Турция и Британия подписали меморандум по Eurofighter

Эрдоган и Стармер согласовали сотрудничество по поставкам истребителей Eurofighter Typhoon

Tекст: Денис Тельманов

Президент Турции Тайип Эрдоган и премьер-министр Британии Кир Стармер подписали меморандум о сотрудничестве в сфере истребителей Eurofighter, передает ТАСС. Документ был оформлен во время официальных переговоров делегаций в Анкаре. Эрдоган подтвердил, что соглашение предусматривает закупку истребителей Eurofighter Typhoon.

Глава турецкого государства подчеркнул стратегический характер договоренностей, назвав их «новым символом отношений» между Турцией и Британией. «Я благодарю господина Стармера и его команду за работу, проделанную Соединенным Королевством в интересах консорциума Eurofighter», – заявил Эрдоган на пресс-конференции после встречи. Он также выразил признательность лидерам других стран-участников консорциума за конструктивную позицию и подчеркнул важность альянса между двумя государствами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Турции готовятся подписать контракт на поставку 40 истребителей Eurofighter после встречи премьер-министра Британии Кира Стармера и президента Тайипа Эрдогана. Эксперты отмечали, что попытки подорвать европейскую нитку «Турецкого потока» могут ухудшить отношения между Анкарой и Западом.