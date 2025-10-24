Прекращение испытаний (которые, помимо всего прочего, являются очень дорогим занятием) было неотъемлемой частью увода планеты в сторону от возможной мировой войны. Однако в последние годы мы убедились, что количество желающих устроить большую войну против России куда больше, чем можно представить.2 комментария
Bloomberg: В ЕС хранится более 200 млрд замороженных активов России
Объем замороженных российских средств на территории Европейского союза оценивается в сумму более 200 млрд евро, пишет Bloomberg.
При этом порядка 180 млрд евро хранятся в компании Euroclear в Брюсселе, отмечается в материале Bloomberg.
В итоговом заявлении саммита ЕС по российским замороженным активам лидеры стран объединения указали на необходимость срочно найти финансовое решение для Украины на 2026-2027 годы и пригласили Европейскую комиссию как можно скорее представить возможные варианты поддержки.
При этом на саммите Владимир Зеленский призвал европейских лидеров выдать Киеву кредиты на основе российских активов уже в начале 2026 года.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что страны ЕС согласились с необходимостью таких кредитов и сейчас нужно проработать технические детали.
К предложению ЕС о выделении кредитов присоединились Британия и Канада, но США отказались участвовать в гарантиях по этим займам.
Ранее СМИ сообщали, что сомнения в устойчивости поддержки киевского режима усилились после того, как в ЕС не договорились по замороженным российским активам.
Также в прессе указывали, что у киевского режима может усложниться ситуация из-за переноса обсуждения вопроса о замороженных российских активах.