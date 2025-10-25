Полиция Петербурга задержала находящегося в межгосударственном розыске мошенника

В Петербурге задержан находящийся в межгосударственном розыске мошенник

Tекст: Мария Иванова

Полиция Петербурга задержала 38-летнего мужчину, находящегося в межгосударственном розыске, передает ТАСС.

Задержанный оказался гражданином одной из стран Центральной Азии, его подозревают в совершении мошенничества у себя на родине.

В пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти пояснили, что «24 октября в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими у дома 3 по набережной Миклухо-Маклая задержан находящийся в межгосударственном розыске 38-летний гражданин одной из стран Центральной Азии, обвиняемый в совершении мошенничества в своей стране».

По имеющимся данным, с апреля по август 2023 года мужчина обманывал малоимущих людей, входил к ним в доверие и получал копии их документов, якобы для оформления социальных пособий. Позже подозреваемый оформил на этих граждан кредиты на сумму, эквивалентную 550 тыс. рублей. Сейчас задержанный передан инициаторам розыска для дальнейшего разбирательства.

