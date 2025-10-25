Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.0 комментариев
Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью
В Брянской области средствами ПВО сбиты два украинских беспилотника
В течение пяти часов на территории Брянской области силами ПВО были успешно уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа.
В период с 15.00 мск до 20.00 дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Инцидент произошел над территорией Брянской области.
Все действия были выполнены штатно, ущерба на земле не зафиксировано.
Ранее в субботу Министерство обороны России сообщило об уничтожении шести беспилотников над территорией страны.
Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили более 120 беспилотников в различных регионах России.