Bloomberg: В ЕС хранится более 200 млрд замороженных активов России

Tекст: Алексей Дегтярев

При этом порядка 180 млрд евро хранятся в компании Euroclear в Брюсселе, отмечается в материале Bloomberg.

В итоговом заявлении саммита ЕС по российским замороженным активам лидеры стран объединения указали на необходимость срочно найти финансовое решение для Украины на 2026-2027 годы и пригласили Европейскую комиссию как можно скорее представить возможные варианты поддержки.

При этом на саммите Владимир Зеленский призвал европейских лидеров выдать Киеву кредиты на основе российских активов уже в начале 2026 года.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что страны ЕС согласились с необходимостью таких кредитов и сейчас нужно проработать технические детали.

К предложению ЕС о выделении кредитов присоединились Британия и Канада, но США отказались участвовать в гарантиях по этим займам.

Ранее СМИ сообщали, что сомнения в устойчивости поддержки киевского режима усилились после того, как в ЕС не договорились по замороженным российским активам.

Также в прессе указывали, что у киевского режима может усложниться ситуация из-за переноса обсуждения вопроса о замороженных российских активах.