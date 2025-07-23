  • Новость часаИсточник: Делегация России вылетела в Стамбул на переговоры
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    Протест более не табу. Критика властей не воспринимается как «игра на противника». Именно этот эффект позволял офису Зеленского заметать под ковер множество проблем.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинская православная церковь безропотно идет на заклание

    Если система не сопротивляется нигде и никак – а Украинская православная церковь не сопротивляется действиям незаконных украинских властей – то ее можно уничтожать не только с помощью вооруженных бандитов, но и на законодательном уровне.

    3 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Германия готова назло русским вооружать Украину даже в одиночку

    А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.

    8 комментариев
    23 июля 2025, 11:45 • Новости дня

    Путин присвоил 52-й артиллерийской бригаде ВДВ звание гвардейской

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин своим указом отметил новым статусом 52-ю артиллерийскую бригаду Воздушно-десантных войск за отвагу и мужество, проявленные личным составом в ходе боевых действий.

    Почетное наименование «гвардейская» присвоено 52-й артиллерийской бригаде Воздушно-десантных войск указом президента, документ опубликован на сайте Кремля.

    «За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 52 артиллерийской бригаде почетное наименование «гвардейская», – говорится в указе.

    Ранее президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейских» 1488-го зенитному ракетному полку и 227-й артиллерийской бригаде.

    20 июля 2025, 17:50 • Новости дня
    Эксперт оценил успехи российского автопрома за последнее время

    Автоэксперт Кадаков: Переход на новую компонентную базу в автопроме – сложный и важный процесс

    Эксперт оценил успехи российского автопрома за последнее время
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Российский автопром продолжает работу, несмотря на действующие ограничения. Хотя полного технологического суверенитета в отрасли достичь пока не удалось, однако в стране производятся собственные новые модели машин, заменяется компонентная база, сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Ранее Владимир Путин положительно оценил успехи «АвтоВАЗа» с 2022 года.

    «За последние три года российскому автопрому удалось заменить некоторую компонентную базу. То, что еще несколько лет назад закупалось за рубежом, сегодня приобретается внутри страны. Однако доля китайских комплектующих в отечественных машинах до сих пор остается значительной», – сказал Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем».

    «Некоторые заводы, например, «АвтоВАЗ», выпускают новые модели. Начались продажи, например, Lada Iskra. Но она в своей базе была разработана еще до начала 2022 года. Ее просто перевели на другую компонентную базу, что тоже, однако, достаточно сложный процесс», – добавляет он.

    «Принципиально новая модель была представлена на полях ПМЭФ – Lada Azimut. Это очень интересная машина, которая лично мне понравилась. Но ее выход на рынок – перспектива 2026 года. Тем не менее сотрудничество с КНР для отечественного автопрома до сих пор является важным», – говорит эксперт.

    «И здесь необходимо вспомнить о технологическом суверенитете, к которому мы пытаемся прийти. Если определять данное понятие как производство, на 100% состоящее из российского сырья и комплектующих, то пока, конечно, полной независимости мы не достигли. И реализация данной идеи займет немало времени», – акцентирует собеседник.

    «По каким-то отдельным моделям автомобилей мы, может быть, придем к этому в течение нескольких лет. Но все же остается вопрос: нужен ли полный суверенитет в автопроме? В конечном счете у всего есть своя цена. По многим позициям сделать машину качественно и дешево, опираясь только на свои силы – сложно. Поэтому некоторые компоненты логично закупать у Китая или Турции. Это нормальная практика», – заключил Кадаков.

    Ранее Владимир Путин заявил, что «АвтоВАЗ» удалось повысить производительность труда и конкурентоспособность после ухода зарубежных компаний. В интервью журналисту Павлу Зарубину он подчеркнул, что именно на таких предприятиях удалось предотвратить коллапс отечественного автопрома.

    Кроме того, по его оценке, российские компании сумели «возродить отрасль». Он напомнил, что некоторые члены правительства прежде считали, что в стране нет смысла заниматься данной сферой производства, ведь машины можно закупать за границей и в лучшем случае доверять местным фирмам занятие «крупной сборкой».

    Однако в таком случае Россия могла лишиться технологической независимости, подчеркнул он. «Поэтому я не согласился с теми, кто предлагал все закупать за границей, и мы начали развивать свой автопром», – добавил президент, уточнив, что этот процесс происходил поэтапно.

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    21 июля 2025, 14:43 • Новости дня
    Путин ужесточил правила захода иностранных судов в порты России
    Путин ужесточил правила захода иностранных судов в порты России
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин ужесточил порядок захода иностранных судов в российские порты.

    Президент России Владимир Путин подписал указ, ужесточающий порядок захода судов из иностранных портов в российские, передает ТАСС. Теперь для этого потребуется разрешение капитана морского порта, согласованное с ФСБ. Указ подписан в соответствии с законом «О военном положении».

    «Заход в морские порты России судов из иностранных портов осуществляется с разрешения капитана морского порта, согласованного с ФСБ», – говорится в указе. ФСБ должна определить должностных лиц для согласования заходов судов, а правительство – обеспечить реализацию положений документа.

    До указа правила захода судов определялись приказом Минтранса. Особый порядок прибытия судов из-за рубежа применялся в тех случаях, когда у порта смежная с военно-морской базой акватория.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    21 июля 2025, 15:28 • Новости дня
    В Киеве нанесен удар по цеху сборки беспилотников, который посещал Келлог
    В Киеве нанесен удар по цеху сборки беспилотников, который посещал Келлог
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ночных взрывов в Киеве поврежден цех, который использовался для сборки беспилотных летательных аппаратов, по словам депутата Артема Дмитрука.

    Цех по сборке беспилотников был поврежден при взрывах в Киеве, передает РИА «Новости». Об этом сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук со ссылкой на собственные источники. По словам Дмитрука, удар был нанесен ночью по цеху, который несколько дней назад посещал спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог.

    Он заявил: «В Киеве ночью был нанесен удар по цеху сборки БПЛА, который несколько дней назад посещал спецпосланник Трампа Кит Келлог».

    Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов, прогремевших в Киеве ночью. Другие подробности или официальные комментарии от украинских властей по поводу инцидента на момент публикации не поступали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия ответила массированными ударами по военным объектам на Украине после обстрелов ВСУ Белгородской области ракетами ATACMS.

    Вооруженные силы России нанесли удары высокоточным оружием, ракетным комплексом «Кинжал» и беспилотниками по предприятиям, связанным с производством БПЛА и роботизированных комплексов.

    Минобороны России подтвердило ликвидацию складов, систем ПВО и позиций иностранных наемников на Украине.

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    20 июля 2025, 13:14 • Новости дня
    Песков спрогнозировал неизбежную встречу Путина и Трампа
    Песков спрогнозировал неизбежную встречу Путина и Трампа
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил уверенность, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в перспективе обязательно состоится, и назвал ее необходимой.

    По его словам, встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом необходима, рано или поздно она непременно произойдет, передает РИА «Новости».

    «Она (встреча) возможна, и со временем она обязательно случится. Она необходима», – сказал Песков в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прокомментировали публикацию The Times о возможной встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Ранее в СМИ называли дату и место предполагаемых переговоров этих лидеров. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считал необходимой личную встречу Путина и Трампа для достижения мира на Украине.

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    22 июля 2025, 19:10 • Новости дня
    Трамп не исключил встречи с Путиным во время визита в Китай
    Трамп не исключил встречи с Путиным во время визита в Китай
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп не стал ни подтверждать, ни опровергать вероятность встречи с президентом России Владимиром Путиным в Китае.

    «У нас возможны многие встречи», – заявил Трамп в ходе беседы с прессой после переговоров с президентом Филиппин Фердинандом, отвечая на прямой вопрос о вероятности разговора с российским лидером в Пекине, передает ТАСС.

    Он также сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин пригласил его посетить Китай, и это может произойти довольно скоро. По словам главы США, окончательное решение о визите будет принято в ближайшее время.

    Ранее Трамп не дал прямого ответа на вопрос о перспективах личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин может встретиться с Трампом на мероприятиях в Пекине, если президент США посетит Китай в сентябре.

    Газета Times допустила, что 3 сентября на параде в Пекине могли бы встретиться лидеры Китая, России и США.

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    21 июля 2025, 16:52 • Новости дня
    Путин присвоил Богомолову звание заслуженного деятеля искусств
    Путин присвоил Богомолову звание заслуженного деятеля искусств
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин присвоил Константину Богомолову почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов в понедельник. В документе говорится: «Присвоить почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" Богомолову Константину Юрьевичу – художественному руководителю государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский драматический театр на Малой Бронной"».

    Напомним, Богомолов стал художественным руководителем столичного театра Романа Виктюка в начале июня прошлого года. До этого худруком был театральный режиссер Денис Азаров, он покинул должность в апреле 2022 года.

    В мае Путин присвоил звание заслуженной артистки балерине Большого театра Анастасии Сташкевич.

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    20 июля 2025, 14:56 • Новости дня
    Путин назвал поддержку автопрома обязанностью российских властей

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность своевременной поддержки автопрома, отметив при этом, что в отрасли трудятся талантливые и трудолюбивые специалисты.

    Поддержка отечественного автопрома – обязанность российских властей, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1», передает РИА «Новости». Интервью было записано 28 января во время рабочей поездки президента в Самарскую область.

    Путин отметил, что бывают моменты, когда автопром требует поддержки государства. Он подчеркнул: «Мы так и делаем, это наша обязанность».

    Глава государства добавил, что в автомобильной отрасли работают талантливые и трудолюбивые люди. Он отметил, что не требуется «тащить за уши» участников рынка, но поддержка в определенных ситуациях необходима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, продажи автомобилей в России снижаются на фоне увеличения числа предложений на рынке. Наиболее заметным падение спроса становится в сегменте новых машин.

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    22 июля 2025, 08:40 • Новости дня
    Индия решила вывести МиГ-21 из эксплуатации ВВС
    Индия решила вывести МиГ-21 из эксплуатации ВВС
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советские истребители МиГ-21 завершат свою долгую историю эксплуатации в индийских ВВС в сентябре, когда на авиабазе состоится прощальная церемония.

    Индия планирует вывести из эксплуатации все оставшиеся истребители МиГ-21 осенью этого года, сообщает ТАСС. Прощальная церемония назначена на 19 сентября и пройдет на авиабазе Чандигарх. В мероприятии примут участие высшее руководство ВВС Индии, а также ветераны, служившие на этих самолетах.

    По словам авиационного эксперта Ангад Сингха, «ни один другой истребитель не был связан с военно-воздушными силами Индии так долго, как МиГ-21 – целых две трети 93-летней истории ВВС страны неразрывно связаны с этим самолетом. Он принимал участие во всех боевых действиях с 1965 года вплоть до операции «Синдур» и в той или иной форме повлиял на карьеру практически каждого ныне живущего индийского летчика-истребителя. Нет сомнений, что это будет эмоциональное прощание с легендой индийского неба».

    В честь списания МиГ-21 пройдут воздушные показы и тематические выставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, истребитель ВВС Индии МиГ-21 разбился в индийском штате Пенджаб. Учебно-тренировочный истребитель МиГ-21 ВВС Индии также разбился при взлете с авиабазы Гвалиор. Индия решила купить российские истребители МиГ-29 и Су-30МКИ.

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    21 июля 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Вершинина

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока федеральной государственной гражданской службы замглавы МИД Сергея Вершинина до 24 июля 2026 года.

    В документе указывается: «Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 24 июля 2026 года заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Вершинину Сергею Васильевичу», передает ТАСС.

    2 июня Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Сергею Рябкову до 8 июля 2026 года.

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    21 июля 2025, 14:53 • Новости дня
    Украинский военный сообщил о прибытии 2 тыс. колумбийских наемников

    Tекст: Денис Тельманов

    Командир подразделения ВСУ рассказал о прибытии значительного числа наемников из Колумбии, которые задействованы в выполнении боевых задач.

    Около двух тысяч колумбийских наемников пополнили подразделения Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Об этом сообщил командир штурмовой роты 47-й отдельной механизированной бригады с позывным «Гамлет» в эфире украинского YouTube-канала «Инсайдер».

    По его словам, «тысяча, даже две тысячи колумбийцев приехали».

    «Не спрашивал об их мотивации, у них свои интересы. Главное, что они выполняют боевые задачи», – добавил украинский военный.

    Ранее представители российских силовых структур сообщали, что иностранные наемники из Бразилии и Колумбии, подписавшие контракт с 47-й отдельной механизированной бригадой ВСУ, воюют в Сумской области. Также эту информацию подтверждали украинские военнопленные, уточняет собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последнюю неделю в боях у Луганской Народной Республики украинская сторона и иностранные наемники потеряли около 3700 человек убитыми и ранеными.

    Гражданин Испании Давид Фернандес был приговорен к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

    Власти Колумбии намерены ограничить возможность своих граждан участвовать в вооруженных конфликтах за пределами страны из-за обеспокоенности проблемой наемничества.

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    21 июля 2025, 07:22 • Новости дня
    Ростех сообщил о мгновенном обнаружении позиций противника «Пенициллином»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Звукотепловой комплекс «Пенициллин» всего за несколько секунд определяет координаты вражеских орудий на Украине благодаря пассивному режиму и объединению трех типов данных, сообщила пресс-служба Ростеха.

    Комплекс звукотепловой разведки «Пенициллин» позволяет российским бойцам за считанные секунды выявлять огневые позиции противника и оперативно выдавать целеуказания для контрбатарейной борьбы, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Ростеха. Представитель госкорпорации отметил: «Пенициллин – это комплекс нового поколения, который совмещает информацию трех типов – сейсмическую, тепловую и визуальную. Его датчики разнесены на позиции. Комплекс засекает звуковые и световые волны от выстрелов и разрывов. Его аппаратура автоматически сводит и обрабатывает информацию и за несколько секунд выдает координаты вражеских орудий – от минометов до тяжелых гаубиц».

    В Ростехе подчеркнули, что дальность обнаружения у комплекса значительная, и противник получает ответный удар прежде, чем ствол его орудия успевает остыть. «Пенициллин» способен вести разведку в любых погодных условиях и при температурах от минус 40 до плюс 60 градусов, а его развертывание занимает минимальное время.

    Важным преимуществом комплекса назвали работу исключительно в пассивном режиме, что исключает его обнаружение противником с помощью средств радиопеленгования и постановки радиопомех. «Пенициллин» не излучает сигналов и остается недоступным для подавления средствами радиоэлектронной борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт холдинга «Росэл» заявил о росте количества атак беспилотников в ближайшие годы. Холдинг «Росэл» разработал новое оборудование для навигации самолетов и беспилотников, которое позволило отказаться от спутниковой связи и прошло летные испытания перед запуском серийного производства. Корпорация Ростех начала выпуск системы «свой-чужой» для идентификации дронов.

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    20 июля 2025, 15:30 • Новости дня
    Путин заявил о росте конкурентоспособности «АвтоВАЗа» после 2022 года
    Путин заявил о росте конкурентоспособности «АвтоВАЗа» после 2022 года
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что на «АвтоВАЗе» удалось повысить производительность труда и конкурентоспособность после ухода зарубежных компаний.

    Путин заявил, что после 2022 года, когда из страны ушли зарубежные партнеры, России удалось добиться значительного прогресса в производстве на предприятиях вроде «АвтоВАЗа» и повысить конкурентоспособность и производительность труда, передает РИА «Новости». Об этом он рассказал в интервью тележурналисту Павлу Зарубину во время рабочей поездки в Самарскую область 28 января, подчеркнув высокий уровень технологической культуры в стране к тому времени.

    «Именно на таких предприятиях, как «АвтоВАЗ», удалось не только предотвратить коллапс предприятий и всей отрасли, а удалось его возродить и двигать вперед с достаточно серьезным повышением конкурентоспособности и производительности труда», – отметил Путин. По его словам, показатели производительности труда говорят сами за себя.

    Президент добавил, что каждое рабочее место в автопроме создает десять дополнительных рабочих мест в смежных отраслях, многие из которых относятся к высокотехнологичным производствам. Путин подчеркнул значимость подобных предприятий для российской экономики и промышленности.

    Ранее Путин подчеркнул важность своевременной поддержки автопрома, отметив при этом, что в отрасли трудятся талантливые и трудолюбивые специалисты.

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    21 июля 2025, 13:59 • Новости дня
    Песков допустил встречу Путина и Трампа в Китае

    Песков допустил встречу Путина и Трампа в Китае, если президент США туда поедет

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин может встретиться с Дональдом Трампом на мероприятиях в Пекине, если президент США посетит Китай в сентябре.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил на брифинге, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Пекине возможна, если американский лидер приедет на мероприятия к 80-летию победы над милитаристской Японией, передает ТАСС.

    По словам Пескова, российская сторона готовится к поездке в Китай, и эта поездка запланирована в повестке дня главы государства, но в Кремле «не слышали, что президент Трамп тоже собирается в Пекин».

    Песков добавил, что если Трамп окажется в Пекине, то нельзя исключать обсуждение целесообразности проведения встречи президентов.

    Ранее в Кремле встретили с недоумением сообщение британской The Times о якобы готовящейся встрече лидеров России, США и Китая на праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в перспективе обязательно состоится, и назвал ее необходимой.

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    22 июля 2025, 01:45 • Новости дня
    Минобороны подготовило документ об индексации выплат военным

    Минобороны подготовило документ об индексации выплат военным на 7,6% вместо 4,5%

    Tекст: Антон Антонов

    Минобороны России подготовило проект постановления кабмина об индексации военным отдельных выплат на 7,6%, а не на 4,5%, как было ранее.

    Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. В ведомстве пояснили, что коэффициент при индексации размеров страховых сумм, единовременных пособий и компенсаций предлагается изменить с 1,045 на 1,076, передает ТАСС.

    Повышение выплат затрагивает не только военнослужащих, но и сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы и службы принудительного исполнения.

    В пояснительной записке особо отмечено, что реализация этих изменений не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета и будет осуществляться за счет уже предусмотренных финансовых ресурсов. «Действие проекта постановления будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года», – говорится в пояснительной записке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что военные пенсионеры и сотрудники силовых ведомств получат с октября 2025 года проиндексированные пенсии с учетом реальных инфляционных ожиданий, повышение составит 7,6%.

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    21 июля 2025, 14:28 • Новости дня
    Путин назвал минимальную рождаемость, которой надо добиться

    Путин заявил о необходимости довести коэффициент рождаемости до 2,1

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым указал на необходимость повышения коэффициента рождаемости в стране.

    Бречалов сообщил, что в Удмуртии этот показатель сейчас составляет 1,39, что чуть выше среднего по Приволжскому федеральному округу, но ниже среднего по стране, передает ТАСС. Он обозначил целью достичь коэффициента 1,6 к 2030 году, отметив при этом рост числа многодетных семей в регионе.

    «Суммарный коэффициент рождаемости должен быть выше, конечно. Даже и к 2030 году этого мало. Но я понимаю, что не просто было и этого добиться, но хотя бы 2,1 должно быть», – подчеркнул Путин в ответ. Президент отметил, что достижение уровня 2,1 на одну женщину критически важно для устойчивого демографического развития страны.

    Ранее Путин во время визита на Магнитогорский металлургический комбинат сообщил о большом количестве уже действующих мер поддержки семей, однако подчеркнул, что этого пока недостаточно для решения демографических проблем.

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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