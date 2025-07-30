На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.7 комментариев
Путин отметил бойцов 34-й отдельной мотострелковой бригады
Бойцы 34-й отдельной мотострелковой бригады, базирующейся в Карачаево-Черкесии, удостоены почетного звания «гвардейская» за участие в спецоперации на Украине.
Президент России Владимир Путин отметил бойцов 34-й отдельной мотострелковой бригады, задействованной в спецоперации на Украине, передает РИА «Новости».
В среду глава государства провел встречу с руководителем Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, который выразил благодарность за присвоение бригаде почетного наименования «гвардейская».
Темрезов подчеркнул, что около 70% мобилизованных из региона проходят службу именно в 34-й мотострелковой бригаде. В ходе беседы Путин сказал: «Хорошо воюют ребята».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин присвоил новый статус 52-й артиллерийской бригаде Воздушно-десантных войск.