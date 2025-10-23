Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Умер основатель компании по производству колготок Golden Lady
В возрасте 94 лет скончался основатель итальянской компании по производству женских колготок и нижнего белья Golden Lady Нерино Грасси.
Предприниматель был уроженцем предместий города Мантуя на севере Италии.
Golden Lady была основана Грасси в 1966 году. На протяжении многих лет в его бизнесе принимала активное участие супруга Эрминия Сперанцини, которая скончалась четыре года назад.
В 2020 году по версии Forbes Грасси вошел в список ста самых богатых предпринимателей Италии. Уже к 2010 году его компания стала крупнейшим производителем колготок в мире.
Зять Грасси является основателем другой знаменитой итальянской марки нижнего белья – Calzedonia.
