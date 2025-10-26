  • Новость часаВС России поразили объекты энергетики и железнодорожный состав ВСУ
    Нациста в окружении Трампа выявили благодаря Джеку Воробью
    Британский министр пригрозил российскому подводному флоту в Атлантике
    Пранкер Лексус привел правила защиты от мошенников
    Дмитриев привез в США в качестве подарка конфеты с цитатами Путина
    Путин поздравил военных с успехами объединенной группировки войск
    Путин рассказал о завершении испытаний ракеты «Буревестник»
    Дмитриев провел встречи с представителями администрации США
    Le Figaro: Полиция задержала двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра
    Песков: ВС России жестко отреагируют на попытки нанести удар вглубь России
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов США развивают наркокапитализм

    Если бы задачей Drug Enforcement Administration, созданного в 1973 году, было развитие наркоиндустрии, а не ее подавление, это было бы самое эффективное предприятие в истории человечества.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе нужен план допуска за стол

    Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев ООН в глубоком кризисе, но альтернативы ей все равно нет

    80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.

    26 октября 2025, 13:13 • Новости дня

    Фицо заявил об отказе Словакии финансировать войну на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что его страна не присоединится к европейским схемам финансирования военных расходов Украины, вне зависимости от их формата.

    По его словам, Словакия не станет участником каких-либо финансовых схем, предлагаемых Европейским союзом для поддержки Украины, передает РИА «Новости». Фицо подчеркнул: «Как глава правительства отвергаю участие Словакии в какой-либо финансовой схеме, цель которой помочь Украине справиться с войной и военными расходами».

    Он добавил, что рассматриваются различные варианты схем, включая совместное финансирование или выдачу кредитных гарантий для Украины. Фицо выразил сомнение в способности Киева когда-либо вернуть такие кредиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо отменил поездку на саммит Евросоюза в Копенгаген из-за проблем со здоровьем. Евросоюз поручил Еврокомиссии изучить возможные последствия изъятия российских активов.

    25 октября 2025, 13:39 • Новости дня
    Подсчитаны потери ЕС в случае конфискации активов России
    Подсчитаны потери ЕС в случае конфискации активов России
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз при возможной конфискации российских активов для кредитования Украины рискует потерять как минимум 238 млрд долларов вложений в экономику России, подсчитало на основе данных национальных статслужб.

    По подсчетам, сделанным на основе данных национальных статслужб, в случае конфискации российских активов Евросоюз может потерять не менее 238 млрд долларов вложений в российскую экономику, передает РИА «Новости».

    В настоящее время на счетах бельгийского Euroclear заморожено активов с России примерно на 224,5 млрд долларов по текущему курсу. Эти средства содержат как суверенные, так и частные капиталы. Под санкциями ЕС находятся 1980 физических лиц и 683 организации, но доля принадлежащих Банку России средств не раскрывается.

    В 2024 году данные активы приносили Euroclear около 90% доходов от всех российских средств, тогда как годом ранее эта доля составляла менее 80%.

    В Евросоюзе сейчас обсуждается возможность выдачи нового кредита Украине на базе замороженных российских активов. По проекту кредит Украина будет обязана возвращать только при условии, что Россия выплатит репарации. Точная структура схемы финансирования еще не утверждена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать инициативу о конфискации российских активов на саммите ЕС. Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии гарантий со стороны ЕС. Премьер-министр Бельгии озвучил условия конфискации российских активов в европейских структурах.


    23 октября 2025, 19:02 • Новости дня
    Путин высмеял решение ЕС запретить экспорт унитазов в Россию

    Путин: Запрет на ввоз унитазов в Россию дорого обойдется ЕС

    Путин высмеял решение ЕС запретить экспорт унитазов в Россию
    @ Рогулин Дмитрий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин с иронией прокомментировал решение Евросоюза запретить экспорт унитазов в Россию.

    «Это им дорого обойдется», – пошутил российский лидер, передает РИА «Новости». Напомним, в новом пакете санкций Евросоюз ввел запрет на ввоз сантехники, включая унитазы и биде, в Россию.

    ЕС также запретил поставки в Россию роз и азалий, листвы, веток деревьев, частей растений и цветов без бутонов. Кроме того, ЕС ограничил поставки трав, мхов и лишайников, которые могут использоваться для создания букетов или в декоративных целях.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отметила, что после введения Евросоюзом запрета на поставку мха и лишайника могут ввести ограничения даже для перелетных птиц.

    24 октября 2025, 10:00 • Видео
    Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

    Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    24 октября 2025, 22:45 • Новости дня
    Бельгия предупредила об «очень болезненном» ответе России на конфискацию активов

    Франкен: Ответ России на конфискацию активов будет очень болезненным

    Бельгия предупредила об «очень болезненном» ответе России на конфискацию активов
    @ Jonas Roosens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В случае конфискации российских активов Россия может принять зеркальные меры, что затронет примерно 200 млрд западных вложений, включая капиталы из США и крупных европейских стран, заявил министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен.

    Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен признал, что в случае конфискации российский активов реакция Москвы может быть крайне острой, передает РИА «Новости».

    Франкен предположил, что президент России Владимир Путин «никогда не откажется от этих миллиардов» и воспримет подобный шаг как «акт войны».

    По словам Франкена, последствия будут болезненными, а Россия может принять меры в виде конфискации 200 млрд западных активов внутри страны. Он отметил, что речь идет не только о бельгийских капиталах, но также активов США, Германии и Франции. Министр выразил уверенность, что подобная реакция приведет к серьезным экономическим потерям для всех затронутых государств.

    Ранее министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен выразил опасение, что кредитование Киева за счет российских активов может привести к глобальным финансовым рискам.

    Франкен заявил, что планируемое Евросоюзом использование замороженных российских активов не приведет к восстановлению Украины, а лишь затянет вооруженный конфликт.

    Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи Украине.

    Позиция Бельгии помешала Евросоюзу принять решение об использовании российских замороженных активов для финансирования Украины.


    23 октября 2025, 17:15 • Новости дня
    ЕС запретил поставки унитазов и биде в Россию
    ЕС запретил поставки унитазов и биде в Россию
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В новом пакете санкций Евросоюз ввел запрет на ввоз сантехники, включая унитазы и биде, в Россию, что отражено в официальном постановлении.

    Как передает ТАСС, Совет Евросоюза опубликовал постановление о включении унитазов, биде, раковин и других сантехнических изделий в перечень товаров, запрещенных к поставкам в Россию. Документ был размещен в «Официальном журнале Евросоюза» и стал частью девятнадцатого пакета антироссийских санкций.

    В соответствующем списке отдельно указаны категории товаров, таких как биде, раковины, унитазы, а также прочие сантехнические приспособления. Причины введения этого запрета в документе Евросоюза не объясняются.

    Кроме сантехники, в новый пакет санкций вошли десятки других товарных категорий. Среди них – пластиковые игрушки с моторчиками, цветы, декоративные мхи и лишайники, а также товары двойного назначения.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые ограничения Евросоюза на поставку в Россию мха и лишайника. Представитель МИД предположила, что в следующем пакете санкций Брюссель может ввести еще более абсурдные меры.

    Напомним, Совет ЕС расширил санкционный список, включив туда 21 человека и 41 организацию, в том числе помощника зампреда Совбеза России Олега Осипова.

    Евросоюз утвердил поэтапный запрет на импорт российского сжиженного природного газа к 2027 году.

    24 октября 2025, 10:39 • Новости дня
    FT: Провал решения ЕС о кредите для Украины за счет российских активов скажется на закупках оружия для Киева
    FT: Провал решения ЕС о кредите для Украины за счет российских активов скажется на закупках оружия для Киева
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Отсутствие единства среди стран Евросоюза по поводу кредита для Киева на 140 млрд евро из замороженных российских активов грозит задержкой закупок вооружения и срывает планы одобрить финансовую помощь до конца года, сообщает Financial Times.

    Рассмотрение вопроса о предоставлении Украине кредита в размере 140 млрд евро за счет замороженных российских государственных активов завершилось без одобрения этой схемы, передает Financial Times.

    Возражения прозвучали со стороны Бельгии, опасающейся финансовых и юридических последствий, а также возможной ответной реакции Москвы на активы, находящиеся на территории страны.

    По данным FT, неудача ЕС с поддержкой схемы может отсрочить утверждение финансовой помощи к концу года и осложнить закупку оружия для Украины. В то же время Франция и Германия подчеркнули, что кредит по-прежнему рассматривается как приоритетный вариант.

    Во время встречи в Брюсселе лидеры 26 государств ЕС поручили Еврокомиссии срочно подготовить альтернативные варианты финансовой поддержки, основанные на анализе потребностей Киева. Формальное одобрение займа за счет российских активов не состоялось. Вопрос вновь вынесут на обсуждение в декабре.

    В ходе обсуждения председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил: «Мы приняли самое важное политическое решение обеспечить полную финансовую поддержку Украине для покрытия ее финансовых потребностей в 2026 и 2027 годах».

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что лидеры согласились с идеей репарационного кредита для Киева, но должны проработать детали реализации. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер обратил внимание на необходимость юридических гарантий и уверенности в возмещении средств.

    Ранее издание Politico сообщило о риске срыва поддержки Киева из-за решения Евросоюза по активам.

    Британия пообещала призвать Евросоюз поставить Украине дальнобойное оружие и решить вопрос с российскими активами.

    СМИ писали, что Евросоюз отложил решение по замороженным российским активам до декабря.

    Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите Евросоюза.

    24 октября 2025, 16:58 • Новости дня
    Макрон предложил ЕC начать «экономическое принуждение» Китая

    Bloomberg: Макрон предложил ввести жесткие торговые меры против Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС предложил рассмотреть введение беспрецедентных торговых ограничений против Китая из-за планируемых экспортных контролей Пекина, пишет Bloomberg.

    Как сообщает Bloomberg, Макрон заявил, что Европе необходимо обдумать все возможные ответные меры, включая новый инструмент ЕС по борьбе с «экономическим принуждением», передает РИА «Новости».

    По словам источников, президент Франции акцентировал внимание на том, что действия Китая «угрожают доступу европейских компаний к критически важному сырью и поэтому требуют решительного ответа».

    Как отмечает агентство, обсуждение этого вопроса состоялось и с участием канцлера Германии Фридриха Мерца, который подтвердил сам факт дискуссии, однако заявил, что единого решения принято не было. Инструмент ЕС по борьбе с принуждением еще никогда не применялся на практике и его использование может привести к значительному росту напряженности между ЕС и Китаем, отмечает издание.

    Ранее Пекин резко осудил санкции ЕС против России и китайских компаний.

    23 октября 2025, 22:12 • Новости дня
    Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите ЕС

    Reuters: Бельгия не поддержала экспроприацию активов России

    Tекст: Вера Басилая

    На саммите ЕС в Брюсселе Бельгия отвергла предложение о принудительном изъятии российских активов, ограничившись поддержкой их заморозки до окончания конфликта, сообщает Reuters.

    Бельгия не поддержала инициативу по экспроприации активов России, замороженных в ее юрисдикции, на саммите Евросоюза, передает ТАСС.

    Согласно выдержкам из итогового заявления, которые опубликовало агентство Reuters, Бельгия выступила лишь за то, чтобы активы России оставались замороженными до завершения конфликта и выплат компенсаций Украине.

    В то же время Бельгия поддержала обязательство Евросоюза обеспечить финансирование Украины в 2026-2027 годах. Как отмечается в документе, саммит ЕС поручил Еврокомиссии подготовить соответствующий план предоставления средств.

    Формулировки по активам России позволяют Еврокомиссии продолжить работу над планом их возможной экспроприации. Однако такая позиция Бельгии не подразумевает автоматической поддержки инициативы о принудительном изъятии этих средств.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц разделил опасения Бельгии по поводу перспективы использования российских активов, замороженных в Европе.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер ранее отказался поддержать конфискацию российских активов без коллективного распределения рисков между странами Евросоюза.

    Спикер МИД России Мария Захарова пообещала жесткий ответ на использование Евросоюзом российских активов.

    23 октября 2025, 14:57 • Новости дня
    Захарова: Следующим пакетом санкций ЕС запретит перелетным птицам транзит над Россией
    Захарова: Следующим пакетом санкций ЕС запретит перелетным птицам транзит над Россией
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что после введения Евросоюзом запрета на поставку мха и лишайника могут ввести ограничения даже для перелетных птиц.

    Мария Захарова иронично прокомментировала новые ограничения Евросоюза на поставку в Россию мха и лишайника. Представитель МИД предположила, что в следующем, юбилейном 20 пакете санкций Брюссель может пойти еще дальше.

    «Не знаем, как жить без европейского мха и лишайников. Видимо, в 20-м юбилейном пакете Брюссель запретит перелетным птицам транзит и пересечение границы грунтовыми водами», – написала Захарова в своем Telegram.

    Ранее Евросоюз запретил поставки в Россию роз и азалий. Запрет также распространился на листву, ветки деревьев, части растений и цветов без бутонов. ЕС ограничил поставки трав, мхов и лишайников, которые могут использоваться для создания букетов или в декоративных целях.

    23 октября 2025, 14:10 • Новости дня
    ЕС запретил поставки роз и азалий в Россию

    ЕС включил розы, азалии и рододендроны в новый пакет санкций

    ЕС запретил поставки роз и азалий в Россию
    @ Pia Bayer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз расширил антироссийские санкции, запретив ввоз в Россию ряда декоративных растений, включая розы и азалии, а также другие живые растения, включая черенки и отводки.

    Европейский союз запретил поставки в Россию роз, рододендронов и азалий в рамках 19-го пакета антироссийских санкций, передает ТАСС. Данная мера закреплена в постановлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале ЕС».

    Согласно документу, теперь под запрет попадают «привитые и непривитые рододендроны и азалии, розы, другие живые растения, включая их черенки и отводки». Помимо этого, европейские чиновники ограничили экспорт листвы, веток деревьев, частей растений и цветов без бутонов, а также трав, мхов и лишайников, которые могут использоваться для создания букетов или в декоративных целях.

    Уточняется, что ограничения распространяются на все виды подобных товаров: свежие, высушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или каким-либо образом подготовленные. Новые санкции вступят в силу с 24 октября.

    Ранее Евросоюз одобрил новые санкции против российской энергетики.

    Евросоюз запретил предоставлять туристические услуги в России в рамках 19-го пакета санкций.

    В новый пакет санкций против России включили дополнительных лиц и организации.

    Новый пакет санкций ЕС затронул более 100 танкеров с российской нефтью и ограничил перемещение российских дипломатов по странам союза.

    23 октября 2025, 23:10 • Новости дня
    Минобороны отвергло претензии Литвы о якобы нарушении воздушного пространства

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские истребители Су-30 23 октября совершили плановые учебно-тренировочные полеты над территорией Калининградской области, сообщило Минобороны России.

    «Полеты проходили в строгом соответствии с Правилами использования воздушного пространства над территорией Российской Федерации, от маршрута полета самолеты не отклонялись и не нарушали границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», – сказано в сообщении Telegram-канала Минобороны.

    Ранее власти Литвы заявили, что воздушное пространство страны якобы нарушили истребитель Су-30 и самолет-заправщик Ил-78, которые вошли в воздушное пространство Литвы на 700 м и через 18 сек покинули его, сообщал Sputnik Литва.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Варшаве заявили о подъеме военных истребителей после активности российской дальней авиации на Украине, указав на превентивный характер мер.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к готовности сбивать российские самолеты. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что любые попытки сбивать объекты, включая дроны, в небе над Россией будут считаться грубым нарушением суверенитета и повлекут серьезные последствия.

    23 октября 2025, 22:42 • Новости дня
    Politico: ЕС отложил решение по российским активам до декабря

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры по экспроприации российских активов в Евросоюзе усложнились из-за позиции Бельгии, принятие решения перенесли на декабрьский саммит ЕС, сообщает издание Politico.

    Источник Politico сообщил, что решение о возможной экспроприации российских активов по схеме так называемого репарационного кредита было отложено до следующего саммита ЕС, который пройдет в декабре, передает ТАСС.

    Причиной переноса стало «сопротивление Бельгии» инициативе по замороженным российским активам.

    В итоговом заявлении саммита лишь поручено Еврокомиссии подготовить новые предложения по вопросу экспроприации к декабрю. Как отмечает Politico, по «репарационному кредиту» на данном этапе прорыва не достигнуто, никаких конкретных решений не принято.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предлагала предоставить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. Этот вопрос обсуждался на саммите Евросовета 23-24 октября в Брюсселе, передает РИА «Новости».

    При этом глава Евросовета Антониу Кошта, подводя итоги саммита, не упомянул использование активов российского Центробанка для финансирования Украины в 2026-2027 годах. В своей публикации Кошта сообщил, что Евросоюз по-прежнему намерен удовлетворять финансовые потребности Украины в ближайшие два года, в том числе поддерживать военные и оборонные усилия Киева.

    Ранее Reuters сообщило, что Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите Евросоюза.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подчеркнул, что страна не поддержит такую меру без коллективного распределения рисков между всеми членами ЕС.

    До этого канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с инициативой использовать замороженные активы Центрального банка России для предоставления Украине примерно 140 млрд евро беспроцентных кредитов. Позже ущерб Германии от возможного применения российских активов оценили в 100 млрд евро.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала жесткий ответ Евросоюзу в случае использования российских активов.

    24 октября 2025, 12:24 • Новости дня
    Рар объяснил провал решения ЕС по российским активам для кредита Украине

    Политолог Рар: Решения ЕС по активам России зависит от реакции Москвы на санкции Трампа

    Рар объяснил провал решения ЕС по российским активам для кредита Украине
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп по-прежнему хочет встретиться с Владимиром Путиным и укрепить имидж миротворца. А европейские лидеры равняются на президента США и не станут экспроприировать замороженные российские активы, не будучи уверенными в поддержке Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал провал решения ЕС о кредите для Украины за счет активов России.

    «На Западе нет однозначного мнения в вопросе введения санкций против России, поэтому меры принимаются сумбурно, а впоследствии некоторые из них частично отменяются. Так, северные страны ЕС требуют ужесточения рестрикций, и поляки в этом смысле лидируют. Они и прибалты ставят целью стратегическое поражение Москвы, чего множество других стран Европы не хотят», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его словам, разногласия наблюдаются и внутри США. «Ястребы» – глубинное государство, мощные силы в Конгрессе США – выступают за самые жесткие ограничения в отношении России и Китая. Дональд Трамп – не «голубь». Санкции Вашингтона против российских нефтяных компаний – дипломатический шантаж: соглашайтесь на немедленное окончание военных действий, как это требует Америка», – детализировал собеседник.

    Как полагает эксперт, дальнейшие решения ЕС по активам России будут зависеть от реакции Москвы на нынешние санкции. «Думаю, Трамп по-прежнему хочет встретиться с Владимиром Путиным в этом году и укрепить имидж миротворца. А европейцы равняются на американского лидера», – рассуждает политолог.

    «Лидеры Евросоюза научены опытом взаимодействия с главой Белого дома и понимают риски: если они ринутся вперед с нападками на Россию в надежде на поддержку Штатов, то администрация США может пойти другим, более дипломатичным путем и оставит их один на один с Россией», – заключил Рар.

    Ранее Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Причиной переноса стало «сопротивление Бельгии»: она потребовала более четких гарантий, что не будет нести единоличной ответственности за риски, связанные с «репарационным кредитом».

    Лидеры стран ЕС обратились к Еврокомиссии с просьбой подготовить варианты для рассмотрения вопроса на следующем саммите, который должен пройти в декабре. Источники Bloomberg добавили, что цель – достичь окончательного соглашения к концу года.

    Несогласие Бельгии с планом застало врасплох дипломатов и министров в ЕС, цитирует статью Politico ИноСМИ. По информации издания, команда Урсулы фон дер Ляйен несколько дней до саммита рассказывала, что они нашли решение «проблемы с бельгийским премьером». Больше всего, вероятно, опозорился президент Европейского совета Кошта.

    До начала заседания совета он обещал Владимиру Зеленскому, что решение об обеспечении финансовых потребностей Украины будет принято. По данным Financial Times, неудача ЕС с поддержкой схемы может отсрочить утверждение финансовой помощи к концу года и осложнить закупку оружия для ВСУ.

    При этом сама процедура изъятия активов сопряжена с высокими рисками и может иметь непредсказуемый результат, отмечает The New York Times. Издание предостерегает: такой шаг может обернуться политической и финансовой авантюрой как из-за возможных ответных мер России, так и из-за угрозы репутации Европы.

    Напомним, большая часть замороженных резервов России хранится в бельгийском депозитарии Euroclear и оценивается примерно в 200 млрд евро. Премьер-министр страны Барт Де Вевер на саммите в Брюсселе напомнил, что даже во время Второй мировой войны замороженные активы никто не трогал.

    «Если Россия действительно будет претендовать на эти деньги по какой бы то ни было причине, они должны быть возвращены немедленно. Кто даст такую гарантию? Я спросил коллег: «Вы? Государства-члены?». Этот вопрос за столом переговоров так и не вызвал энтузиазма», – сказал он.

    Впрочем, провал решения ЕС об экспроприации активов связан не только с позицией Бельгии. Издание Politico называет «плохими мальчиками» немецкого канцлера Фридриха Мерца, венгерского и словацкого премьеров Виктора Орбана и Роберта Фицо.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые действия Европейского союза по конфискации российских активов ничтожны и повлекут болезненный ответ. По ее словам, Москва будет действовать в рамках принципа взаимности в международных отношениях, исходя из собственных интересов. Газета ВЗГЛЯД писала, как Америка мешает Европе совершить воровство.

    24 октября 2025, 22:17 • Новости дня
    Бельгия назвала ложными заявления лидеров ЕС о целях использования активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Планируемое ЕС использование замороженных российских активов не приведет к восстановлению Украины, а лишь затянет вооруженный конфликт, заявил министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен.

    Министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен выразил сомнения в искренности заявлений руководства Евросоюза о целях использования замороженных российских активов, передает РИА «Новости».

    По его словам, европейские лидеры во главе с главой евродипломатии Каей Каллас из Прибалтики хотят передать эти активы Украине с помощью юридически шаткой конструкции. Франкен считает, что деньги, которые предлагается передать Украине под предлогом восстановления страны, на самом деле будут использованы для продолжения боевых действий.

    По данным Еврокомиссии, в европейских банках – прежде всего, в бельгийской системе Euroclear – находится более 200 млрд евро из общего объема замороженных российских резервов, составляющего примерно 300 миллиардов евро. С января по сентябрь 2025 года доходы от этих средств были перечислены Украине на сумму 14 млрд евро.

    Ранее министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен выразил опасение, что кредитование Киева за счет российских активов может привести к глобальным финансовым рискам.

    Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи на Украине.

    Позиция Бельгии вновь помешала Евросоюзу принять решение о финансировании Киева за счет этих средств.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подчеркнул, что страна не поддержит такую меру без коллективного распределения рисков между всеми членами ЕС.

    23 октября 2025, 17:24 • Новости дня
    Орбан выступил против вступления Украины в Евросоюз

    Орбан: Украина принесет войну и разрушит экономику ЕС, вступив в объединение

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал членство Украины в Евросоюзе угрозой для экономики и безопасности союза, предложив ограничиться стратегическим партнерством.

    Выступая на митинге у здания национального парламента в Будапеште после антивоенного «Марша мира», Орбан заявил, что правительство страны по-прежнему не поддерживает идею принятия Украины в ЕС, передает ТАСС.

    Орбан подчеркнул, что Будапешт предпочел бы видеть Украину стратегическим партнером ЕС, но не его членом. «Мы не хотим быть частью одного альянса с Украиной. Они не должны становиться членами ни нашего военного, ни экономического союза. Они принесут нам войну, отнимут наши деньги и разрушат нашу экономику. Партнерству – да, членству – нет. Вот чего хочет венгерский народ», – заявил премьер-министр.

    Напомним, в ЕС запланировали начать подготовку к вступлению Украины и Молдавии.

    Венгрия заявляла, что не будет способствовать ускорению членства Украины в Евросоюзе.

    23 октября 2025, 14:39 • Новости дня
    Захарова обвинила ЕС в двойных стандартах после слов Каллас о встрече в Будапеште

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас, обвинив западных политиков в двойных стандартах и избирательном применении норм права.

    Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова главы внешнеполитической службы Евросоюза Каи Каллас о готовящемся визите президента России Владимира Путина в Будапешт на встречу с главой США Дональдом Трампом. Каллас ранее назвала эту новость «не очень приятной», передает РИА «Новости».

    Захарова заявила: «Что вы говорите, прямо нехорошо? А она говорит не в национальном качестве, она это говорит как человек имеющий не только право, но и обязанность говорить от лица всего ЕС по внешнеполитической проблематике».

    По словам Захаровой, ранее европейские лидеры, в частности президент Франции Эммануэль Макрон, объясняли невозможность ареста некоторых иностранных лидеров во время визита в Венгрию ссылками на иммунитет. Она подчеркнула, что европейцы «сделали все, чтобы оправдать его присутствие», назвав такую позицию лицемерной и манипулирующей нормами права.

    Захарова добавила, что сейчас отношение на Западе изменилось на противоположное: «Теперь то, что было хорошо, стало нехорошо». Она подчеркнула, что подобные заявления разрушают основы западного уклада, а нормы права применяются избирательно, когда это выгодно.

    Напомним, Каллас заявила о негативной реакции Евросоюза на приезд Владимира Путина в Будапешт для переговоров с Дональдом Трампом.

    Позже Трамп сообщил об отмене встречи с Владимиром Путиным, но не исключил, что переговоры могут состояться позднее.

    Эксперты связали решение Трампа с расхождением позиций Москвы и Вашингтона по вопросу завершения украинского конфликта.

