Грузия ответила на угрозы не принять ее в ЕС из-за закона о ЛГБТ

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил сожаление утратой Евросоюзом своих основополагающих принципов.

«Желание нынешней брюссельской бюрократии скрытно финансировать радикализм и пропаганду, что не имеет ничего общего с принципами Евросоюза, это то единственное, что противоречит грузинским законам», – заявил глава высшего законодательного органа Грузии.

«Очень сожалею, что это говорю открыто и прямо», – подчеркнул он.

Шалва Папуашвили так ответил послу ЕС в Грузии Павлу Херчинскому, который в пятницу заявил, что «Грузия приняла законы (О прозрачности иностранного финансирования и запрете пропаганды ЛГБТ), которые противоречат принципам Евросоюза и делают невозможным членство в нем».

Ранее В Грузии призвали провести референдум против вступления в ЕС из-за «Стратегии равенства».