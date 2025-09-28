Европейцы категорически не хотят воевать – и западные пропагандисты, демонизируя русских, только усиливают страх перед нами и это нежелание. Даже если этот фактор не приведет к мощным антивоенным выступлениям, как в 70–80-е годы ХХ столетия, западной политической элите придется с ним считаться.0 комментариев
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на западе Турции
Подземные толчки магнитудой 5,3 были зафиксированы на западе Турции, их эпицентр находился в 77 км от города Ушак с населением более 150 тыс. человек.
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 5,3, зарегистрированном в западной части Турции, передает ТАСС. Эпицентр располагался в 77 километрах к северо-западу от города Ушак, население которого превышает 150 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине восьми километров.
Власти не получили сообщений о пострадавших или разрушениях после подземных толчков.
