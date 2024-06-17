Билл Гейтс решил инвестировать миллиарды в атомную энергетику из-за Китая

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, он вложил более 1 млрд долларов, и я вложжит еще миллиарды, передает РБК.

CBS сообщает, что проект предполагает строительство АЭС к 2030 году с натриевым охлаждением, что обезопасит и удешевит процесс генерации. Телеканал указывает, что за десятилетия это первый коммерческий атомный проект в США, который не будет сопряжен с изменением климата.

По словам Гейтса, сейчас больше всего ядерных реакторов строит Китай, но США могут стать конкурентоспособными благодаря использованию инновационных технологий.

По его словам, запуск станции намечался на 2028 год, но его пришлось сдвинуть, из-за запрета на поставки урана из Росии. Теперь в этом качестве рассматривают Британию, ЮАР, Канаду и сами США.

Ранее эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что санкции США против российского урана могут спровоцировать рост мировых цен.