Поскольку лидеры России и США остановили свой выбор на Аляске как месте для проведения переговоров на высшем уроне между двумя странами, стоит поразмышлять о причине и значении этого выбора.5 комментариев
МВД Турции подтвердило обрушение здания в городе Сындыргы после землетрясения
В результате землетрясения в городе Сындыргы обрушилось здание, под завалами остается один человек, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий, входящее в состав МВД
По данным МВД Турции, которое ссылается на сообщения, поступившие в экстренные службы, были повреждены 24 здания. «В результате спасательных работ из-под завалов извлечены живыми четыре человека, операция по спасению еще одного человека продолжается», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером воскресенья в турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 6,1. Мэр города Сындыргы Серкан Сак сообщил о разрушении не менее десяти зданий.