80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
Экс-премьеру Грузии Гарибашвили назначен залог в 1 млн лари
Тбилисский городской суд в пятницу назначил меру наказания – залог в 1 млн лари (370 тыс. долларов) – обвиняемому в легализации незаконных доходов бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили, у которого неделей ранее дома нашли 6,5 млн долларов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Ираклий Гарибашвили признает вину и сотрудничает со следствием.
После оглашения решения судьи Эки Барбакадзе он покинул здание.
Он ответил только на один вопрос журналистов, сказав, что не дал показания против кого-либо.
Экс-премьеру, которому грозит от 9 до 12 лет тюрьмы, запрещено покидать территорию Грузии, у него отобрали паспорт.
Суд таким образом полностью удовлетворил требования ГП.
Следующее заседание суда состоится 16 декабря, сообщила телекомпания «Рустави 2».
Ранее сообщалось, что экс-премьеру Грузии Гарибашвили предъявили обвинение в легализации доходов.