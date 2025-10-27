Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.8 комментариев
Россия заявила о готовности к переговорам с США по вооружениям в космосе
Заместитель руководителя делегации России Константин Воронцов в ходе заседания Первого комитета Генассамблеи ООН подчеркнул, что Россия предлагает Соединенным Штатам начать диалог по созданию юридически обязывающего инструмента предотвращения гонки вооружений в космосе.
По его словам, Вашингтон предпринимает действия для срыва консультаций, несмотря на важность выработки юридических гарантий предотвращения гонки вооружений в космосе, передает ТАСС.
«Мы готовы вновь предложить Соединенным Штатам Америки сесть за стол переговоров и начать эти переговоры о всеобъемлющем юридически обязывающем инструменте по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, включая предотвращение размещения оружия в космосе. Однако именно Соединенные Штаты Америки блокируют эти переговоры и не дают их начать», – заявил Воронцов.
Он также отметил отсутствие официальной реакции США на российские вопросы о проекте оборонной системы «Золотой купол» для Америки, связанной с возможным выводом оружия за пределы планеты.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал присмотреться к тем, кто не против гонки вооружений в космосе.