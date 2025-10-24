Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Военкор Коц назвал нетривиальный способ пресечь конфликт России с Западом
Военкор Коц высказался о сюрпризе для стран Запада на ядерном полигоне
Пока Запад во главе с американским лидером Дональдом Трампом ищут точки давления на Россию, чтобы усадить ее за стол переговоров о мире на Украине, военный корреспондент Александр Коц предлагает от военного конфликта прямо противоположное средство.
По его мнению, единственная возможность масштабный конфликт между Россией и Западом – сохранять инициативу и действовать с позиции силы, заявил Коц в эфире радио «Комсомольская правда».
«Владимир Владимирович тут намекнул, что есть у нас еще парочка сюрпризов, которые мы можем преподнести, – ну, надо их преподнести», – сказал он.
Коц считает, что каждая инициатива России по урегулированию конфликта будет менее выгодной Киеву, если Запад продолжит держать курс на санкционное давление и поставки Киеву оружия.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ходе масштабной тренировки стратегических ядерных сил под руководством президента Владимира Путина 22 октября были осуществлены успешные пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет различных видов базирования. Позже Министерство обороны опубликовало видео пусков ракет в рамках плановой тренировки стратегических ядерных сил страны.