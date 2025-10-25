ПВО отразила атаки беспилотников в Волгоградской, Ростовской и Тульской областях

Tекст: Антон Антонов

Администрация Волгоградской области со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова сообщила в Telegram, что «отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов». В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская произошло возгорание, которое быстро потушили. В Светлоярском районе повреждено частное жилое строение.

В Ростовской области, как сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram, силы ПВО уничтожили и перехватили беспилотники в Донецке, Куйбышевском, Кашарском, Тарасовском, Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах региона. Из-за падения фрагментов БПЛА загорелась трава на окраине Донецка, однако огонь оперативно ликвидировали.

В Тульской области уничтожили один украинский беспилотник, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram.

Как писала газета ВЗГЛЯД, БПЛА также сбиты на подлете к Москве, в Ленинградской и в Воронежской областях.