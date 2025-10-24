  • Новость часаНад Россией за ночь нейтрализовали 111 дронов ВСУ
    Россия принесет мир на Украину без посредничества Трампа
    В Литве не смогли оштрафовать робота-поломойщика за русскую речь
    Мурашко назвал ошибки в рационе россиян
    Заславский предложил расценивать произведения иноагентов как трофеи
    Путин пригрозил ошеломляющим ответом на дальнобойные удары по России
    Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите ЕС
    Газпром обновил рекорд поставок газа по «Силе Сибири» в Китай
    Чемезов рассказал, на каких самолетах россияне будут летать к 2030 году
    Экономист назвал нерациональным запрет ЕС на поставки в РФ игрушек с моторчиком
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв «Своя игра» Орбана с Путиным и Трампом

    Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.

    24 октября 2025, 07:27 • Новости дня

    NYT: Затягивание решений по активам России ударит по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У киевского режима может усложниться ситуация из-за переноса обсуждения вопроса о замороженных российских активах, поскольку ему очень нужны деньги, пишет New York Times.

    Отсутствие решения ЕС по российским активам на саммите, где присутствовал Владимир Зеленский, может быть «непростой новостью» для Украины, пишет New York Times, передает РИА «Новости».

    Газета обращает внимание на высокие риски, связанные с возможной конфискацией замороженных средств российских госструктур, что может спровоцировать непредсказуемые последствия на международной арене.

    По мнению авторов, такие действия способны создать проблемы для репутации Европы, выступающей как убежище для иностранных инвестиций, а также привести к политическим и экономическим ответным шагам со стороны России.

    В материале отмечается, что западные лидеры не готовы реализовывать инициативу – отсутствуют четкие правовые основы и согласованные гарантии для отдельных стран. Сам Зеленский признал, что переговоры оказались сложными.

    Ранее СМИ сообщали, что переговоры по экспроприации российских активов в Евросоюзе усложнились из-за позиции Бельгии, принятие решения перенесли на декабрь.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц предложил использовать замороженные активы ЦБ России для предоставления Украине примерно 140 млрд евро беспроцентных кредитов.

    23 октября 2025, 19:02 • Новости дня
    Путин высмеял решение ЕС запретить экспорт унитазов в Россию

    Путин: Запрет на ввоз унитазов в Россию дорого обойдется ЕС

    Путин высмеял решение ЕС запретить экспорт унитазов в Россию
    @ Рогулин Дмитрий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин с иронией прокомментировал решение Евросоюза запретить экспорт унитазов в Россию.

    «Это им дорого обойдется», – пошутил российский лидер, передает РИА «Новости». Напомним, в новом пакете санкций Евросоюз ввел запрет на ввоз сантехники, включая унитазы и биде, в Россию.

    ЕС также запретил поставки в Россию роз и азалий, листвы, веток деревьев, частей растений и цветов без бутонов. Кроме того, ЕС ограничил поставки трав, мхов и лишайников, которые могут использоваться для создания букетов или в декоративных целях.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отметила, что после введения Евросоюзом запрета на поставку мха и лишайника могут ввести ограничения даже для перелетных птиц.

    23 октября 2025, 10:47 • Новости дня
    Пекин резко осудил санкции ЕС против России и китайских компаний
    Пекин резко осудил санкции ЕС против России и китайских компаний
    @ JESSICA LEE/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин решительно осудил решение Евросоюза включить китайские компании в новый, 19-й пакет санкций, введенный против России, заявил в четверг официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь.

    МИД КНР выразил резкое недовольство и решительный протест против включения китайских компаний в 19-й пакет санкций Евросоюза против России, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Го Цзякунь заявил, что сделал ЕС серьезные представления.

    Го Цзякунь подчеркнул, что КНР не является ни зачинщиком, ни участником украинского кризиса. Он отметил, что Китай не поставляет вооружение сторонам конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

    Евросоюз одобрил новый пакет санкций, который затронул более 100 танкеров с российской нефтью и ограничил передвижение российских дипломатов по странам ЕС.

    Санкции также распространились на 45 компаний, которые помогали России обходить санкции, в том числе 12 фирм из Китая и Гонконга.

    Послы Евросоюза завершили согласование 19-го пакета санкций против России.

    22 октября 2025, 20:02 • Видео
    Главный город США достанется коммунистам

    Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    23 октября 2025, 17:15 • Новости дня
    ЕС запретил поставки унитазов и биде в Россию
    ЕС запретил поставки унитазов и биде в Россию
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В новом пакете санкций Евросоюз ввел запрет на ввоз сантехники, включая унитазы и биде, в Россию, что отражено в официальном постановлении.

    Как передает ТАСС, Совет Евросоюза опубликовал постановление о включении унитазов, биде, раковин и других сантехнических изделий в перечень товаров, запрещенных к поставкам в Россию. Документ был размещен в «Официальном журнале Евросоюза» и стал частью девятнадцатого пакета антироссийских санкций.

    В соответствующем списке отдельно указаны категории товаров, таких как биде, раковины, унитазы, а также прочие сантехнические приспособления. Причины введения этого запрета в документе Евросоюза не объясняются.

    Кроме сантехники, в новый пакет санкций вошли десятки других товарных категорий. Среди них – пластиковые игрушки с моторчиками, цветы, декоративные мхи и лишайники, а также товары двойного назначения.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые ограничения Евросоюза на поставку в Россию мха и лишайника. Представитель МИД предположила, что в следующем пакете санкций Брюссель может ввести еще более абсурдные меры.

    Напомним, Совет ЕС расширил санкционный список, включив туда 21 человека и 41 организацию, в том числе помощника зампреда Совбеза России Олега Осипова.

    Евросоюз утвердил поэтапный запрет на импорт российского сжиженного природного газа к 2027 году.

    23 октября 2025, 09:53 • Новости дня
    ЕС одобрил новые санкции против российской энергетики
    ЕС одобрил новые санкции против российской энергетики
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский союз согласовал новый санкционный пакет, предусматривающий запрет импорта российского сжиженного природного газа с 2027 года и ужесточение ограничений против энергетики, пишет Bloomberg.

    Европейский союз принял новый пакет санкций, направленный против российской энергетической инфраструктуры, сообщает Bloomberg.

    Новые меры включают полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 2027 года, согласно заявлению Дании, председательствующей в ЕС. Помимо этого, ЕС ужесточит ограничения на сделки с двумя крупнейшими российскими нефтяными компаниями и введет санкции против 117 судов так называемого «теневого флота», которые ранее помогали России обходить ограничения.

    Глава МИД Дании Ларс Локке Расмуссен отметил: «Санкции действительно оказывают влияние и наносят ущерб российской экономике. России становится все труднее финансировать свою незаконную войну против Украины». По его словам, новые санкции усложнят для Москвы доступ к финансированию.

    Это уже 19-й санкционный пакет ЕС, его принятие затягивалось из-за сопротивления Австрии, Венгрии и Словакии. Решение было одобрено спустя день после того, как США объявили о санкциях против Роснефти и ЛУКОЙЛа, двух крупнейших российских нефтяных компаний.

    Пакет ЕС также затрагивает 45 компаний, помогавших России обходить санкции, среди которых 12 фирм из Китая и Гонконга. Кроме того, вводится запрет на перестрахование российских самолетов и судов, полный запрет на сделки с пятью российскими банками и расширяются ограничения на российские электронные платежные системы и банки третьих стран из Беларуси и Казахстана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, индийский холдинг решил пересмотреть объемы импорта нефти из России. Минфин США объявил о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла».

    Дональд Трамп назвал новые санкции против России «грандиозными».

    23 октября 2025, 14:57 • Новости дня
    Захарова: Следующим пакетом санкций ЕС запретит перелетным птицам транзит над Россией
    Захарова: Следующим пакетом санкций ЕС запретит перелетным птицам транзит над Россией
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что после введения Евросоюзом запрета на поставку мха и лишайника могут ввести ограничения даже для перелетных птиц.

    Мария Захарова иронично прокомментировала новые ограничения Евросоюза на поставку в Россию мха и лишайника. Представитель МИД предположила, что в следующем, юбилейном 20 пакете санкций Брюссель может пойти еще дальше.

    «Не знаем, как жить без европейского мха и лишайников. Видимо, в 20-м юбилейном пакете Брюссель запретит перелетным птицам транзит и пересечение границы грунтовыми водами», – написала Захарова в своем Telegram.

    Ранее Евросоюз запретил поставки в Россию роз и азалий. Запрет также распространился на листву, ветки деревьев, части растений и цветов без бутонов. ЕС ограничил поставки трав, мхов и лишайников, которые могут использоваться для создания букетов или в декоративных целях.

    23 октября 2025, 22:12 • Новости дня
    Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите ЕС

    Reuters: Бельгия не поддержала экспроприацию активов России

    Tекст: Вера Басилая

    На саммите ЕС в Брюсселе Бельгия отвергла предложение о принудительном изъятии российских активов, ограничившись поддержкой их заморозки до окончания конфликта, сообщает Reuters.

    Бельгия не поддержала инициативу по экспроприации активов России, замороженных в ее юрисдикции, на саммите Евросоюза, передает ТАСС.

    Согласно выдержкам из итогового заявления, которые опубликовало агентство Reuters, Бельгия выступила лишь за то, чтобы активы России оставались замороженными до завершения конфликта и выплат компенсаций Украине.

    В то же время Бельгия поддержала обязательство Евросоюза обеспечить финансирование Украины в 2026-2027 годах. Как отмечается в документе, саммит ЕС поручил Еврокомиссии подготовить соответствующий план предоставления средств.

    Формулировки по активам России позволяют Еврокомиссии продолжить работу над планом их возможной экспроприации. Однако такая позиция Бельгии не подразумевает автоматической поддержки инициативы о принудительном изъятии этих средств.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц разделил опасения Бельгии по поводу перспективы использования российских активов, замороженных в Европе.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер ранее отказался поддержать конфискацию российских активов без коллективного распределения рисков между странами Евросоюза.

    Спикер МИД России Мария Захарова пообещала жесткий ответ на использование Евросоюзом российских активов.

    23 октября 2025, 14:10 • Новости дня
    ЕС запретил поставки роз и азалий в Россию

    ЕС включил розы, азалии и рододендроны в новый пакет санкций

    ЕС запретил поставки роз и азалий в Россию
    @ Pia Bayer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз расширил антироссийские санкции, запретив ввоз в Россию ряда декоративных растений, включая розы и азалии, а также другие живые растения, включая черенки и отводки.

    Европейский союз запретил поставки в Россию роз, рододендронов и азалий в рамках 19-го пакета антироссийских санкций, передает ТАСС. Данная мера закреплена в постановлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале ЕС».

    Согласно документу, теперь под запрет попадают «привитые и непривитые рододендроны и азалии, розы, другие живые растения, включая их черенки и отводки». Помимо этого, европейские чиновники ограничили экспорт листвы, веток деревьев, частей растений и цветов без бутонов, а также трав, мхов и лишайников, которые могут использоваться для создания букетов или в декоративных целях.

    Уточняется, что ограничения распространяются на все виды подобных товаров: свежие, высушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или каким-либо образом подготовленные. Новые санкции вступят в силу с 24 октября.

    Ранее Евросоюз одобрил новые санкции против российской энергетики.

    Евросоюз запретил предоставлять туристические услуги в России в рамках 19-го пакета санкций.

    В новый пакет санкций против России включили дополнительных лиц и организации.

    Новый пакет санкций ЕС затронул более 100 танкеров с российской нефтью и ограничил перемещение российских дипломатов по странам союза.

    23 октября 2025, 10:39 • Новости дня
    Китай назвал бессмысленным давление на Путина по украинскому кризису

    МИД КНР заявил о невозможности решить кризис на Украине давлением на Путина

    Китай назвал бессмысленным давление на Путина по украинскому кризису
    @ Johannes Neudecker/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Для урегулирования конфликта на Украине необходимы переговоры, а не принуждение или давление на президента России Владимира Путина, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что давление на президента России Владимира Путина не способно привести к разрешению украинского кризиса, передает ТАСС.

    Китайский дипломат отметил, что диалог и переговоры являются единственным возможным способом урегулирования ситуации на Украине. Го Цзякунь подчеркнул, что любые попытки принуждения и давления не помогут решить существующие проблемы. Такое заявление прозвучало в ответ на вопрос западной журналистки, которая просила прокомментировать мнение президента США Дональда Трампа о том, что председатель КНР Си Цзиньпин может оказать значительное влияние на Владимира Путина в вопросе Украины.

    Ранее министерство финансов США ввело санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    Президент США Дональд Трамп заявил, что антироссийские санкции помогут уладить конфликт на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что коллективный Запад, поставив задачу нанести России стратегическое поражение, обрек на стратегическое поражение самого себя.

    24 октября 2025, 04:03 • Новости дня
    Ким Чен Ын заявил о восхождении на вершину развития корейско-российских отношений

    Ким Чен Ын заявил о вершине развития корейско-российских отношений

    Ким Чен Ын заявил о восхождении на вершину развития корейско-российских отношений
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава КНДР Ким Чен Ын выступил с речью на церемонии начала строительства Мемориального музея боевых подвигов северокорейских воинов в зарубежной военной спецоперации.

    «На этом пути, где пролита алая кровь, мы поднялись на великую вершину развития корейско-российских отношений, продолжающихся в течение двух столетий, и тем самым еще раз подтвердили глубокие непоколебимые корни истории сплоченности, убедились в еще более великом и светлом завтра», – приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Ким Чен Ын отметил, что прочность корейско-российских отношений серьезно проверена на поле боя, где сталкиваются справедливость и коварство всего мира.

    «Наши герои, беспощадные к агрессорам, и их сокрушительный дух разгромили свирепых неонацистов и привели лагерь международных противников к крайней тревоге и страху, а также защитили достоинство и благополучие братского народа, чем внесли огромный вклад в общее дело человечества в борьбе за справедливость и мир», – сказал он.

    Напомним, в 2024 году Россия и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предполагающий взаимную оборону.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поблагодарил КНДР и отметил, что вклад корейских воинов стал частью борьбы с неонацизмом. Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил о планах увековечить память героев КНДР в регионе. Министерство иностранных дел КНДР заявило о начале периода бурного развития отношений между Москвой и Пхеньяном.

    23 октября 2025, 12:42 • Новости дня
    Под Красноармейском солдаты двух бригад ВСУ сдались в плен

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Под городом Красноармейск (Покровск) в ДНР украинские военнослужащие из 25-й отдельной воздушно-десантной и 68 отдельной егерской бригады ВСУ решили сдаться в плен.

    Сами сдавшиеся заявили, что их эвакуации с линии боестолкновения мешали украинские дроны, передает ТАСС.

    Сейчас они находятся в безопасности, им оказывают помощь.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России с помощью ударных дронов разгромили украинскую технику и живую силу под Красноармейском в ночное время.

    До этого российские военные уничтожили в ДНР группу арабских наемников, часть оставшихся боевиков сдались в плен.

    23 октября 2025, 21:56 • Новости дня
    Над Белгородской областью уничтожили 20 дронов ВСУ

    Минобороны сообщило об уничтожении 20 БПЛА над Белгородской областью

    Tекст: Вера Басилая

    В течение четырех часов российские силы ПВО сбили 20 беспилотников самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны России.

    Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, с 16.00 до 20.00 мск дежурные подразделения средств ПВО зафиксировали и уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в воздушном пространстве Белгородской области.

    Ранее при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали 19 человек. В Валуйском округе Белгородской области от атаки БПЛА погиб человек, а еще двое ранены.

    В результате атаки беспилотника ВСУ четыре населенных пункта Грайворонского городского округа Белгородской области остались без электроснабжения.

    Министерство обороны России сообщило об уничтожении 32 беспилотников над территорией страны.

    23 октября 2025, 08:36 • Новости дня
    Координировавший беспорядки в Махачкале канал «Утро Дагестан» создали на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Telegram-канал «Утро Дагестан», направлявшие массовые беспорядки в махачкалинском аэропорту в 2023 году, был зарегистрирован на украинский номер, говорится в материалах уголовного дела.

    Канал «Утро Дагестан» был создан с украинского номера, обвиняемый Абакар Абакаров зарегистрировал его 30 марта 2020 года на номер украинского оператора «Киевстар», передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы уголовного дела.

    Причем Абакаров управлял каналом через аккаунт, привязанный к турецкому мобильному оператору.

    По информации следствия, основная аудитория канала – жители юга России и выходцы из региона. Абакаров размещал материалы, транслирующие «антироссийские нарративы», анонсировал протестные акции и поддерживал связь с подписчиками через бота обратной связи.

    Публикации канала часто репостились деструктивными Telegram-каналами, среди которых «Утро февраля», основанный бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (признан иноагентом).

    В материалах дела говорится, что Пономарев, Абакаров и Исраил Ахмеднабиев (Абу Умар Саситлинский) 29 октября 2023 года размещали публикации, побуждающие дагестанцев к ненависти и участию в массовых беспорядках с блокировкой дорог у аэропорта «Уйташ». Также обвиняемые размещали призывы к сбору денег на экстремистскую деятельность.

    Ранее в октябре сообщалось, что тело автора Telegram-канала «Утро Дагестана» Абакара Абакарова с многочисленными ножевыми ранениями якобы нашли на арендованной вилле в Стамбуле.

    Напомним, в 2023 году Telegram-канал «Утро Дагестана» заблокировали из-за призывов к беспорядкам в регионе. Глава Дагестана Сергей Меликов пояснял, что в соцсетях распространяли инструкцию из 19 пунктов, в их числе были политические лозунги.

    24 октября 2025, 04:30 • Новости дня
    Военкор Коц назвал нетривиальный способ пресечь конфликт России с Западом

    Военкор Коц высказался о сюрпризе для стран Запада на ядерном полигоне

    Tекст: Ирма Каплан

    Пока Запад во главе с американским лидером Дональдом Трампом ищут точки давления на Россию, чтобы усадить ее за стол переговоров о мире на Украине, военный корреспондент Александр Коц предлагает от военного конфликта прямо противоположное средство.

    По его мнению, единственная возможность масштабный конфликт между Россией и Западом – сохранять инициативу и действовать с позиции силы, заявил Коц в эфире радио «Комсомольская правда».

    «Владимир Владимирович тут намекнул, что есть у нас еще парочка сюрпризов, которые мы можем преподнести, – ну, надо их преподнести», – сказал он.

    Коц считает, что каждая инициатива России по урегулированию конфликта будет  менее выгодной Киеву, если Запад продолжит держать курс на санкционное давление и поставки Киеву оружия.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ходе масштабной тренировки стратегических ядерных сил под руководством президента Владимира Путина 22 октября были осуществлены успешные пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет различных видов базирования. Позже Министерство обороны опубликовало видео пусков ракет в рамках плановой тренировки стратегических ядерных сил страны.

    23 октября 2025, 10:27 • Новости дня
    Премьер Бельгии озвучил условия конфискации активов России в ЕС

    Премьер Бельгии Барт Де Вевер озвучил условия конфискации активов России в ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что страна не поддержит конфискацию российских активов без коллективного распределения рисков между членами Евросоюза.

    Как подчеркнул Де Вевер после прибытия на саммит ЕС в Брюсселе, суверенные активы не конфисковывали даже во время Второй мировой войны, передает ТАСС.

    Де Вевер заявил: «Даже во время Второй мировой войны к замороженным активам никто не прикасался. Я хочу, чтобы риски были полностью распределены, потому что это большой риск. Так что если вы хотите предпринять такой шаг, то нам (странам ЕС) придется сделать это вместе».

    Премьер-министр также отметил, что возможная экспроприация российских активов может привести к усилению позиций России. По его словам, европейские страны должны понимать, что в ответ Россия может забрать деньги их компаний, а дружественные России государства могут последовать этому примеру. В результате, по мнению Де Вевера, такие действия принесут выгоду России, а европейские компании потребуют компенсаций через суды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Европейского центрального банка указала на риски, связанные с использованием замороженных российских активов.

    Бельгия согласилась использовать эти активы при условии предоставления гарантий со стороны Евросоюза.

    Премьер-министр Бельгии вызвал раздражение среди европейских партнеров из-за своей позиции по вопросу российских активов.

    23 октября 2025, 11:14 • Новости дня
    Хакеры вскрыли сервера самого крупного производителя дронов на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировки хакеров KillNet и Beregini смогли обойти защиту серверов самого крупного украинского производителя беспилотников «Боевые Птахи Украины», об этом заявили в KillNet.

    Дроны «Боевые Птахи Украины» известны разработкой аппарата «Зозуля», который может бить вглубь российской территории, сообщил РИА «Новости» представитель KillNet с никнеймом KillMilk.

    Этот БПЛА считается дроном, способным поражать цели не на передовой, а на складах, командных пунктах, он также может бить логистике.

    Беспилотник летает автономно на малой высоте по заданной программе. Его максимальная скорость составляет 130-180 км/ч, он может преодолеть расстояние до 2,7 тыс. километров.

    Ранее хакеры KillNet взломали доступ к личным данным сотрудников маркетплейса дронов для украинских военных. Финансовый оборот этого маркетплейса за 2024 год составил более 2,1 млрд долларов.

