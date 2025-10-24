80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
Грузия ответила на угрозы не принять ее в ЕС из-за закона о ЛГБТ
Власти Грузии выразили сожаление из-за критики законов о запрете ЛГБТ-пропаганды (ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России) отметив, что политика Евросоюза утрачивает связь с прежними ценностями, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил сожаление утратой Евросоюзом своих основополагающих принципов.
«Желание нынешней брюссельской бюрократии скрытно финансировать радикализм и пропаганду, что не имеет ничего общего с принципами Евросоюза, это то единственное, что противоречит грузинским законам», – заявил глава высшего законодательного органа Грузии.
«Очень сожалею, что это говорю открыто и прямо», – подчеркнул он.
Шалва Папуашвили так ответил послу ЕС в Грузии Павлу Херчинскому, который в пятницу заявил, что «Грузия приняла законы (О прозрачности иностранного финансирования и запрете пропаганды ЛГБТ), которые противоречат принципам Евросоюза и делают невозможным членство в нем».
Ранее В Грузии призвали провести референдум против вступления в ЕС из-за «Стратегии равенства».