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    Запад обрек Украину на войну до поражения
    В Кремле сочли невозможным фиксировать договоренности с Зеленским
    НАТО задумалось о приведении ядерного оружия в боевую готовность
    США отказались считать воровством использование доходов от активов России
    Небензя рассказал, как Россия отреагирует на конфискацию активов
    Киев попытался оправдать итоги конференции по Украине
    Индия объяснила отказ поддержать коммюнике конференции по Украине
    Ряд стран предложили Украине свои каналы связи с Москвой
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    Отношения Армении с США повышены до уровня стратегического партнерства – вот где зарыта главная «собака» поведения Пашиняна. Все идет к тому, чтобы окончательно выбить Армению из общего постсоветского ряда, сделать ее бастионом евроценностей на Кавказе, перманентным источником проблем.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Саммит в Швейцарии напомнил монолог Жванецкого

    Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева От митингов «несогласных» до окопов под Донецком

    Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.

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    17 июня 2024, 09:38 • Новости дня

    Билл Гейтс решил инвестировать миллиарды в атомную энергетику из-за Китая

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Основатель Microsoft Билл Гейтс собрался инвестировать миллиарды в проект атомной электростанции в штате Вайоминг, который реализует его компания TerraPower, рассказал он в интервью CBS.

    По его словам, он вложил более 1 млрд долларов, и я вложжит еще миллиарды, передает РБК.

    CBS сообщает, что проект предполагает строительство АЭС к 2030 году с натриевым охлаждением, что обезопасит и удешевит процесс генерации. Телеканал указывает, что за десятилетия это первый коммерческий атомный проект в США, который не будет сопряжен с изменением климата.

    По словам Гейтса, сейчас больше всего ядерных реакторов строит Китай, но США могут стать конкурентоспособными благодаря использованию инновационных технологий.

    По его словам, запуск станции намечался на 2028 год, но его пришлось сдвинуть, из-за запрета на поставки урана из Росии. Теперь в этом качестве рассматривают Британию, ЮАР, Канаду и сами США.

    Ранее эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что санкции США против российского урана могут спровоцировать рост мировых цен.

    16 июня 2024, 11:59 • Новости дня
    Заложники в ростовском СИЗО освобождены, захватчики ликвидированы
    Заложники в ростовском СИЗО освобождены, захватчики ликвидированы
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Захватившие заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону ликвидированы, сообщает ФСИН.

    Отмечается, что сотрудники ростовского СИЗО освобождены и не пострадали во время операции, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что заложников в СИЗО Ростова-на-Дону захватили шесть-семь обвиняемых.

    Во ФСИН сообщили, что заключенные в ростовском СИЗО захватили в заложники двух сотрудников. Заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, проходят по террористическим статьям. По факту захвата заложников в ростовском СИЗО завели дело.

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    16 июня 2024, 17:18 • Новости дня
    Зеленский назвал условие для начала переговоров с Россией
    Зеленский назвал условие для начала переговоров с Россией
    @ Michael Buholzer/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев готов начать переговоры с Москвой, если Россия будет «уважать территориальную целостность» Украины, заявил по итогам конференции в Швейцарии украинский лидер Владимир Зеленский.

    Он отметил, что Киев готов уже завтра начать переговоры, «если Россия будет уважать территориальную целостность» Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, что ранее президент России Владимир Путин назвал условия для начала переговоров с Украиной. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

    Между тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в воскресенье выразил позицию Кремля, что фиксация любых письменных договоренностей с Зеленским де-юре будет нелегитимна.

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    16 июня 2024, 15:14 • Новости дня
    Эксперты объяснили распространение джамаатов в российских тюрьмах
    Эксперты объяснили распространение джамаатов в российских тюрьмах
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В тюрьме можно оказаться частью «спящей» террористической ячейки, не принимая ислам, так как «вербовка сторонников не ограничивается только средой мусульман», рассказал журналист Андрей Медведев.

    В своем Telegram-канале он напомнил о своей публикации трехлетней давности, в которой рассказал о распространении тюремных джамаатов (неформальных объединений мусульман в местах лишения свободы) в России.

    Так, по его словам, «можно вообще не быть мусульманином и даже не принимать ислам, но оказаться частью «спящей» террористической ячейки». Медведев отметил, что «вербовка сторонников не ограничивается только средой мусульман. Под очень простым прикрытием «ну вот мы за справедливость, мы хотим чтобы сильные не гнобили слабых, а богатые бедных»… вытягиваются люди, которые, – если мы говорим о спящих ячейках, – вообще не вызовут подозрения у спецслужб».

    Медведев также опубликовал пост от 2021 года погибшего военкора Владлена Татарского. В публикации Татарский писал, что «в исправительных учреждениях России осуществляет свою деятельность огромное количество тюремных джамаатов. Осужденные за терроризм и участие в незаконных вооруженных формированиях заключенные ведут активную пропагандистскую деятельность, вербуя новых сторонников, в том числе среди сотрудников колонии».

    Политолог Сергей Старовойтов в своем Telegram-канале отмечает, что «главное, что нужно понимать о захвате заложников в ростовском СИЗО – это демонстрация силы и влияния тюремных джамаатов, существование которых то признается, то отрицается на официальном уровне».

    Он отмечает, что «зеленые зоны», где контроль у исламских криминальных авторитетов, являются новым вызовом для российских властей.

    Однако это проблема не только властей, но и преступного мира, считает эксперт. «Усиливая свой авторитет, лидеры тюремных джамаатов меняют баланс сил и снижают вес традиционных посредников между властью и преступным миром из числа околоуголовных решал очень высокого уровня», – заключил Старовойтов.

    Ранее сообщалось, что заложников в СИЗО Ростова-на-Дону захватили шесть-семь обвиняемых. Во ФСИН сообщили, что заключенные в ростовском СИЗО захватили в заложники двух сотрудников. Заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, проходили по террористическим статьям. По факту захвата заложников в ростовском СИЗО завели дело.

    Позже стало известно, что захватившие заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону ликвидированы.

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    16 июня 2024, 15:03 • Новости дня
    Одиннадцать стран не поддержали итоговый документ конференции по Украине
    Одиннадцать стран не поддержали итоговый документ конференции по Украине
    @ REUTERS/Denis Balibouse

    Tекст: Дарья Григоренко

    Итоговый документ конференции по Украине, которая проходит в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня, поддержали 80 из 91 страны-участницы, следует из списка, опубликованного организаторами встречи.

    Как пишет ТАСС со ссылкой на список, среди стран, одобривших документ, Швейцария, Турция, Израиль, страны Евросоюза и США. Одобрившими коммюнике также указаны Сербия и Косово. В то же время, среди стран, не поддержавших документ, оказались Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Бахрейн, Армения, Южная Африка, Святой престол, Индонезия, Ливия, Мексика, Таиланд, ОАЭ, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что совместное заявление по итогам саммита в швейцарском Бюргенштоке не будет содержать требования к России о выводе войск.

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    16 июня 2024, 12:13 • Новости дня
    Сотрудники складов пытались уничтожить продукцию, из-за которой в Москве отравились люди

    СК: Сотрудники складов пытались уничтожить продукцию, из-за которой в Москве отравились люди

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники складских помещений, где хранилась продукция, из-за которой отравились 10 человек в Москве, пытались избавиться от нее, сообщили в пресс-службе столичного СК.

    Как говорится в сообщении, при осмотре прилегающей к складам территории найдена интересующая следствие продукция, от которой работники пытались избавиться, передает ТАСС. Там добавили, что на месте изъяты документы, электронные носители и техника, вынесены постановления о признании потерпевшими десяти человек.

    Ранее Роспотребнадзор после отравления в Москве приостановил оборот продукции «Салат лобио» производства «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя «Гастропорт».

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    16 июня 2024, 13:10 • Новости дня
    В Кремле сочли невозможным фиксировать договоренности с Зеленским

    Песков: Фиксация письменных договоренностей с Зеленским де-юре будет нелегитимна

    В Кремле сочли невозможным фиксировать договоренности с Зеленским
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский лидер Владимир Зеленский не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договоренности по Украине, юридически это будет нелегитимно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

    Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста. Как указал Песков, Зеленский «не тот человек, с которым можно фиксировать письменно договоренности, потому что де-юре фиксация будет нелегитимная», передает РИА «Новости».

    Кроме того, он подчеркнул, что мирная инициатива президента России Владимира Путина по украинскому конфликту не является ультиматумом и предложена с учетом реалий, сложившихся на земле.

    Ранее Песков заявил, что срока у предложений по решению конфликта на Украине, обозначенных Владимиром Путиным, нет, но ситуация на фронте меняется динамично.

    Напомним, в пятницу президент РФ Владимир Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом.

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    17 июня 2024, 07:24 • Новости дня
    Небензя рассказал, как Россия отреагирует на конфискацию активов

    Небензя заявил о намерении России применить «все доступные инструменты» в случае решения Запада конфисковать ее активы

    Небензя рассказал, как Россия отреагирует на конфискацию активов
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если страны Запада перейдут от угроз к действиям и решат конфисковать российские активы, Москва применит в ответ «все доступные инструменты» защиты, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя заявил, что Россия считает любые попытки конфискации как самих активов, так и прибыли от них «грубейшим нарушением принципов и норм международного права». В частности, по мнению Москвы, речь пойдет о нарушении «принципа суверенного равенства государств», который подразумевает «иммунитет государственной собственности и активов», передает РИА «Новости».

    Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен утверждает, что использование доходов от замороженных российских активов для помощи Украине «нет никакого смысла называть воровством».

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    17 июня 2024, 01:29 • Новости дня
    Киев попытался оправдать итоги конференции по Украине

    Замглавы офиса Зеленского Жовква попытался оправдать отказ стран поддержать итоговый документ конференции по Украине

    Киев попытался оправдать итоги конференции по Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква попытался объяснить, почему целый ряд стран отказались поддерживать итоговый документ конференции по Украине в Швейцарии.

    Жовква сказал, что у разных стран были разные причины для такого решения. Он заявил, что у некоторых из представителей участвующих в конференции государств не было полномочий «принимать такие решения», сообщают украинские СМИ.

    Напомним, подписывать итоговый документ не стали Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Бахрейн, Армения, Южная Африка, Святой престол, Индонезия, Ливия, Мексика, Таиланд, ОАЭ, Ирак и Иордания. В частности, Индия прямо заявила, что не хочет ассоциироваться с ним.

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    17 июня 2024, 00:59 • Новости дня
    Индия объяснила отказ поддержать итоговый документ конференции по Украине

    Замглавы МИД Индии Капур заявил о необходимости найти приемлемый для России и Украины вариант урегулирования конфликта

    Индия объяснила отказ поддержать итоговый документ конференции по Украине
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Только приемлемые для обеих сторон конфликта на Украине варианты урегулирования могут привести к прочному миру, поэтому Индия решила избегать ассоциации с любыми итоговыми документами конференции в Швейцарии, сообщил замглавы МИД Индии по вопросам взаимодействия со странами Запада Паван Капур.

    Капур сказал, что Индия стремится понять «различные точки зрения», поэтому решила участвовать в конференции. Он выразил уверенность, что прочный мир должен быть достигнут на основе диалога и дипломатии при «объединении всех заинтересованных сторон» и «практическом взаимодействии между двумя сторонами конфликта», передает ТАСС.

    Напомним, Индия вошла в число стран, которые приняли участие в конференции по Украине в Швейцарии, но не поддержали итоговый документ саммита.

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    16 июня 2024, 11:51 • Новости дня
    Россия впервые за два года обошла США в поставках газа в Европу
    Россия впервые за два года обошла США в поставках газа в Европу
    @ Cергей Красноухов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставки российского газа в Европу в мае впервые почти за два года превысили показатели газового экспорта США, сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на консалтинговую компанию ICIS.

    Издание напомнило, что в мае, по данным ICIS, российские трубопроводные поставки газа и перевозки сжиженного природного газа (СПГ) по морю превысили показатели США, составив 15% от всех поставок в Евросоюз, на СПГ из США в прошлом месяце пришлось 14% от всего европейского газового импорта, что стало самым низким показателем с августа 2022 года.

    Как сказал глава аналитического департамента газового рынка ICIS Том Марзек-Мансер, удивительно видеть, как доля российского газа на европейском рынке увеличивается после всех усилий по уменьшению импорта из России и снижению рисков в вопросе поставок энергоносителей, передает ТАСС. FT отметила, что на газовые потоки повлияли перебои в работе одного из крупных предприятий по экспорту СПГ в Техасе и увеличенные поставки российского газа через Турцию.

    Марзек-Мансер добавил, что Россия вряд ли сможет удерживать лидерство в вопросе поставок газа в Европу, а в перспективе Еврокомиссия заинтересована в расширении поставок газа в ЕС через Азербайджан по Южному газотранспортному коридору.

    Ранее главы министерств энергетики стран G7 договорились продолжить работу в целях отказа от импорта газа из России, следует из заявления министров по итогам встречи в итальянском Турине.

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    16 июня 2024, 20:57 • Новости дня
    Обаме пришлось уводить застывшего Байдена со встречи со сторонниками

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-президенту США Бараку Обаме пришлось за руку уводить нынешнего главу государства Джо Байдена, застывшего сразу после встречи со сторонниками.

    В социальных сетях появилось видео, на котором Байден и Обама на сцене прощаются с гостями мероприятия в Лос-Анджелесе. В момент, когда Обама махал рукой и шел по направлению к выходу, Байден неподвижно стоял и улыбался. В какой-то момент бывший президент взял действующего за руку и повел со сцены, передает РИА «Новости».

    Ранее была опубликована видеозапись того, как во время траурной церемонии в Нормандии президент США Джо Байден по непонятным причинам разворачивается на 180 градусов, президент Франции Эммануэль Макрон после некоторой заминки повторил его действия.

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    16 июня 2024, 11:15 • Новости дня
    Пушилин рассказал подробности гибели в ДНР корреспондента Никиты Цицаги

    Пушилин: Журналист News.ru погиб при работе в окрестностях Никольского монастыря в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фотожурналист издания News.ru Никита Цицаги погиб в результате удара ВСУ во время работы в окрестностях Никольского монастыря в Волновахском районе ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    По его словам, при исполнении профессионального долга погиб корреспондент Никита Цицаги, сотрудничавший с рядом российских СМИ, он погиб в результате обстрела со стороны ВСУ в окрестностях Никольского монастыря в Волновахском районе, передает ТАСС.

    Ранее в воскресенье сообщалось, что корреспондент Никита Цицаги погиб в селе Никольское в ДНР в результате атаки ВСУ.

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    16 июня 2024, 13:25 • Новости дня
    В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной

    Песков: Путин не отвергает возможность переговоров с Киевом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, но требуется, чтобы была легитимная фиксация их итогов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

    Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста. Песков отметил, что «Путин ничего не отвергает». «Он не отвергает возможность переговоров. Он говорит, что там есть легитимные органы в соответствии с конституцией страны», – добавил он, передает РИА «Новости».

    По его словам, нынешняя динамика положения дел на фронтах отчетливо демонстрирует, что и дальше ситуация для украинцев будет только ухудшаться. «Каждый раз, когда Путин озвучивает мирные инициативы и когда предпринимаются попытки по выходу на политико-дипломатическое русло, существуют определенные условия на земле. Каждый раз они для Украины ухудшаются» – пояснил Песков.

    «Наверное, политик, который интересы родины ставит выше своих собственных и даже выше своих хозяев, он бы задумался над таким предложением», – прокомментировал он реакцию украинских властей на предложение Путина.

    Кроме того, пресс-секретарь президента РФ назвал договоренности по Украине плодом сложных экспертных переговоров, балансом интересов и учетом реалий.

    Песков добавил, что нужна система гарантий безопасности и по всем другим вопросам. «Очень сложная система – выработать эту систему гарантий с тем, чтобы обеспечить выполнение договоренностей. Но, тем не менее, если киевский режим проявит трезвость, то это предстоит сделать», – сообщил он.

    Ранее Песков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договоренности по Украине, юридически это будет нелегитимно.

    Напомним, в пятницу президент РФ Владимир Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом.

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    16 июня 2024, 13:52 • Новости дня
    Российские войска освободили Загорное в Запорожской области
    Российские войска освободили Загорное в Запорожской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные освободили населенный пункт Загорное в Запорожской области и заняли более выгодные рубежи, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю, поразили личный состав 71-й пехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны (уничтожены до 265 человек, два танка, три автомобиля, гаубицы М198 и Д-30, станция РЭБ «Буковель-AD», три склада боеприпасов).

    Как указали в пресс-службе, подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и поразили личный состав 14-й, 63-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ, 12-й бригады спецназначения «Азов», 40-го и 50-го полков нацгвардии (до 500 человек, два ББМ, девять автомобилей, гаубица Д-30, три станции РЭБ «Нота»).

    В Минобороны пояснили, что подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, поразили боевиков 22-й, 54-й механизированных и 46-й аэромобильной бригад ВСУ. Отмечается, что ВСУ потеряли до 380 человек, танк Leopard, два ББМ «Козак», 15 автомобилей, гаубицы Д-20, 2А65 «Мста-Б», два орудия М119.

    В сообщении говорится, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, ликвидировав личный состав 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ. Кроме того, Украина потеряла до 375 человек, две БМП, две ББМ Humvee и MaxxPro, два автомобиля, гаубицы М777, 2А65 «Мста-Б», пять гаубиц Д-30, орудие М119.

    В ведомстве добавили, что подразделения группировки войск «Восток» освободили Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи, а также поразили личный состав 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 123-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии (до 135 человек, ББМ, четыре автомобиля, САУ AS-90 Braveheart, гаубица FH-70, две станции РЭБ «Буковель-AD»).

    В Минобороны заявили, что подразделения группировки войск «Днепр» поразили личный состав 23-й бригады нацгвардии, 103-й и 121-й бригад теробороны (до 90 человек, два автомобиля, САУ Krab, орудие Д-20, две гаубицы Д-30, пушка Д-44).

    В пресс-службе уточнили, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены скопления живой силы и техники ВСУ в 115 районах, а также сбито 10 БПЛА ВСУ.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировок войск «Север» и «Запад» в ходе наступления на Харьковском направлении продвинулись вглубь обороны ВСУ и нанесли поражение украинским войскам.

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    16 июня 2024, 15:16 • Новости дня
    Скачко назвал причины провала «мирной конференции» по Украине

    Политолог Скачко: Конференция в Швейцарии нужна для создания иллюзии легитимности Зеленского

    Скачко назвал причины провала «мирной конференции» по Украине
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Конференция в Швейцарии изначально задумывалась как демонстрационное политическое мероприятие. Участники встречи ставили перед собой несколько целей, среди которых – очередная попытка надавить на Россию и обвинить Москву в нежелании говорить о мире, но Путин пресек это, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Конференция «мира» в Швейцарии превратилась в то, во что и должна была превратиться без участия всех сторон конфликта. Как известно, для танго нужны двое, но Зеленский четко дал понять истинные цели встречи. Она была необходима для того, чтобы вновь попытаться надавить на Россию», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.  

    Кроме того, по словам спикера, план заключался в том, чтобы показать – Украину поддерживает огромное число стран. «Но ничего не вышло. И что важно, Владимир Путин своим предложением по урегулированию конфликта выбил главный козырь из рук Запада – возможность обвинить Москву в нежелании говорить о мире», – пояснил аналитик. Последняя же цель мероприятия, по мнению собеседника, это создание иллюзии легитимности Зеленского.

    Саму конференцию политолог назвал «дутым симулятором». «Из всей «формулы мира» Зеленского остались только три пункта: ядерная и продовольственная безопасность, а также обмен пленными. Но и тут они не оставляют возможности надавить на Россию», – убежден эксперт.

    «Путин четко сказал, что четыре новых региона, вернувшиеся в Россию, останутся частью страны, это не обсуждается. А на Западе и в Киеве не хотят этого слышать, поэтому они и выдумывают в вопросах ядерной безопасности, что контроль над Запорожской АЭС должен осуществляться Украиной», – считает спикер.

    И это касается всех пунктов, добавляет Скачко. «Даже в части продовольственной безопасности не Россия создает нестабильность на просторах Черного моря. В части обмена пленными Киев не заинтересован менять всех на всех, им нужны только «избранные», – указывает политолог.

    «Это было исключительно демонстрационное политическое мероприятие с несколькими целями. Поэтому в ход пустили все, включая кривляния и лозунги канадского премьера Трюдо. Выдавать желаемое за действительное, конечно, можно, но это все равно будет обманом», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский на конференции в Швейцарии заявил, что принятый по итогам встречи «план действий» должен позволить зафиксировать «реальный конец» конфликта на «втором саммите мира».

    Зеленский отметил, что сейчас Россия не участвует в конференции. По его мнению, участникам саммита необходимо вместе определить, что «означает справедливый мир для мира и каким образом он может быть достигнут действительно длительным способом».

    По его словам, «основой» является Устав ООН, и когда удастся согласовать «прозрачный для народов» план действий, его «прокоммуницируют представителям России», чтобы «на втором саммите мира могли зафиксировать реальный конец» конфликта.

    Между тем агентство Reuters утверждает, что в итоговом коммюнике, датированном 13 июня, отмечается важность «свободного, полного и безопасного» коммерческого судоходства в Черном и Азовском морях, а также доступа к морским портам. Атаки против торговых судов в портах и портовой инфраструктуры названы неприемлемыми.

    В документе также содержится призыв освободить «всех военнопленных». Кроме того, отмечается, что «все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети, а также все другие украинские гражданские лица, которые были незаконно задержаны, должны быть возвращены на Украину».

    Подчеркивается и недопустимость угроз применения ядерного оружия. Участники саммита призывают не допускать «угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости» любой страны, в том числе Украины. При этом Запорожская АЭС якобы должна работать «под полным суверенным контролем Украины».

    Кроме того, в документе указано, что собравшиеся на конференцию намерены добиваться «более активного участия представителей всех сторон» в сферах, которые обсуждались на саммите. На полях встречи, по данным Reuters, состоялся «плодотворный, всеобъемлющий и конструктивный обмен мнениями», касающимися вопроса о путях достижения «принципов всеобъемлющего, честного и долгосрочного мира» на Украине.

    Что же касается требования к России относительно вывода войск, его не будет, утверждают японские СМИ. Отсутствие пунктов, на которых настаивает Киев, объясняется позицией ряда развивающихся стран из Азии и с Ближнего Востока, которые придают большое значение отношениям с Россией.

    Между тем зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил саммит в Швейцарии со «Скотным двором» Джорджа Оруэлла. По его словам, швейцарский «скотный двор» – чистейший сюрреализм, Кафка с Оруэллом «нервно курят в сторонке». Медведев добавил, что никто из участников саммита не знает, что он там делает.

    Коментарии (8)
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