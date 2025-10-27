Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.8 комментариев
При опрокидывании плавучего крана в Севастополе погибли два человека
В результате опрокидывания плавучего крана в Севастополе погибли два человека и более 20 пострадали, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, сообщило следственное управление СК России по Крыму и Севастополю.
Ведомство сообщило в Telegram-канале, что пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В СК отметили, что дело возбуждено по части третьей статьи 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.
В прошлом году плавучий кран затонул в Карском море во время шторма.