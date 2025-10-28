Путин поздравил три мотострелковых полка с присвоением звания «гвардейские»

Путин присвоил наименование «гвардейские» трем мотострелковым полкам ВС России

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин направил поздравительные телеграммы в адрес 242-го, 103-го и 57-го мотострелковых полков ВС России , которым присвоен почетный статус гвардейских за проявленный героизм и отвагу, сообщается на сайте Кремля.

Поздравительные телеграммы опубликованы в официальном разделе обращений главы государства.

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», – говорится в поздравлении президента.

Путин добавил, что действия личного состава полков во время спецоперации на Украине стали примером выполнения долга и проявления профессионализма.

Президент также выразил уверенность, что военнослужащие-гвардейцы продолжат хранить верность присяге, с честью служить Родине и обеспечивать безопасность и мир граждан страны.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «гвардейская» 30-й артиллерийской бригаде и 6-му инженерно-саперному полку за отличие в выполнении задач.

Также 34-я отдельная мотострелковая бригада из Карачаево-Черкесии получила почетное звание «гвардейская» за участие в спецоперации на Украине.