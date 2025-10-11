Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.0 комментариев
В Грузии призвали провести референдум против вступления в ЕС из-за «Стратегии равенства»
Движение «Единая нейтральная Грузия» потребовало провести референдум о необходимости вступления в ЕС из-за новой «Стратегии равенства ЛГБТИК+ на 2026-2030 годы», которая, в частности, позволяет детям самим выбирать пол в любом возрасте, отменяя терапию и возрастные ограничения, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы требуем от властей Грузии в самое ближайшее время начать дискуссии, чтобы пересмотреть стратегию вступления в ЕС к 2030 году. Параллельно мы начинаем консультации с политическими группами, общественными движениями, учеными кругами и всеми заинтересованными лицами по проведению в Грузии как можно скорее референдума, чтобы спросить у населения Грузии, нужно ли стране вступать в такой Евросоюз, где дети меняют пол, а родители не могут ничего сказать об этом», – заявили в «Единой нейтральной Грузии» 11 октября.
Движение считает, что на основании такого референдума власти Грузии должно принять решение о целесообразности вступления в ЕС.
В движении стратегию ЕС назвали «вероломным планом «глубинного государства», а также «четкой «красной линией» между Грузией и Евросоюзом».
Согласно стратегии, несовершеннолетние, которые не имеют права голосовать, сами определяют свой пол. Также стратегия упрощает юридические процедуры по смене пола.
Грузия в прошлом году приняла резко критикуемый Брюсселем закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).
Ранее в субботу президент Грузии Михаил Кавелашвили рассказал об американском ярлыке «русский» к закону о прозрачности.