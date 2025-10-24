Guardian: Передача Донбасса России будет наименее плохим вариантом для Украины

Tекст: Вера Басилая

Guardian высказала мнение, что «если бы конфликт закончился, например, контролем Россией над Донбассом, это будет несправедливым исходом для Украины и разочаровывающим для ее сторонников, но все же лучше многих альтернатив», передает РИА «Новости».

Британская газета считает, что данный сценарий может быть одним из вероятных итогов кризиса вокруг Украины.

В публикации также отмечается, что подобное развитие событий вызовет негативную реакцию среди украинских союзников, однако может стать компромиссом при отсутствии других возможностей разрешения конфликта.

Ранее газета The New York Times указывала, что президент США Дональд Трамп настоятельно рекомендовал Владимиру Зеленскому согласиться на определенные территориальные уступки для достижения мира с Россией.

По данным Wall Street Journal, Дональд Трамп заявил, что приоритетом для Украины остается не возвращение территорий, а как можно быстрее завершить вооруженное противостояние.

Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал западные страны к решительным шагам и заявил, что ничего не будет дарить России.

Политолог Тимофей Бордачев подчеркнул, что территориальные идеи США по урегулированию украинского кризиса нежизнеспособны.