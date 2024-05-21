Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.10 комментариев
Песков призвал присмотреться к тем, кто не против гонки вооружений в космосе
Россия призывает обратить внимание на страны, которые при голосовании в Совбезе ООН выступили против проекта резолюции РФ о недопущении гонки вооружений в космосе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отвечая на просьбу оценить риски от американской военной космической программы, Песков сказал, что если проанализировать, кто выступил против принятия российского проекта резолюции Совбеза ООН, можно получить ответ на данный вопрос.
Говоря о рисках от военной программы США в космосе, Песков сказал, что российские спецслужбы выполняют свою работу, передает ТАСС.
Как заявил ранее МИД, Россия разочарована результатами голосования в Совбезе ООН по проекту резолюции, представленному совместно с Китаем, о предотвращении гонки вооружений в космосе.