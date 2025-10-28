Билл Гейтс заявил о лидерстве Китая в ядерных инновациях

Билл Гейтс заявил о лидерстве Китая по инвестициям в термоядерный синтез

Tекст: Мария Иванова

Американский миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс подчеркнул, что успехи Китая в области термоядерного синтеза и деления ядер являются «весьма впечатляющими», передает ТАСС.

По его словам, КНР инвестирует в развитие термоядерных технологий в два раза больше, чем все остальные страны вместе взятые, включая США.

Гейтс выразил убеждение, что ядерная энергетика станет ключевым источником энергии для центров обработки данных (ЦОД). В долгосрочной перспективе, как он полагает, «либо деление [атома], либо термоядерный синтез станут самым дешевым способом производства электроэнергии».

Согласно отчету консалтинговой компании BloombergNEF, к 2035 году на американские ЦОДы будет приходиться около 9% от общего потребления электроэнергии. Этот показатель более чем в два раза превышает уровень 2024 года.

Аналитики службы Bloomberg Intelligence прогнозируют, что растущий спрос приведет к увеличению расходов на ядерную энергетику на 350 млрд долларов.

В прошлом году основатель Microsoft Билл Гейтс решил инвестировать миллиарды долларов в развитие атомной энергетики. Гейтс заявил, что его решение связано с темпами развития атомной отрасли в Китае.