрона. Макрон поручил ушедшему в отставку Лекорню провести переговоры о формировании нового правительства. Отставка Лекорню ввергла Макрона в хаос.

    Комментарии (7)
    6 октября 2025, 19:28 • Новости дня
    В Киеве сотрудники ТЦК задержали супруга актрисы Елены Репиной
    В Киеве сотрудники ТЦК задержали супруга актрисы Елены Репиной
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Муж украинской актрисы Елены Репиной был задержан сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК) в Киеве, сообщили СМИ.

    Как пишет «Политика Страны», Репина публично обратилась к мировой общественности, заявив: «Я не знаю, что делать. Я хочу, чтобы весь мир знал: моего мужа забрали фашисты и увезли. С ним нет связи, а мне грозят надеть наручники».

    Ранее Репина публично обвиняла Россию в «фашизме», однако теперь, после мобилизации мужа, она назвала фашистами представителей ТЦК. О задержании ее мужа сообщил Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

    Елена Владимировна Бондарева-Репина – известная украинская актриса, родившаяся 28 февраля 1966 года в городе Сумы. Она окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. Актриса участвовала более чем в 40 театральных постановках и снялась в свыше 60 фильмах и сериалах.

    Российским зрителям Репина известна по ролям в сериале «Мажор» и по работе с Павлом Прилучным, а также по съемкам в проектах студии «Квартал 95» и сериале «Слуга народа» с Владимиром Зеленским.

    Ранее в Запорожской области пять священнослужителей канонической Украинской православной церкви были вынуждены пройти мобилизацию после применения психологического давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военкомы мобилизовали священников УПЦ. В Одесской области силовики задержали протодиакона и насильно мобилизовали его.

    Комментарии (7)
    6 октября 2025, 19:04 • Новости дня
    Залужный порекомендовал Украине «посмотреть в космос»
    Залужный порекомендовал Украине «посмотреть в космос»
    @ Alberto Pezzali/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил, что Украине необходимо обратить внимание на развитие ракетно-космической отрасли.

    Он в статье для украинского портала «Милитарный» подчеркнул отставание страны в этой сфере и обозначил, что инфраструктура должна включать ракетные системы вывода на орбиту, орбитальные объекты, наземные комплексы и регуляторные механизмы, передает РБК.

    Залужный отметил, что необходимость преобразований особенно ярко показал глобальный сбой в работе Starlink сначала в марте, а затем когда, по его словам, «15 сентября 2025 года Starlink временно лег уже по всей линии фронта». Он считает, что космос должен стать еще одной сферой, где Украина должна добиться технологического прорыва: «Пора посмотреть в космос, потому что единственная возможность сегодня достичь нужного уровня безопасности заключается только в технологических преимуществах во всех областях».

    Он также обратил внимание, что у ВСУ до сих пор нет собственных функций по стратегической разведке. По словам Залужного, военное вооружение Украины позволяет наносить удары за пределами возможностей обзорной разведки отдельных батальонов, однако обеспечивать анализ и планирование таких операций пока невозможно из-за отсутствия соответствующих данных в распоряжении ВСУ.

    Залужный добавил, что полноценное использование космических разведывательных возможностей потребует нормативного закрепления этой функции и отдельного финансирования.

    Ранее Залужный заявил, что украинские военные не способны полностью раскрывать потенциал американских РСЗО HIMARS без данных космической разведки западных стран.

    Комментарии (19)
    6 октября 2025, 20:38 • Новости дня
    Медведев: У Франции нет президента
    Медведев: У Франции нет президента
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев резко высказался о роли Эмманюэля Макрона, подчеркнув отсутствие настоящего лидера у Франции и его близость к интересам Киева.

    Медведев прокомментировал отставку премьер-министра Франции Себастьена Лекорню, передает ТАСС. Медведев заявил, что правительство Франции просуществовало лишь 14 часов, после чего у страны не осталось настоящего президента.

    «У Франции нет президента. Есть блестящий адвокат Киева», – написал Медведев. Он также назван Макрона «закадычным дружбаном Германии и Британии», «болтливым арбитром-неоколониалистом в Африке» и добавил: «А на Францию петушку Микрону плевать».

    Медведев считает, что действия Макрона в большей степени направлены на поддержку Киева и внешних союзников, чем на интересы французского народа.

    Напомним, премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону.

    Politico пишет, что политический кризис во Франции усилился после неожиданной отставки Лекорню и его правительства, что привело к падению евро. Лекорню среди причин своей отставки назвал раскол кабмина, внутрипартийную борьбу и реакцию оппозиции на предложенные меры.

    Комментарии (10)
    6 октября 2025, 18:40 • Новости дня
    В Эстонии ответили Меркель на обвинения Прибалтики в начале спецоперации
    В Эстонии ответили Меркель на обвинения Прибалтики в начале спецоперации
    @ Clemens Bilan/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель комиссии по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон заявил, что оценки экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель вызывают вопросы к политике Германии.

    Глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон прокомментировал заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о косвенной вине стран Прибалтики и Польши за начало спецоперации, передает «Российская газета».

    Михкельсон считает, что слова Меркель бросают тень на нее саму и вынуждают задуматься о том, каким был политический курс Германии в годы ее руководства. По его мнению, подобные высказывания вызывают сомнения в правильности выбранной ФРГ внешней политики.

    Он также подчеркнул, что ответственность за провал Минских соглашений лежит на самой Меркель.

    Ранее Ангела Меркель рассказала о сопротивлении Польши и стран Балтии попыткам наладить диалог с Россией. По ее словам, именно это косвенно стало одной из причин начала спецоперации на Украине.

    Экс-канцлер Германии пояснила, что в 2021 году предложила новый формат диалога между Евросоюзом и Владимиром Путиным, но Эстония, Латвия Литва и Польша активно воспротивились этой идее. Поляки и прибалты боялись, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении Москвы, уточнила политик.

    Ранее политик заявляла, что ее сделали «козлом отпущения» за украинский кризис из-за того, что она не поддержала в 2008 году на саммите НАТО ускоренное вступление Украины в альянс. Меркель признавала при этом, что Минские соглашения были призваны дать украинской стороне время, чтобы сделать республику сильнее.

    Комментарии (9)
    6 октября 2025, 19:59 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС готовит санкции против привязанного к рублю стейблкоина A7A5
    Bloomberg: ЕС готовит санкции против привязанного к рублю стейблкоина A7A5
    @ Silas Stein/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз рассматривает введение ограничений на участие компаний в транзакциях с рублевым стейблкоином A7A5, а также против банков из нескольких стран.

    Европейский союз рассматривает возможность введения санкций в отношении стейблкоина A7A5, привязанного к рублю, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. По данным агентства, такие меры могут затронуть участие юридических лиц из стран ЕС в любых транзакциях с данным токеном.

    Также источники сообщили, что Евросоюз намерен расширить санкционный список, включив в него несколько банков из России, Белоруссии и стран Центральной Азии. Эти организации, по версии ЕС, обеспечивают криптовалютные операции с использованием стейблкоина A7A5.

    Стейблкоин A7A5 был зарегистрирован как цифровой финансовый актив 30 сентября. Его уже допустили к использованию для международных расчетов российскими экспортерами и импортёрами. Первая пилотная сделка с этим стейблкоином уже прошла, а операции проходят через информационную систему «Токеон» из группы ПСБ, сообщили в пресс-службе компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз готовится добавить в санкционный список еще 120 танкеров, связанных с Россией.

    Стейблкоин – это криптовалюта, стоимость которой привязана к какому-то иному определенному активу, например доллару или золоту. Он используется для расчетов, переводов и хранения средств, оставаясь более стабильным, чем обычные криптовалюты. Существуют фиатно-обеспеченные, крипто-обеспеченные и алгоритмические стейблкоины.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 12:56 • Новости дня
    Эксперт оценил планы Трампа спросить Украину о целях для ударов «Томагавками»

    Военный эксперт Анпилогов: Трамп пытается снять с США ответственность за возможные удары «Томагавками» по России

    Эксперт оценил планы Трампа спросить Украину о целях для ударов «Томагавками»
    @ Petty Officer 1st Class Justin Wolpert/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Дональда Трампа о намерении спросить у Киева, куда «направят Tomahawk», – фигура речи. Запускать ракеты будут сами американцы и, возможно, британцы. Вашингтон же пытается переложить ответственность на Киев, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Так он прокомментировал слова президента США о том, что тот «почти принял решение» о передаче Tomahawk Украине.

    «Слова Дональда Трампа о том, что он «почти принял решение» о поставке на Украину ракет Tomahawk, – с одной стороны, попытка дипломатически надавить на Москву. С другой стороны, эта риторика связана с натиском Запада, который добивается того, чтобы президент США максимально использовал американские арсеналы. Их цель состоит в том, чтобы обеспечить Киеву если не победу над Россией, то хотя бы возможность выхода на «почетную» ничью», – считает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Собеседник напомнил, что именно западные страны постоянно поднимали градус эскалации: они сначала передавали стрелковое оружие, потом в ход пошли танки, бронетранспортеры, самолеты, а затем оперативно-тактические крылатые ракеты. При этом европейские политики в дальнейшем снимали с себя ответственность, заявляя, что это, например, украинские, а не немецкие Leopard.

    Ту же фигуру речи использует Трамп, когда говорит, что он спросит у Киева, куда «направят Tomahawk», подчеркнул эксперт. «Важно понимать, что запуск ракет предполагает, например, загрузку трехмерной карты местности, которая производится прямо перед миссией. Эти карты представляют серьезную военную тайну. Их не станут передавать украинской стороне», – пояснил Анпилогов.

    Следовательно, делать это будут иностранные специалисты – сами американцы и, возможно, британцы. «Tomahawk, вероятно, используют, в том числе для вскрытия нашей системы ПВО и ПРО, для проверки ее на прочность. Но повторю, Вашингтон попытается всячески переложить ответственность на Киев, стараясь вывести американскую сторону и западных союзников из-под обвинений в ракетно-ядерной эскалации», – рассуждает аналитик.

    «Я думаю, что Штаты постараются всячески ограничить список целей. Попытка Киева его расширять будет сталкиваться с заявлениями Трампа о том, что «ответы Украины неудовлетворительные, и, как следствие, вопрос по Tomahawk отложен в дальний ящик», – считает эксперт. Он напомнил, что администрация Джо Байдена устраивала «качели» вокруг ракет ATACMS: все запуски согласовывались с США, и несколько целей Белый дом вычеркивал.

    «С Tomahawk, вероятно, последует такой же постоянный торг: сначала в вопросе принципиального их использования, а потом в вопросе выбора целей», – добавил спикер. Как бы то ни было, если или когда будут согласованы поставки, это ознаменует выход на следующий этап эскалации, который может приблизить вероятность открытого конфликта между Россией и Штатами». На этом фоне Анпилогов упомянул недавнее заявление Владимира Путина о том, что Москва будет предпринимать ответные меры.

    По его мнению, среди них может быть «передача неких вооружений противникам США, в том числе Ирану или Северной Корее, интенсификация российско-китайского военного сотрудничества, оказание помощи Венесуэле или Кубе».

    Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине. Он не пояснил, в чем именно оно заключается. «Думаю, я хочу знать, что они с ними сделают. Куда они их направят. Думаю, мне придется спросить об этом. Я бы задал определенные вопросы», – сказал президент США.

    При этом глава Белого дома вновь отметил, что не хочет видеть эскалации конфликта. «Эта война не должна была начинаться. Никогда бы не началась. Были приняты такие плохие решения. Никто не смотрится хорошо. Никто», – считает Трамп.

    Ранее Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях между Россией и США. Он напомнил, что применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.

    На минувшей неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что США предоставят Украине данные разведки, необходимые для ударов вглубь территории России. По информации источников издания, Трамп разрешил разведслужбам и Пентагону помогать Киеву. Целью ударов потенциально должны стать объекты энергетической инфраструктуры.

    Напомним, Трамп выступал против дальнобойных ударов американскими ракетами. Он отмечал, что это приведет к еще большей эскалации конфликта. «Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем эту войну и делаем ее еще хуже», – говорил политик в декабре 2024 года в интервью журналу Time.

    При этом в июле Трамп интересовался у Зеленского, способна ли Украина ударить по Москве или Санкт-Петербургу. «Безусловно. Можем, если дадите нам оружие», – такой ответ Зеленского передавала газета Financial Times. Он попросил Вашингтон передать боеприпасы Tomahawk, посчитав, что такой шаг станет одним из способов принуждения России сесть за стол переговоров.

    В то же время эксперты отмечают, что передача данных вооружений технически затруднительна: предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Украина и США муссируют эту тему.

    Комментарии (16)
    6 октября 2025, 21:57 • Новости дня
    Меркель назвала COVID одной из причин начала конфликта на Украине

    Меркель заявила, что пандемия затруднила переговоры с Путиным по Украине

    Меркель назвала COVID одной из причин начала конфликта на Украине
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пандемия коронавируса сильно повлияла на возможность вести эффективные переговоры с Владимиром Путиным по Украине.

    Пандемия коронавируса стала одним из ключевых факторов, повлиявших на решение властей России начать спецоперацию на Украине, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому проекту Partizan, передает РБК. По ее словам, она не могла лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным из-за коронавирусных ограничений. «Я не могла встречаться лично, а по видеосвязи такие вопросы не решить», – отметила Меркель.

    Бывший канцлер подчеркнула, что дистанционные форматы переговоров были неэффективны для принятия важных политических решений.

    Ранее Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Балтии сорвали попытку урегулировать ситуацию на Украине и наладить диалог с Россией в 2021 году.

    Меркель отметила, что европейские страны должны стремиться к дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что развитие конфликта на Украине можно было предотвратить при других отношениях с администрацией Джо Байдена.

    Комментарии (14)
    Российские удобрения войдут в историю с новым рекордом

    Россию ждет новый исторический рекорд в 2025 году по производству и экспорту минеральных удобрений. Отрасль ставит рекорды уже второй год подряд. Это не сиюминутные успехи, а логичный результат работы за последние несколько десятилетий. Россия помогает аграриям с урожаями буквально по всему миру. В чем секрет популярности российских удобрений за границей? Подробности

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Провал цветной революции в Грузии обнажил слабость ЕС

    План проевропейских сил в Грузии устроить государственный переворот после муниципальных выборов провалился. Речь идет о пятой за последние четыре года неудачной попытке организовать «майдан». Почему прежние тактики цветных революций не срабатывают и что это говорит о влиянии Брюсселя? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

      Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    • Как Тайвань помогает России

      Тайвань стал крупнейшим мировым покупателем российской нафты и отверг требование Вашингтона о переносе половины производства полупроводников в США. Это может привести к тому, что президент США Дональд Трамп выполнит требование председателя КНР Си Цзиньпина насчет судьбы мятежного острова.

    • Чехи испортят Евросоюзу жизнь

      В Чехии завершаются выборы в парламент – и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

