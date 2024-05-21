Песков призвал присмотреться к тем, кто не против гонки вооружений в космосе

Tекст: Ольга Никитина

Отвечая на просьбу оценить риски от американской военной космической программы, Песков сказал, что если проанализировать, кто выступил против принятия российского проекта резолюции Совбеза ООН, можно получить ответ на данный вопрос.

Говоря о рисках от военной программы США в космосе, Песков сказал, что российские спецслужбы выполняют свою работу, передает ТАСС.

Как заявил ранее МИД, Россия разочарована результатами голосования в Совбезе ООН по проекту резолюции, представленному совместно с Китаем, о предотвращении гонки вооружений в космосе.