Здания повреждены после землетрясение магнитудой 6,1 в Турции

Tекст: Ирма Каплан

«Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции, повреждены здания. По данным агентства по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями AFAD, эпицентр землетрясения магнитудой 6,1 находился в городе Синдирги в провинции Балыкесир», передает NDTV World.

Землетрясение произошло в 22.48 по местному времени на глубине 5,99 км.

Как сообщает новостной канал Haberturk, землетрясение ощущалось в Стамбуле и соседних провинциях Бурса, Маниса и Измир.

Частный телеканал NTV и другие СМИ сообщили о повреждениях зданий в Синдирги.

Как сообщил глава МВД Турции Али Ерликая, по имеющимся данным, «обрушились три здания и одно строение, в котором находился магазин», передает ТАСС.

В августе в Синдирги также произошло землетрясение магнитудой 6,1, в результате которого погиб один человек и десятки получили ранения. С тех пор в районе Балыкесира происходили и менее интенсивные толчки.

Турция расположена на крупных разломах, поэтому землетрясения здесь случаются часто.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре подземные толчки магнитудой 5,3 были зафиксированы на западе Турции, их эпицентр находился в 77 км от города Ушак с населением более 150 тыс. человек.

День назад землетрясение магнитудой 3,7, которое произошло в Черном море у побережья Стамбула, ощущалось в городе и соседних провинциях, что вызвало беспокойство у местных жителей.