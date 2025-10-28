Трамп играет одновременно на трех досках: украинской, энергетической и китайской. Получится ли у него выиграть хотя бы одну партию – большой вопрос. Абсолютно очевидно одно: Россия выдержит и это давление.0 комментариев
Путин поздравил три мотострелковых полка с присвоением звания «гвардейские»
Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 242-го, 103-го и 57-го мотострелковых полков с присвоением им почетного наименования «гвардейские».
Владимир Путин направил поздравительные телеграммы в адрес 242-го, 103-го и 57-го мотострелковых полков ВС России , которым присвоен почетный статус гвардейских за проявленный героизм и отвагу, сообщается на сайте Кремля.
Поздравительные телеграммы опубликованы в официальном разделе обращений главы государства.
«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», – говорится в поздравлении президента.
Путин добавил, что действия личного состава полков во время спецоперации на Украине стали примером выполнения долга и проявления профессионализма.
Президент также выразил уверенность, что военнослужащие-гвардейцы продолжат хранить верность присяге, с честью служить Родине и обеспечивать безопасность и мир граждан страны.
Ранее президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «гвардейская» 30-й артиллерийской бригаде и 6-му инженерно-саперному полку за отличие в выполнении задач.
Также 34-я отдельная мотострелковая бригада из Карачаево-Черкесии получила почетное звание «гвардейская» за участие в спецоперации на Украине.