    Европа пытается вмешаться в диалог России и США
    Военный эксперт объяснил недавние удары по украинским железнодорожным узлам
    Рябков сообщил о новейших системах российских вооружений помимо «Орешника»
    Медведев: Боевики наркокартелей Латинской Америки воюют на Украине
    Вэнс сообщил о планах США отказаться от финансирования конфликта на Украине
    Постпред США при НАТО допустил участие Зеленского во встрече Путина и Трампа
    Каллас созвала экстренное совещание глав МИД ЕС из-за саммита Россия – США
    СК установил командира ВСУ, обстреливавшего Белгородскую область
    В Ростовской области завели дело из-за повреждения могил бойцов СВО
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чему нас учит история Аляски

    Поскольку лидеры России и США остановили свой выбор на Аляске как месте для проведения переговоров на высшем уроне между двумя странами, стоит поразмышлять о причине и значении этого выбора.

    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Конституция Украины и реальность противоречат друг другу

    Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то ее можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые еще могут пригодиться для отмазок.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Договор Баку и Еревана подменяет вирусный контент

    Это не ложь в чистом виде, это другая форма правды, когда реальность и ее репрезентация, «контент», меняются местами. Победителем становится не тот, кто добился урегулирования или победил физически, а тот, кто снял лучший кадр и создал самый вирусный контент.

    10 августа 2025, 22:23 • Новости дня

    МВД Турции подтвердило обрушение здания в городе Сындыргы после землетрясения

    Tекст: Антон Антонов

    В результате землетрясения в городе Сындыргы обрушилось здание, под завалами остается один человек, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий, входящее в состав МВД

    По данным МВД Турции, которое ссылается на сообщения, поступившие в экстренные службы, были повреждены 24 здания. «В результате спасательных работ из-под завалов извлечены живыми четыре человека, операция по спасению еще одного человека продолжается», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером воскресенья в турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 6,1. Мэр города Сындыргы Серкан Сак сообщил о разрушении не менее десяти зданий.

    8 августа 2025, 17:57 • Новости дня
    Турция остановила движение судов в Дарданеллах

    Турция остановила движение судов в Дарданеллах из-за природных пожаров

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время масштабных природных пожаров в турецкой провинции Чанаккале движение судов через Дарданеллы было полностью остановлено в обе стороны.

    Движение судов в проливе Дарданеллы временно прекращено в обоих направлениях из-за природных пожаров в Турции, передает ТАСС. В сообщении департамента по морским вопросам Минтранса Турции говорится: «Судоходство в Дарданеллах временно прекращено в обе стороны из-за природных пожаров, произошедших в провинции Чанаккале».

    По информации агентства IHA, один из наиболее опасных пожаров возник в окрестностях населенного пункта Сарыджаели. Огонь быстро распространился по сельхозугодьям и подошел вплотную к населенному пункту под воздействием сильного ветра.

    Пожар тушат как с земли, так и с воздуха. Дым распространился на всю акваторию пролива, что существенно осложняет видимость и создает угрозу для навигации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция остановила проход судов по проливу Дарданеллы с севера на юг из-за лесных пожаров.

    На юге Кипра в результате разрушительного пожара погибли два человека, а ущерб оценивается до 100 млн евро.

    В Стамбуле власти запретили продажу и использование фейерверков, сигнальных ракет и других легковоспламеняющихся товаров до 28 октября на фоне угрозы новых возгораний.

    8 августа 2025, 21:06 • Новости дня
    Роспотребнадзор запросил данные по отравлению туристов в Турции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный запрос с просьбой предоставить результаты расследования и оценку риска дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации был направлен Роспотребнадзором в Министерство здравоохранения Турции.

    Поводом послужила информация о массовом пищевом отравлении среди российских туристов в отеле Club Hotel Anjeliq 5* в городе Аланья, передает ТАСС. Первые жалобы были зафиксированы еще в июле, а число пострадавших достигло нескольких десятков.

    «В связи с появлением в СМИ информации о том, что российские туристы с симптомами пищевого отравления пожаловались на отель Club Hotel Anjeliq 5* в Аланье, Роспотребнадзор направил официальный запрос в Министерство здравоохранения Турции в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и охране здоровья туристов с просьбой предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации», – заявили в Роспотребнадзоре.

    Ранее власти турецкой Аланьи объявили о начале проверки после появления информации о возможном отравлении российских туристов в одном из отелей города.

    В июне в отеле Albatros Sharm Resort в курортном Шарм-эш-Шейхе десятки российских туристов почувствовали недомогание после того, как выпили пиво в центральном баре гостиницы.

    Кроме того, на этой неделе одном из пятизвездочных отелей Варадеро на Кубе у российских туристов после ужина с морепродуктами резко ухудшилось самочувствие

    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    10 августа 2025, 00:16 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у северных Курил

    Tекст: Антон Антонов

    Подземные толчки магнитудой 6,1 зафиксировали ночью в районе северных Курил, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

    Эпицентр находился в 284 км восточнее города Северо-Курильск (остров Парамушир), а очаг залегал на глубине 31 км. По ее словам, в Северо-Курильске подземные толчки могли ощущаться с силой до четырех баллов. Несмотря на ощутимые толчки, тревога цунами не объявлялась, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8, ставшее самым мощным за всю историю наблюдений в этом регионе. Южный регион Камчатского полуострова после недавнего землетрясения оказался смещен почти на два метра по направлению к юго-востоку. Повторные толчки продолжаются, за сутки в Камчатском крае зафиксировано 43 афтершока, при этом жители ощутили только один из них.

    10 августа 2025, 00:59 • Новости дня
    Летевший в Россию самолет вернулся в Стамбул из-за плохого самочувствия пилота

    Tекст: Антон Антонов

    Самолет, выполнявший рейс из Турции в Россию, развернулся над Румынией и вернулся в аэропорт Стамбула из-за ухудшения самочувствия одного из пилотов, сообщает портал HavaSosyalMedya.

    Воздушное судно турецкой авиакомпании AJet, летевшее из стамбульского аэропорта имени Сабихи Гекчен в Петербург, вынуждено было вернуться в аэропорт отправления, передает РИА «Новости» со ссылкой на HavaSosyalMedya.

    Инцидент произошел в ночь на воскресенье, когда рейс VF291 после вылета в 21.09 мск внезапно развернулся над территорией Румынии. Самолет приземлился в Стамбуле в 23.39 мск.

    Причиной возвращения стало недомогание у одного из пилотов. «После приземления в Стамбуле пилота встретили врачи, для выполнения рейса назначен новый пилот», – цитирует портал источник.

    В данный момент угрозы жизни или здоровью пилота нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский самолет прервал рейс Екатеринбург – Сочи из-за внезапного ухудшения состояния пассажира. Экипаж воздушного судна совершил экстренную посадку в Актобе. Пассажир скончался после приземления.

    8 августа 2025, 10:50 • Новости дня
    Turkish Airlines не доставила багаж пассажиров четырех рейсов в Москву

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пассажиры сразу четырех рейсов, прилетевших во Внуково из Антальи, не дождались выдачи своих чемоданов и сумок, сообщили в пресс-службе аэропорта.

    Около 300 мест багажа не загрузили на рейсы Turkish Airlines из Антальи в Москву, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение воздушной гавани.

    Ранее сообщалось, что власти Турции рекомендовали авиакомпаниям страны запретить пауэрбанки в полете.

    До этого Turkish Airlines сняла с рейсов багаж россиян из-за ограничений взлетной массы.

    8 августа 2025, 12:50 • Новости дня
    Власти Сочи предупредили о возможном закрытии доступа к морю из-за непогоды

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Лазаревском и Хостинском районах курортного города Сочи доступ к морю могут ограничить, сообщили в городской администрации.

    В ночь на 8 августа в предгорьях Лазаревского района выпало до 95 мм осадков, в прибрежной части – более 40 мм, сообщили в руководстве города, передает ТАСС.

    Для оповещения жителей вблизи рек Лоо и Хобза были запущены сирены, однако вода в реках не достигла критических отметок.

    В Лазаревском районе подтопило проезжие части и две придомовые территории, однако вода сошла самотеком. В Хостинском районе оказалась затоплена территория больницы № 3, в прошлом году уже пострадавшая от подобных явлений.

    Пляжи Сочи будут открыты по фактической погоде, отдых и купание ограничат при ухудшении условий. По состоянию на утро 8 августа температура воздуха достигла 26-28 градусов, осадки отсутствуют, все городские системы работают в штатном режиме.

    Ожидается, что непогода продлится до 9 августа: прогнозируются дожди с грозами, штормовой ветер, возможны смерчи над морем, резкое повышение уровня воды в реках и сход селей в горной части региона.

    Ранее МЧС России сообщало, что в Туапсинском районе Краснодарского края продолжаются работы по ликвидации последствий циклона, в них участвуют свыше 180 специалистов.

    В воскресенье три поселка на Кубани подтопили сильные дожди и резкий подъем уровня воды в реке Дефань.

    8 августа 2025, 07:48 • Новости дня
    Ученый Шестаков: Сдвиг Камчатки прошел неравномерно

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Полуостров Камчатка сместился после мощнейшего землетрясения неравномерно, это связано с особенностями расположения эпицентра, заявил профессор Политехнического института ДВФУ Николай Шестаков.

    Южная часть полуострова сдвинулась примерно на два метра в юго-восточном направлении и опустилась на 30 сантиметров, тогда как территория Петропавловска-Камчатского переместилась только на 50 сантиметров и опустилась менее чем на 10 сантиметров, сказал Шестаков ТАСС.

    Разница в масштабах смещений объясняется структурой и расположением очага землетрясения.

    Он отметил, что жители полуострова не ощутили смещения, поскольку движение происходило сразу на большой территории и с низкой скоростью – порядка 100 миллиметров в секунду, что невозможно почувствовать на фоне сейсмических колебаний. По словам ученого, подобные изменения можно было бы заметить только по изменившейся береговой линии, если бы не угроза цунами.

    Также Шестаков добавил, что данные о смещениях будут использованы для улучшения систем мониторинга и раннего предупреждения о цунами, что повысит точность прогнозов землетрясений и сопутствующих природных явлений.

    Ранее один из ведущих мировых специалистов в области географии, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков сообщал, что сдвиг Камчатки может привести к появлению новых островов и изменению береговой линии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, южная часть Камчатки сместилась почти на два метра и опустилась по высоте, что подтвердили приборы.

    8 августа 2025, 11:59 • Новости дня
    Пожар уничтожил до 900 гектаров виноградников на юге Франции

    Крупнейший за 76 лет пожар уничтожил до 900 гектаров виноградников во Франции

    Tекст: Мария Иванова

    В результате масштабного пожара на юге Франции, который за три дня уничтожил до 900 гектаров виноградников, погиб один человек и пострадали еще 18.

    До 900 гектаров виноградников было уничтожено на юге Франции в результате крупнейшего за последние 76 лет лесного пожара, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал BFMTV и префекта департамента Од. Пожар начался во вторник и только на третий день был локализован, его площадь составила 17 тыс. гектаров.

    Префект департамента отметил: «От 800 до 900 гектаров виноградников было потеряно». Огонь распространялся очень быстро из-за жары, сильного ветра и низкой влажности. Французская метеослужба сообщила, что дым от пожара был виден даже из космоса.

    В тушении участвовали более 2,1 тыс. пожарных, а также специализированная авиация и военные подразделения. Один человек погиб, двое местных жителей и 16 пожарных пострадали. Пламя затронуло территории 17 коммун, уничтожило более 50 автомобилей и повредило 36 домов, сотни людей были эвакуированы.

    Ранее сообщалось, что крупнейший за 76 лет лесной пожар во Франции охватил 16 тыс. гектаров.

    Между тем пожар на Кипре уничтожил крупнейшие виноградники и фермы острова.

    9 августа 2025, 18:02 • Новости дня
    Эрдоган поддержал прогресс в отношениях Баку и Еревана

    Эрдоган: Прогресс в отношениях Баку и Еревана будет способствовать миру в регионе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Реджеп Эрдоган в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подчеркнул важность усилий по укреплению мира между Арменией и Азербайджаном и выразил поддержку.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает ТАСС.

    В ходе беседы стороны обсудили развитие двусторонних отношений и актуальные региональные вопросы. В заявлении администрации Эрдогана говорится, что он подчеркнул значимость достигнутого прогресса на пути к миру между Азербайджаном и Арменией, назвав это позитивным шагом для всего региона.

    Президент Турции отметил, что создание устойчивого мира и стабильности будет способствовать укреплению безопасности в регионе. Кроме того, Эрдоган заверил, что Анкара продолжит оказывать необходимую поддержку процессу достижения этих целей.

    Ранее в Вашингтоне лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

    НАТО выразил готовность сотрудничать с Арменией и Азербайджаном после подписания ими совместной декларации.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что США теперь могут сотрудничать с Азербайджаном в военной сфере, поскольку прежние ограничения отменены.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о ключевой роли России в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном.

    8 августа 2025, 09:51 • Новости дня
    Власти Аланьи начали проверку сообщений об отравлении россиян в отеле

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти турецкой Аланьи объявили о начале проверки после появления информации о возможном отравлении российских туристов в одном из отелей города.

    Муниципалитет Аланьи планирует расследовать появившиеся в СМИ сведения о массовом пищевом отравлении российских туристов в отеле Club Hotel Anjeliq 5, передает РИА «Новости».

    Власти сообщили, что пока официальных жалоб от туристов не поступало, однако пообещали направить необходимые запросы и проверить ситуацию.

    По данным СМИ, десятки российских туристов пожаловались на пищевое отравление в этом отеле. Известно, что первые случаи заболевания были зарегистрированы еще в июле. Постояльцы жаловались на высокую температуру, тошноту и рвоту.

    В администрации Club Hotel Anjeliq 5 отказались комментировать инцидент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на турецком курорте более 100 туристов из Британии пострадали от отравления. Ростуризм зафиксировал полсотни новых случаев отравления среди туристов в Турции. В одном из турецких отелей почти 70 россиян столкнулись с массовым пищевым отравлением.

    8 августа 2025, 08:43 • Новости дня
    У Северо-Курильска зафиксировали два землетрясения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В районе города Северо-Курильск в течение одного дня произошло сразу два землетрясения, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

    Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в пятницу у побережья северных Курил, заявила Семенова РИА «Новости».

    Эпицентр располагался в 123 километрах восточнее Северо-Курильска, очаг находился на глубине 53 километров.

    Семенова уточнила, что подземные толчки могли ощущаться в Северо-Курильске с интенсивностью до трех баллов по шкале Рихтера. Тревога цунами объявлена не была.

    Сейсмологи зарегистрировали второе землетрясение через три часа после первого толчка магнитудой 4,8, который также наблюдался в этом районе.

    Напомним, на прошлой неделе на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8, ставшее самым мощным за всю историю наблюдений в этом регионе.

    После этого в аэропорту Камчатки прошли учения на случай подземных толчков с акцентом на безопасные зоны и эвакуацию пассажиров.

    10 августа 2025, 10:34 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на Камчатке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сейсмологи зафиксировали подземный толчок магнитудой 6,0 на глубине 33 км в 215 км от Петропавловска-Камчатского.

    Землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано на Камчатке, передает ТАСС. По информации камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, толчки произошли в 215 километрах от Петропавловска-Камчатского.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километра. На данный момент данных о том, ощущалось ли землетрясение жителями региона, не поступало. Специалисты продолжают мониторинг ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петропавловске-Камчатском за сутки произошло десять ощутимых землетрясений. Ощущаемость толчков на Камчатке достигла семи баллов. На Камчатке предупредили о возможном цунами.

    10 августа 2025, 20:40 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Турции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вечером воскресенья в турецкой провинции Балыкесир произошло сильное землетрясение, информация о разрушениях и пострадавших пока отсутствует.

    Сведения о землетрясении распространил департамент по ЧС республики, передает ТАСС. Согласно официальным данным, сейсмическая активность была зафиксирована в 19.53 по местному времени, эпицентр находился в провинции Балыкесир на западе страны.

    Информации о жертвах или разрушениях не поступало, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    «Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в провинции Балыкесир. Оно ощущалось в Стамбуле и прилегающих провинциях. В настоящий момент никаких негативных последствий не наблюдается. Мы следим за ситуацией в режиме реального времени», – написал он.

    В апреле землетрясение магнитудой 6,2 вызвало панику среди жителей Стамбула.

    В начале июля жители Стамбула почувствовали подземные толчки, магнитуда составила 4,2 балла.

    10 августа 2025, 21:30 • Новости дня
    После землетрясения в Турции обрушились не менее десяти зданий

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр турецкого города Сындыргы Серкан Сак сообщил о разрушении не менее десяти зданий после землетрясения, произошедшего неподалеку от города.

    Несколько домов получили повреждения, а в одном из них под обломками оказались шесть человек, четверо из которых уже спасены, сообщил Сак телеканалу Haberturk, передает РИА «Новости». Ведутся спасательные работы по спасению еще двух человек.

    По словам Сака, в настоящий момент отсутствует связь с рядом деревень провинции.

    Министр внутренних дел Турции Али Ерликая в эфире телеканала AHaber подтвердил, что под завалами остаются два человека.

    Эпицентр землетрясения находился примерно в 400 километрах от Стамбула. Сильные толчки длились от 20 до 30 секунд и ощущались на западе мегаполиса, где у жителей раскачивались люстры и мебель, а некоторые выбежали на улицу, опасаясь новых толчков.

    Напомним, землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Турции.

    8 августа 2025, 06:48 • Новости дня
    Учения по действиям при землетрясении провели в аэропорту Камчатки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Персонал аэропорта на Камчатке обучили действиям при подземных толчках с акцентом на безопасные зоны и эвакуацию пассажиров, сообщает главк МЧС России по региону.

    В международном аэропорту Камчатки прошли учения по действиям при землетрясении, передает РИА «Новости». Как заявил начальник краевого управления МЧС Игорь Михно, причиной для таких тренировок послужило недавнее землетрясение: «Землетрясение 30 июля показало, что не все должностные лица и граждане знают, как правильно действовать при сильных подземных толчках. Поэтому мы начали серию тренировок, первую из которых провели в аэропорту».

    Во время учений персоналу напомнили о расположении безопасных зон для укрытия при первых признаках сейсмической активности. Особое внимание уделили действиям сотрудников по эвакуации пассажиров. Спасатели подчеркивают, что полученный опыт необходим для повышения готовности к возможным чрезвычайным ситуациям.

    Необходимость дополнительных инструктажей подтвердилась после инцидента 30 июля, когда из-за землетрясения магнитудой 8,8 в здании аэропорта пострадала женщина. На нее упала пластиковая облицовочная плитка. Сейчас в регионе продолжаются восстановительные работы, а также фиксируются афтершоки.

    Аналогичные учения МЧС планирует провести и на других социально значимых объектах Камчатского края.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петропавловске-Камчатском за сутки произошло десять ощутимых землетрясений. Ощущаемость сейсмических толчков на Камчатке достигла семи баллов. На Камчатке также предупредили о возможном цунами.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации