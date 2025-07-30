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    На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.

    7 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Плещеево озеро показало спонтанный социальный порядок

    За три недели я не видел ни одного пьяного человека. Это-то понятно, трезвый – значит, русский. Но и все прочее было в полном порядке. Это можно было бы объяснить, например, наличием полицейских или дружинников. Но их не было.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия интенсивно вооружается для фальшивой войны

    Еще пару лет назад никто и представить не мог, что Германия, которая по очевидным причинам вообще не должна иметь вооружений, будет говорить о милитаризации. Хотя бы потому, что это нарушает ее собственные законы.

    4 комментария
    30 июля 2025, 14:51 • Новости дня

    Путин отметил бойцов 34-й отдельной мотострелковой бригады

    Tекст: Ольга Иванова

    Бойцы 34-й отдельной мотострелковой бригады, базирующейся в Карачаево-Черкесии, удостоены почетного звания «гвардейская» за участие в спецоперации на Украине.

    Президент России Владимир Путин отметил бойцов 34-й отдельной мотострелковой бригады, задействованной в спецоперации на Украине, передает РИА «Новости».

    В среду глава государства провел встречу с руководителем Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, который выразил благодарность за присвоение бригаде почетного наименования «гвардейская».

    Темрезов подчеркнул, что около 70% мобилизованных из региона проходят службу именно в 34-й мотострелковой бригаде. В ходе беседы Путин сказал: «Хорошо воюют ребята».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин присвоил новый статус 52-й артиллерийской бригаде Воздушно-десантных войск.

    27 июля 2025, 17:57 • Новости дня
    Путин повысил в звании командира фрегата «Адмирал Григорович»
    Путин повысил в звании командира фрегата «Адмирал Григорович»
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сообщил о повышении командира фрегата «Адмирал Григорович» в звании до капитана 2-го ранга.

    В ходе беседы с экипажем корабля Путин отметил: «Я смотрю, вы капитан 3-го ранга, а положено вроде для кораблей такого ранга, чтобы командовал капитан 2-го ранга. Думаю, что пора это сделать, я вас поздравляю с получением очередного звания», передает ТАСС.

    Фрегат «Адмирал Григорович» 27 июля успешно отразил атаки беспилотников в районе Кронштадта. Корабль прибыл туда после завершения 20-месячного боевого задания. Экипаж выполнил все поставленные задачи, а командир теперь официально станет капитаном 2-го ранга.

    Напомним, в воскресенье Путин прибыл на территорию Главного Адмиралтейства в Петербурге в День Военно-морского флота. Президент отметил, что при учениях ВМФ «Июльский шторм» учитывается опыт спецоперации на Украине. Путин пообещал, что Военно-морской флот России продолжит получать современную технику и что экипажи всех видов флота усилят боевую подготовку.

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    29 июля 2025, 23:01 • Новости дня
    Трамп заявил о симпатии первой леди США к Путину
    Трамп заявил о симпатии первой леди США к Путину
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Первая леди США Меланья Трамп относится к президенту России Владимиру Путину с симпатией, сообщил ее муж, президент США Дональд Трамп.

    «Мы знаем Путина, и он ей нравится», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

    Также Трамп прокомментировал ситуацию на Украине. По его словам, пока неясно, чем закончится конфликт: «Это еще предстоит выяснить. Посмотрим, что будет дальше».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о запуске десятидневного отсчета для достижения соглашения по прекращению огня на Украине. Трамп заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения назначенного им срока, против России могут быть введены санкции, пошлины и «что-то другое». Ранее Трамп сократил установленный им срок для достижения договоренностей между Россией и США до 10-12 дней.

    Трамп заявил, что его супруга Мелания повлияла на ужесточение позиции Белого дома по поддержке на Украине, но она придерживается нейтральных взглядов на украинский конфликт. СМИ заявляли, что жена Трампа сыграла ключевую роль в решении по Украине.

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    29 июля 2025, 18:08 • Видео
    Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

    Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

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    27 июля 2025, 15:30 • Новости дня
    Путин пообщался с жителями Петербурга на Дворцовой площади
    Путин пообщался с жителями Петербурга на Дворцовой площади
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Петербург обратился к жителям на Дворцовой площади, уделив внимание личным обращениям.

    Президент России Владимир Путин подошел к жителям и гостям города во время визита в Петербург, передает РИА «Новости». Общение с гражданами прошло на Дворцовой площади, где собравшиеся приветствовали главу государства аплодисментами и восклицаниями: «Ура!».

    В ходе беседы Путин пообщался с мужчиной, который рассказал о своей службе на флоте. Мужчина обратился к президенту со словами: «Владимир Владимирович, берегите, пожалуйста, себя. Пожалуйста, боритесь с фашизмом. Наш народ выстоит все». В ответ Путин сказал: «При вашей поддержке».

    Также президент выполнил просьбу мальчика и согласился сфотографироваться с ним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил личный состав Военно-морского флота в Главном Адмиралтействе в Петербурге. Глава государства прибыл на территорию Главного Адмиралтейства в Петербурге в День Военно-морского флота. Путин заявил, что опыт спецоперации на Украине учитывается при учениях ВМФ «Июльский шторм».

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    28 июля 2025, 18:01 • Новости дня
    Объявлено о подготовке встречи Путина и Лукашенко

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Лукашенко в ближайшее время договорится о личной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Она отметила, что президенты всегда находят, что обсудить, как в двусторонних отношениях, так и по международной повестке, передает ТАСС. По словам Эйсмонт, накануне стороны не стали обсуждать программные вопросы по телефону.

    «Есть темы, которые вообще по телефону лучше не обсуждать. Президенты договорятся в ближайшее время о встрече и все наиважнейшие и серьезные вопросы обсудят с глазу на глаз», – подчеркнула представитель белорусского лидера.

    Ранее Лукашенко сообщил о телефонном разговоре с Путиным.

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    28 июля 2025, 18:57 • Новости дня
    Путин с Нетаньяху обсудили Иран и Сирию

    Путин провел телефонные переговоры с премьером Израиля Нетаньяху

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху подчеркнул важность мирного решения конфликтов и единства Сирии.

    О деталях переговоров между Путиным и Нетаньяху сообщил Кремль в Telegram-канале. В ходе беседы стороны обсудили напряженную ситуацию на Ближнем Востоке и подтвердили приверженность исключительно мирному разрешению кризисов.

    Особое внимание российская сторона уделила необходимости поддерживать единство, суверенитет и территориальную целостность Сирии. Путин подчеркнул значимость укрепления внутриполитической стабильности в Сирии при обеспечении прав всех этноконфессиональных групп.

    В свете обострения ирано-израильских отношений была обозначена готовность России содействовать поиску переговорных решений по иранской ядерной программе. Лидеры договорились поддерживать дальнейший диалог по актуальным вопросам международной и двусторонней повестки.

    Предыдущий телефонный разговор между Путиным и Нетаньяху состоялся в мае. В ходе беседы они отметили 80-летие Великой Победы и подчеркнули важность борьбы с фальсификацией истории Второй мировой войны.

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    29 июля 2025, 14:06 • Новости дня
    Путин призвал банки не навязывать скрытые платежи по ипотеке
    Путин призвал банки не навязывать скрытые платежи по ипотеке
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Сбербанка Германом Грефом отметил, что банки не должны осложнять получение ипотеки для граждан, вводя дополнительные, малоизвестные клиентам расходы.

    Путин обратил внимание на то, что уровень выдачи ипотечных кредитов снижается, причем одной из причин становится слишком жесткое регулирование в отрасли, передает ТАСС.

    «Главное, чтобы сами банки при выдаче ипотеки не усугубляли бы ситуацию, не вводили бы дополнительных малоизвестных для граждан элементов, связанных с дополнительными тратами», – заявил президент.

    Греф в ходе беседы сообщил, что банки считают ипотечное кредитование проблемным направлением из-за текущей политики регулирования. По его словам, ипотека сейчас зачастую становится бездоходной или даже убыточной для банков, однако кредитные организации продолжают работать с этим продуктом, чтобы поддерживать строительную отрасль и не допускать падения объемов строительства жилья.

    В предыдущий раз Путин и Греф встречались в сентябре 2024 года. Тогда Путин сообщил о росте частных инвестиций в России.

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    27 июля 2025, 15:16 • Новости дня
    Путину подарили титановую модель ракеты «Ангара»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин получил уникальную титановую модель ракеты «Ангара» во время визита в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.

    Работники научно-производственного корпуса Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) преподнесли президенту России Владимиру Путину специальный подарок, передает ТАСС. Путину передали алый бархатный футляр с масштабированной моделью ракеты «Ангара», выполненной из титана.

    На титановой модели изображена взлетающая ракета с клубами дыма, выходящими из пяти двигателей и отлитыми на шестиугольной плакетке. Основание макета украшено эмблемами научных учреждений и Роскосмоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил личный состав Военно-морского флота в Главном Адмиралтействе в Петербурге. Глава государства прибыл на территорию Главного Адмиралтейства в Петербурге в День Военно-морского флота. Путин заявил, что опыт спецоперации на Украине учитывается при учениях ВМФ «Июльский шторм».

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    27 июля 2025, 16:41 • Новости дня
    Путин в День ВМФ посетил Никольский собор Кронштадта

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки посетил Никольский морской собор в Кронштадте, где поставил свечи и приложился к мощам.

    Путин в День Военно-морского флота посетил Никольский морской собор в Кронштадте, передает РИА «Новости». Главу государства встретил настоятель собора, который провел для него краткую экскурсию.

    Президент России приложился к иконе и мощам святителя Николая Чудотворца, а также поставил свечи за упокой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил личный состав Военно-морского флота в Главном Адмиралтействе в Петербурге. Глава государства прибыл на территорию Главного Адмиралтейства в Петербурге в День Военно-морского флота. Путин заявил, что опыт спецоперации на Украине учитывается при учениях ВМФ «Июльский шторм». Президент России во время рабочей поездки в Петербург обратился к жителям на Дворцовой площади, уделив внимание личным обращениям.

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    28 июля 2025, 13:48 • Новости дня
    В Кремле назвали условие встречи Путина и Трампа

    Песков: Путин и Трамп должны закрепить урегулирование по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры между президентами России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по украинскому вопросу должны завершить уже согласованные экспертами решения, а не обсуждать детали с нуля, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что вопросы урегулирования ситуации на Украине должны быть максимально проработаны на экспертном уровне, прежде чем ими займутся лидеры России и США, передает ТАСС.

    Он отметил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа по этому вопросу должна стать итогом глубокой подготовки: «Мы по-прежнему считаем, что сначала нужно проделать работу на экспертном уровне, потому что оставлять вот эту работу – сложную, черновую – президентам абсолютно нелогично», – пояснил он.

    Песков добавил, что подготовка параметров для урегулирования должна идти заранее, чтобы позже их можно было только закрепить на высшем уровне. Представитель Кремля подчеркнул, что работа президентов должна завершать процесс, а не начинать его.

    Ранее Кремль опроверг подготовку встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции.

    Дмитрий Песков заявил, что подготовки ко встрече президентов России и США в Китае с российской стороны не ведется, но она может произойти.

    Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил о планах организовать встречу Путина и Трампа в Стамбуле.

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    28 июля 2025, 22:45 • Новости дня
    Израиль заявил об обсуждении Путиным и Нетаньяху иранского вопроса

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, обсудив иранскую тематику, сообщила канцелярия Нетаньяху.

    «Разговор двух лидеров касался иранского вопроса», –приводит ТАСС текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль сообщил, что в ходе беседы стороны обсудили напряженную ситуацию на Ближнем Востоке. Путин во время телефонного разговора подчеркнул важность сохранения единства Сирии. Предыдущий телефонный разговор между Путиным и Нетаньяху прошел в мае.

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    28 июля 2025, 13:02 • Новости дня
    Песков: Путин и Трамп могут встретиться в Китае

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подготовки к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в КНР с российской стороны не ведется, но она может произойти, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Нет никаких согласованных контактов, потому подготовка и не ведется, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что Путин планирует посетить китайскую столицу в начале сентября.

    «Если так получится, что президент США примет решение тоже посетить Китай в эти же даты, то, конечно, такую встречу нельзя теоретически исключать, если главы государств окажутся в одном городе», – сказал представитель Кремля.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планах организовать встречу Путина и Трампа в Стамбуле.

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    28 июля 2025, 14:39 • Новости дня
    Путин поручил ускорить капремонт школ и детсадов Ставрополья

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече в Кремле президент России Владимир Путин поручил губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову целенаправленно и планомерно заниматься вопросами капитального ремонта школ и детских садов.

    Президент отметил, что эта проблема требует особого внимания со стороны региональных властей, передает ТАСС.

    «Есть еще одна проблема, на которую хотел бы обратить наше и ваше внимание, – капитальный ремонт школ и детских садов. Занимайтесь этим предметно, планово», – заявил Путин Владимирову.

    Глава Ставрополья уточнил, что на территории региона насчитывается 647 школ. По его словам, с момента вступления в силу поручения Путина в 2021 году, когда было заявлено о ремонте 7 тыс. школ по стране, в крае уже обновили 30% учебных заведений.

    Путин также попросил Владимирова доложить ему о состоянии и развитии социальной сферы региона.

    На прошлой неделе президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским в Северодвинске.

    До этого он в рамках рабочей поездки в Магнитогорск провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

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    29 июля 2025, 12:53 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с Грефом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин во вторник планирует провести встречу с председателем правления Сбербанка Германом Грефом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент работает в Кремле, на вторник не планируется крупных публичных мероприятий, сказал Песков, передает ТАСС.

    Встреча с Грефом пройдет в открытом формате. На подобных встречах Греф рассказывает о результатах работы Сбербанка за определенный период.

    Другие же мероприятия у президента будут непубличными.

    На прошлой встрече с Грефом Путин отмечал, что россияне понимают надежность инвестиций внутри страны. Встреча прошла в сентябре 2024 года.

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    29 июля 2025, 14:23 • Новости дня
    Путин отметил вклад Грефа и Сбера в развитие ИИ и инноваций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность Герману Грефу и его команде за эффективное внедрение перспективных технологий в работе Сбера.

    В ходе встречи в Кремле Путин заслушал доклад Грефа о развитии искусственного интеллекта и внедрении системы «оплата лицом» в Сбере, передает ТАСС.

    «Герман Оскарович, вы и те люди, которых вы вокруг себя собрали, вовремя увидели и вовремя видите основные перспективные направления, причем ключевые, сквозные, вовремя их подхватываете и вкладываете необходимые ресурсы», – сказал президент.

    Глава государства отметил, что благодаря работе Сбера Россия смогла не только не отставать от конкурентов, но и иногда опережать их, несмотря на сложные времена последних лет. Путин поблагодарил Грефа за вклад в развитие отечественных технологических решений.

    Путин также заявил, что динамичное развитие Сбера обеспечивает стабильность и надежность российской банковской системы.

    «То, что Сбер развивается такими темпами, гарантирует стабильность и надежность всей нашей финансовой банковской системы. Это очень важно», – сказал он.

    Ранее на встрече с главой Сбера Путин призвал банки не навязывать скрытые платежи по ипотеке.

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    28 июля 2025, 13:21 • Новости дня
    Кремль опроверг подготовку встречи Путина и Трампа в Турции

    Песков сообщил об отсутствии наработок по встрече Путина и Трампа в Турции

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждение возможной встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Турции пока ограничивается исключительно инициативой президента Реджепа Эрдогана, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, конкретные шаги по подготовке встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Турции отсутствуют, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что сейчас речь идет только о политической воле турецкого президента Тайипа Эрдогана, который выступил с соответствующей инициативой, но наработок нет.

    Также Песков добавил, что телефонный разговор Путина с Эрдоганом не запланирован, однако подобное общение может быть оперативно организовано при необходимости. По его словам, коммуникация между Москвой и Анкарой на высшем уровне может быть согласована за считанные часы.

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