Профессор Финогенова: Средняя пенсия в 2026 году превысит 27 тыс. рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

В 2026 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров вырастет до 27 788,8 рубля после индексации, указала Финогенова, передает ТАСС.

Показатель опирается на июль 2025 года, когда средняя пенсия составляла 25 826,03 рубля. Повышение произойдет за счет индексации на 7,6%.

Эксперт добавила, что средняя социальная пенсия по старости для неработающих пенсионеров на середину 2025 года составила 15 тыс. 856,22 рубля. Это выплаты, не зависящие от трудового стажа и взносов. С 1 апреля 2026 года социальные пенсии также будут проиндексированы согласно росту прожиточного минимума, но точный коэффициент пока не определен.

Социальные пенсии выплачиваются гражданам, которые не имеют необходимого трудового стажа или его недостаточно. Такие выплаты назначают на пять лет позже стандартного пенсионного возраста.

Профессор и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов отмечал, что с 2026 года минимальная зарплата (МРОТ) в стране увеличится, что затронет трудовые договоры, соцвыплаты и систему страховых взносов.

Глава Минфина Антон Силуанов пояснял, что в проекте федерального бюджета заложена индексация выплат для различных категорий граждан, включая пенсионеров, ветеранов и бюджетников.