Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
Плавучий кран затонул в Карском море во время шторма
В Карском море из-за шторма произошло затопление плавучего крана, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.
Инцидент произошел в Енисейском заливе Карского моря, рядом с морским терминалом «Чайка» во время шторма, сообщило ведомство, передает РИА «Новости».
Повреждения получили два плавучих крана «Азимут-16» и «СПК-25/58», один из них затонул, а второй получил течь, которую удалось устранить. Разлива нефтепродуктов не допущено.
Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта».