Военкор Коц назвал нетривиальный способ пресечь конфликт России с Западом

Военкор Коц высказался о сюрпризе для стран Запада на ядерном полигоне

Tекст: Ирма Каплан

По его мнению, единственная возможность масштабный конфликт между Россией и Западом – сохранять инициативу и действовать с позиции силы, заявил Коц в эфире радио «Комсомольская правда».

«Владимир Владимирович тут намекнул, что есть у нас еще парочка сюрпризов, которые мы можем преподнести, – ну, надо их преподнести», – сказал он.

Коц считает, что каждая инициатива России по урегулированию конфликта будет менее выгодной Киеву, если Запад продолжит держать курс на санкционное давление и поставки Киеву оружия.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ходе масштабной тренировки стратегических ядерных сил под руководством президента Владимира Путина 22 октября были осуществлены успешные пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет различных видов базирования. Позже Министерство обороны опубликовало видео пусков ракет в рамках плановой тренировки стратегических ядерных сил страны.