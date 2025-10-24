NYT: Затягивание решений по активам России ударит по Украине

Tекст: Алексей Дегтярев

Отсутствие решения ЕС по российским активам на саммите, где присутствовал Владимир Зеленский, может быть «непростой новостью» для Украины, пишет New York Times, передает РИА «Новости».

Газета обращает внимание на высокие риски, связанные с возможной конфискацией замороженных средств российских госструктур, что может спровоцировать непредсказуемые последствия на международной арене.

По мнению авторов, такие действия способны создать проблемы для репутации Европы, выступающей как убежище для иностранных инвестиций, а также привести к политическим и экономическим ответным шагам со стороны России.

В материале отмечается, что западные лидеры не готовы реализовывать инициативу – отсутствуют четкие правовые основы и согласованные гарантии для отдельных стран. Сам Зеленский признал, что переговоры оказались сложными.

Ранее СМИ сообщали, что переговоры по экспроприации российских активов в Евросоюзе усложнились из-за позиции Бельгии, принятие решения перенесли на декабрь.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц предложил использовать замороженные активы ЦБ России для предоставления Украине примерно 140 млрд евро беспроцентных кредитов.