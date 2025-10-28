ЕС решил обучать военных ВСУ на Украине после завершения конфликта

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Евросоюз рассматривает возможность переноса миссии по подготовке военных ВСУ на территорию Украины после завершения конфликта, передает ТАСС.

Клэнси сообщил порталу Euractiv, что планы по перемещению программы обучения разрабатываются на случай вступления в силу режима прекращения огня. Это позволит адаптировать тренировки к новой ситуации в сфере безопасности.

Клэнси отметил: «Вероятно, модель будет гибридной, [подготовка будет осуществляться] как в ЕС, так и на Украине». Он добавил, что каждая страна Евросоюза будет самостоятельно решать, направлять ли своих инструкторов и когда это делать. По его словам, некоторые государства могут отказаться от прямого участия, предпочтя оказывать поддержку без отправки специалистов на украинскую территорию.

Идея переноса подготовки обсуждается в ЕС уже более года, но тогда участники инициативу не поддержали. Как пишет Euractiv, сейчас она снова стала актуальной на фоне роста дипломатической активности со стороны США по урегулированию ситуации на Украине.

К настоящему моменту в рамках миссии Евросоюза с 2022 года обучение прошли более 80 тыс. украинских военнослужащих.

