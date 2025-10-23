Умер основатель компании по производству колготок Golden Lady

НАСА подтвердило, что вторая луна пробудет с Землей до 2083 года

Tекст: Ирма Каплан

На этой неделе НАСА подтвердило, что астероид, обнаруженный Гавайским университетом, официально является квазилуной – редким типом небесного тела, движущегося практически синхронно с Землей. Это не настоящая луна, но она движется, вращаясь вокруг Солнца по траектории, настолько похожей на земную.

Эксперты обсерватории Pan-STARRS на Гавайях впервые объявили о наличии квазилуны под названием 2025 PN7 в прошлом месяце и объяснили, что на самом деле это астероид, который вращается вокруг Солнца по траектории, схожей с траекторией Земли, с 1960-х годов.

В отличие от Луны, которую обычно можно увидеть невооруженным глазом, этот объект виден только в хорошие телескопы. И хотя может показаться, что он вращается вокруг Земли, он не связан гравитацией с планетой и в конечном итоге улетит обратно в открытый космос.

«Астрономы утверждают, что 2025 PN7, вероятно, сопровождает нас уже около 60 лет, и если его текущая орбита сохранится, он останется с нами до 2083 года, прежде чем снова исчезнет в открытом космосе. На самом близком расстоянии он находится на расстоянии 4 миллионов километров, что примерно в десять раз дальше Луны», – приводит Yahoo News сообщение НАСА.

Ученые знают о квазиспутниках с 1991 года, когда впервые обнаружили объект 1991 VG, который некоторые тогда считали инопланетным зондом.

«Спустя более трех десятилетий признано, что такие объекты имеют естественную природу и представляют собой вторичный пояс астероидов, занимающий область, в которой система Земля-Луна вращается вокруг Солнца», – заявили исследователи, сделавшие открытие.

Квазилуны относятся к особой категории космических объектов, называемых Арджунами, которые движутся синхронно с движением нашей планеты вокруг Солнца. Объект 2025 PN7 находится в широком диапазоне расстояний от Земли – от 4,5 млн км до 59 млн км.

Эти квазилуны на орбитах, подобных земным, «полны сюрпризов», заявил в прошлом месяце соавтор исследования, опубликованного в «Исследовательских заметках» Американского астрономического общества (AAS) Карлос де ла Фуэнте Маркос из Мадридского университета Комплутенсе.

Новая квазилуна «маленькая, тусклая, и окна видимости с Земли довольно неблагоприятны, поэтому неудивительно, что она так долго оставалась незамеченной», пояснил он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, астероид, сближающийся с Землей, оставался незамеченным в течение десятилетий, пока телескоп на Гавайях не обнаружил его в начале 2025 года астрономы считают его новой квазилуной.