Кремль приветствовал стремление Японии заключить мирный договор

Песков: Россия приветствует желание кабмина Японии заключить мирный договор

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, Россия приветствует заявление новых властей Японии о желании заключить мирный договор, передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что Москва также выступает за подписание мирного соглашения, прокомментировав слова нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити о стремлении к такому договору.

Песков указал, что двусторонние отношения с Японией были фактически сведены к нулю из-за недружественных действий предыдущих кабинетов в Токио. Он подчеркнул, что Япония заняла крайне недружественную позицию по отношению к России, поддержав все введенные западными странами антироссийские санкции и ограничения.

По словам пресс-секретаря, именно решения прошлых японских правительств за последние годы привели к практически полной остановке диалога между Москвой и Токио. Несмотря на это, Россия сохраняет заинтересованность в мирном договоре и отмечает важность заявлений, поступающих сейчас от новых руководителей Японии.

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что правительство страны продолжит придерживаться курса на заключение мирного договора с Россией.