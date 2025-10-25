Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.0 комментариев
Минобороны сообщило об уничтожении шести БПЛА над Россией
Минобороны: ПВО уничтожила шесть украинских БПЛА над Брянской и Московской областью
В течение шести часов средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников над двумя регионами России.
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа над Московским регионом и Брянской областью, сообщает Минобороны России.
В сообщении указывается, что с 9.00 до 15.00 российские подразделения ПВО успешно перехватили и уничтожили указанные цели.
Пять беспилотных аппаратов были сбиты над территорией Брянской области, а еще один – непосредственно в небе Московского региона.
Минобороны отмечает, что все действия по обнаружению и ликвидации целей проводились дежурными силами в штатном режиме. Информация о пострадавших или разрушениях уточняется.
Напомним, в ночб на субботу силы ПВО сбили более 120 беспилотников над различными регионами России.
В Ленинградской области средства ПВО уничтожили восемь беспилотников.
На подлете к Москве система ПВО уничтожила седьмой беспилотник.