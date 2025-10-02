Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.3 комментария
ЕС поручил Еврокомиссии изучить последствия изъятия активов России
Лидеры стран Евросоюза на встрече в Копенгагене поручили Еврокомиссии дополнительно изучить последствия идеи изъятия замороженных российских активов, сообщила газета Financial Times (FT).
По данным Financial Times, лидеры стран Европейского союза поручили Еврокомиссии дополнительно изучить последствия возможного изъятия замороженных российских активов, передает ТАСС.
Встреча, на которой обсуждался этот вопрос, прошла в Копенгагене. В результате, как отмечают европейские чиновники, на следующем саммите в Брюсселе в конце октября эта тема вряд ли будет вынесена на обсуждение.
По данным FT, 1 октября на встрече лидеры ЕС заявили, что готовы рассматривать общий принцип использования российских активов для предоставления Украине кредита. Однако они считают необходимым провести дополнительный анализ правовых и налоговых последствий такой меры. Чиновники подчеркивают, что данное решение потребует серьезной подготовительной работы, и официальное юридическое предложение вряд ли будет готово к следующей встрече.
В Европе заблокировано чуть более 200 млрд евро суверенных активов России, большая часть которых находится на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий Euroclear выступает против экспроприации этих средств, предупреждая, что это может привести к встречным судебным искам России о взыскании европейских или бельгийских активов в других странах.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в законности использования замороженных российских активов для выдачи крупного кредита Киеву.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что не все страны Евросоюза поддерживают инициативу предоставления Украине так называемого репарационного кредита за счет этих активов.
Премьер Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею предоставления кредита Украине за счет российских средств.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия даст жесткий ответ в случае хищения ее активов Евросоюзом.