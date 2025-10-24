Tекст: Денис Тельманов

Выступая на встрече «коалиции желающих», Макрон подчеркнул: «Я хочу подтвердить, что в ближайшие дни мы поставим дополнительные ракеты Aster, осуществим новые программы обучения и поставим дополнительные Mirage». При этом Макрон не уточнил, сколько истребителей будет передано Киеву, передает «Интерфакс».

Глава Франции также сообщил о намерении союзников страны принять дополнительные меры в поддержку украинской стороны. В числе таких мер называются расширение поставок вооружений и запуск новых программ по обучению украинских военных.

Mirage 2000 – многофункциональный истребитель, который стоит на вооружении с 1984 года и используется несколькими государствами, а его экспортная версия Mirage 2000-5 отличается усовершенствованной электроникой и вооружением.





Зенитно-ракетный комплекс «Aster» представляет собой многоцелевая систему противовоздушной обороны, созданную для применения как на суше, так и на военно-морских платформах. Главным элементом комплекса выступают ракеты семейства Aster-15 и Aster-30. Они предназначены для уничтожения всего спектра современных угроз с воздуха – от низколетящих противокорабельных и крылатых ракет до баллистических целей, беспилотников, самолетов и вертолетов. Одним из ключевых преимуществ ракет Aster является их способность поражать приоритетные цели методом прямого попадания «hit-to-kill».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция переходит на военные рельсы и усиливает курс на эскалацию конфликта на Украине, сопровождая процесс милитаризацией экономики. Джеффри Сакс обвинил лидеров Франции, Германии и Британии в провале и утрате доверия среди населения.