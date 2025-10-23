  • Новость часаПопытавшийся протаранить ворота посольства России в Бухаресте оказался наркоманом
    Украина и Швеция заключили неподъемную сделку по истребителям
    Трамп назвал грандиозными санкции против «Роснефти» и «Лукойла»
    Орбан ответил на призывы Польши взорвать «Дружбу»
    Путин загоняет Запад в глухую оборону
    Трамп объявил об отмене встречи в Будапеште
    США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла»
    Сальдо сообщил о захвате плацдарма на Карантинном острове в Херсоне
    Индийский холдинг решил пересмотреть объемы импорта нефти из России
    ЦИК предостерег власти Запорожской области от развала избирательной системы
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв «Своя игра» Орбана с Путиным и Трампом

    Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.

    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Репарации как идея фикс

    Репарации от России никто не получит. Уже хотя бы потому, что произносить всуе слово «репарации», тем более проигрывающей стороной – просто хамство, а с хамами какой может быть разговор.

    23 октября 2025, 09:14 • Новости дня

    Минобороны заявило о росте доступности экспертизы для военных в зоне СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Минобороны отметили, что мобильные врачебные комиссии ускорили прохождение военно-врачебной экспертизы и повысили качество медицинской помощи в зоне СВО.

    Работа мобильных врачебных комиссий значительно повысила доступность военно-врачебной экспертизы для участников спецоперации на Украине, передает ТАСС.

    В Министерстве обороны России сообщили, что комиссии развернуты во всех медицинских подразделениях группировок войск, а также в ряде медицинских учреждений ДНР, ЛНР и Запорожской области. Благодаря гибкому и адресному подходам время прохождения экспертизы заметно сократилось.

    Члены мобильных комиссий выявляют показания для направления военнослужащих с ранениями и травмами на медицинское освидетельствование, лечение или реабилитацию. Председатель одной из таких комиссий пояснил: «Наша мобильная врачебная комиссия состоит из врачей-специалистов, имеющих опыт практической работы по военно-врачебной экспертизе. Работа заключается в изучении медицинской документации и проведении медицинских осмотров личного состава, находящегося на лечении, как в амбулаторных, так и стационарных условиях».

    Специалисты также оказывают методическую помощь должностным лицам медицинских служб воинских частей по вопросам организации направления военнослужащих на освидетельствование, лечение и реабилитацию. На базе медицинского отряда специального назначения Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, развернутого в ДНР, ведут прием и консультации узкоспециализированные врачи, что позволяет проводить углубленные исследования и оказывать специализированную помощь максимально близко к линии боевого соприкосновения.

    Как отметил председатель ВВК отряда Дмитрий Сотников, военнослужащим оформляются документы для получения социальных гарантий, а также проводится обследование и определение категории годности к службе. Врачи-специалисты определяют степень тяжести ранений, принимают решения о необходимости реабилитации, предоставлении отпуска по болезни и оформлении социальной поддержки.

    В ведомстве подчеркнули, что работа по совершенствованию медицинской помощи ведется постоянно, а накопленный опыт спецоперации позволяет ускорять и совершенствовать работу медицинских организаций на местах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ применили боеприпасы с «невидимыми» осколками на линии боевого соприкосновения. Военные медики спасли бойца СВО, потерявшего четыре литра крови. Военврач группировки «Днепр» рассказал о применении кровоостанавливающей инновации на СВО.

    22 октября 2025, 20:28 • Новости дня
    Российские войска захватили ключевые объекты Карантинного острова в Херсоне
    Российские войска захватили ключевые объекты Карантинного острова в Херсоне
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные неожиданно для противника провели десантную операцию на Карантинном острове и установили контроль над стратегическими объектами.

    Операция по высадке российских военных на Карантинном острове Херсона прошла успешно, передает ТАСС. Командир разведывательного взвода заявил, что «противник не ожидал удара именно в этом месте», а задача десанта заключалась в форсировании водной преграды и создании плацдарма для дальнейшего продвижения. По его словам, после высадки российские подразделения быстро заняли ключевые объекты на острове.

    Карантинный остров, известный также как микрорайон Корабел, находится в западной части Херсона и соединяется с городом железнодорожным и автомобильным мостами. На территории острова расположены четыре крупных промышленных предприятия, в том числе судостроительные и судоремонтные заводы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные ведут бои за микрорайон Корабел на Карантинном острове. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о продолжении боевых действий в этом районе.

    Накануне Сальдо сообщил, что российские военные наносят удары по объектам на Карантинном острове в Херсоне, чтобы ограничить снабжение украинских войск и снизить угрозу для города.

    Напомним, в начале августа киевские власти объявили эвакуацию с острова из-за нарушенного газоснабжения. При этом российская сторона заявляет, что Карантинный остров используется как база ВСУ.


    22 октября 2025, 13:28 • Новости дня
    ВС России нанесли удар возмездия по объектам энергетики Украины
    ВС России нанесли удар возмездия по объектам энергетики Украины
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России в ночь на среду ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение сборочному цеху предприятия, выпускающего военную продукцию, объектам нефтепереработки и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне сообщалось, что ВС России поразили обеспечивающую действия ВСУ энергетическую инфраструктуру. До этого ВС России поразили обеспечивающие ВПК Украины объекты энергетики.

    За прошлую неделю ВС России нанесли массированный и семь групповых ударов возмездия по Украине.

    22 октября 2025, 20:02 • Видео
    Главный город США достанется коммунистам

    Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    22 октября 2025, 22:28 • Новости дня
    WSJ: США сняли ключевое ограничение на удары Киева вглубь России

    WSJ: США разрешили Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по России

    WSJ: США сняли ключевое ограничение на удары Киева вглубь России
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    США сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России, сообщает The Wall Street Journal.

    По данным издания, США сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России, передает РИА «Новости».

    По данным издания, это решение было принято без широкой огласки после того, как полномочия по координации подобных ударов были переданы от министра войны США Пита Хегсета к главнокомандующему Европейским командованием ВС США генералу Алексусу Гринкевичу. Гринкевич также возглавляет объединенные силы НАТО в Европе.

    Издание пишет, что решение снять ограничения на удары вглубь России было принято еще до встречи Трампа и Зеленского на прошлой неделе, однако журналистам о нем стало известно только сейчас.

    Ранее газета Financial Times писала, что власти США оказывают помощь Киеву в нанесении ударов по энергетическим объектам России.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не может рассчитывать на быстрые поставки ракет Tomahawk. Трамп предупредил, что разрешение использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что удары по мирным целям не помогут киевскому режиму.

    22 октября 2025, 13:33 • Новости дня
    Российские войска освободили днепропетровскую Ивановку и запорожскую Павловку

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили Ивановку в Днепропетровской области, а группировка «Восток» – Павловку в Запорожской области.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии около Гришино, Сергеевки, Кучерова Яра, Николайполья, Торецкого, Белицкого, Димитрова и Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 520 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV и два пикапа.

    Параллельно подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Павловку в Запорожской области. Было нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Александровки, Орестополя, Алексеевки в Днепропетровской области, Рыбного, Новоуспеновского, Зеленого Гая и Вишневого в Запорожской области.

    При этом противник потерял более 315 военнослужащих, три бронемашины, два артиллерийских орудия и две станции РЭБ, перечислили в оборонном ведомстве.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям егерской бригады, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад теробороны и центра сил спецопераций ГУР в районах Храповщины, Кондратовки, Хотеня, Ленинского, Новой Сечи, Варачино в Сумской области, Новоселовки и Новгород-Северского в Черниговской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ рядом с Волчанском.

    При этом ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, бронемашину, станцию РЭБ и три склада матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Шийковки, Новосергеевки, Петропавловки, Купянска в Харьковской области, Масляковки и Ямполя в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили до 230 военнослужащих, три бронемашины и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены девять станций РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии поблизости от Северска, Федоровки, Васюковки, Пазено, Дроновки, Николаевки, Степановки и Иванополья в ДНР.

    Противник потерял до 220 военнослужащих, три танка, бронемашину и три орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin. Уничтожены четыре склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее на этой неделе российские войска освободили Ленино в ДНР. Кроме того, они освободили Чунишино в ДНР и запорожскую Полтавку, а также Плещеевку в ДНР.

    22 октября 2025, 13:41 • Новости дня
    Средства ПВО сбили Су-27 Воздушных сил Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины, отчитались в Минобороны.

    За последние сутки сбиты четыре крылатые ракеты, три управляемые авиабомбы, четыре снаряда американской РСЗО HIMARS и 224 беспилотника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 91 690 беспилотников, 633 ЗРК, 25 616 танков и других бронемашин, 1605 боевых машин РСЗО, 30 705 орудий полевой артиллерии и минометов, 44 572 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Кроме того, ВС России нанесли удар возмездия по объектам энергетики Украины.

    За последние сутки российские войска освободили днепропетровскую Ивановку и запорожскую Павловку.

    23 октября 2025, 08:48 • Новости дня
    Серия взрывов прогремела в подконтрольном Киеву Херсоне
    Серия взрывов прогремела в подконтрольном Киеву Херсоне
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В четверг в городе Херсоне, который находится под контролем ВСУ, были слышны взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное».

    Взрывы прогремели в Херсоне, находящемся под контролем Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости». Информацию об этом распространил украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

    В сообщении канала отмечалось: «В Херсоне слышны взрывы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в подконтрольных ВСУ Запорожье и Херсоне прогремели взрывы.

    Партизаны ранее сожгли дом сотрудника ТЦК в Херсонской области.

    В начале октября в Херсоне, находящемся под контролем Киева, также произошла серия взрывов.

    22 октября 2025, 14:57 • Новости дня
    Начсвязи 105-го погранотряда ВСУ ликвидировали в Черниговской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Черниговской области был ликвидирован начальник связи 2-й погранзаставы 105-го погранотряда ВСУ лейтенант Роман Сорока, уроженец Львовской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Начальник связи второй пограничной заставы 105-го погранотряда ВСУ лейтенант Роман Сорока был ликвидирован в Черниговской области, передает РИА «Новости».

    По данным российских силовых структур, Сорока родился 20 августа 2001 года и был уроженцем Львовской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска ликвидировали высокопоставленного офицера ВСУ ударом ФАБ под Красноармейском. В Сумской области российские военные уничтожили офицера эстонского спецназа. В Днепропетровской области российские силы уничтожили иностранных инструкторов и офицеров ВСУ.

    23 октября 2025, 04:20 • Новости дня
    Сальдо сообщил о захвате плацдарма на Карантинном острове в Херсоне
    Сальдо сообщил о захвате плацдарма на Карантинном острове в Херсоне
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Разведчики и десантники группировки войск «Днепр» провели операцию по форсированию Днепра и захвату плацдарма на острове Карантинный в Херсоне, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Он уточнил, что под огнем противника российское бойцы высадились на берег, подавили огневые точки и отразили контратаки ВСУ.

    «Сейчас плацдарм надежно закреплен, идет минирование подступов и организация снабжения. Этот успех открывает новые возможности для контроля над западной частью Херсона», – написал о в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Сальдо сообщал, что российские военные наносят  удары по объектам на Карантинном острове в Херсоне, чтобы ограничить снабжение украинских войск и снизить угрозу для города. Российские войска также захватили  ключевые объекты Карантинного острова в Херсоне. В Подполье заявили о разгроме готовившей атаку через Днепр группе ВСУ в Камышанах.


    23 октября 2025, 02:45 • Новости дня
    Дочь спасенного из плена ВСУ бойца ВС России рассказала об издевательствах над отцом

    Tекст: Ирма Каплан

    В лагере подо Львовом российские военнопленные подвергались пыткам, длительному стоянию на морозе и избиениям боевиков ВСУ, несмотря на тяжелые ранения, рассказала Татьяна, дочь вернувшегося из украинского плена бойца ВС России.

    По словам Татьяны, ее отец попал в лагерь ВСУ с серьезными ранениями, но медпомощи почти никакой не оказывали.

    «Его не лечили, только поливали зеленкой. У него было пробито легкое, разорвано колено, осколки по всей правой стороне, перебита рука правая, оторван палец. <…> Когда он попал в госпиталь [в России], врач была в шоке и спросила: «Как вы выжили?» – рассказала она ТАСС.

    Девушка также описала со слов отца, как боевики ВСУ издевались над военнопленными.

    «Могли в мороз вывести почти без одежды стоять несколько часов. Один раз, рассказал папа, три часа стояли под дождем просто в пижамах. А они сидели и смеялись. Могли завести в подвал, завязать глаза, руки и избивать», – добавила она.

    Татьяна уточнила, что издевательства и пытки прекращались, когда в лагерь приезжали с проверкой сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пленный украинский солдат Виктор Мовчан рассказал о жестких наказаниях внутри ВСУ, включая привязывание к дереву скотчем и лишение банковских карт с зарплатой. Украинские военные ужесточили издевательства над жителями Серебрянки во время отступления. Губернатор Богомаз заявил о росте жестокости ВСУ к мирным жителям Брянской области.

    22 октября 2025, 12:58 • Новости дня
    Пленный сообщил о потере половины бойцов части ВСУ в Шандриголово

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате трехнедельных боев в Шандриголово на Украине одно из подразделений ВСУ потеряло больше половины личного состава, оставшись с 18 бойцами из 40, рассказал пленный солдат ВСУ Иван Бондаренко.

    По его словам, больше половины личного состава украинского подразделения было потеряно за три недели боев в населенном пункте Шандриголово в ДНР, передает ТАСС.

    Бондаренко рассказал: «Всего нас заехало туда для наблюдения 40 человек. Ориентировочно недели через три нас осталось в строю 18».

    Бондаренко служил в 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Его пленили военнослужащие группировки «Запад» в Шандриголово.

    Пленный отметил, что российские военные хорошо обращались с пленными и делились с ними продуктами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил о потере ВСУ контроля над Шандриголово в ДНР. Киев перебросил артиллерию и минометы в район Шандриголово в ДНР.

    23 октября 2025, 04:35 • Новости дня
    Рютте назвал «абсолютно верным» посыл Трампа по Украине о прекращении огня

    Рютте заявил о желании НАТО завершения огня на Украине без условий

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после переговоров в Белом доме с американским президентом Дональдом Трампом заявил, что тот все делает и говорит «абсолютно верно» в текущей ситуации.

    Трамп настаивает на том, чтобы обе стороны прекратили боевые действия, позволили линиям фронта оставаться на той территории, которая контролируется, в том виде, в котором они находятся сейчас, и начали переговоры о заключении соглашения. Это Рютте назвал это послание «совершенно верным», передает телеканал News 13.

    «Да, остановитесь там, где вы находитесь прямо сейчас, вот наш главный сигнал», – цитирует Рютте ТАСС и его ответ на вопрос о перемирии между Россией и Украиной без предварительных условий.

    Генсек НАТО пытался представить свои слова как позицию Трампа, напомнив, что глава Белого дома призвал ранее «остановитесь там, где вы находитесь».

    Кроме того, Рютте сообщил телеканалу Fox News о желании Трампа присоединиться к гарантиям безопасности для Украины, над чем работают европейцы. И выразим мнение, что президент России Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский все-таки должны встретиться.

    «Они должны встретиться. Но начаться все должно с полного прекращения огня», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США 22 октября сообщили о намерении объявить о «существенном усилении санкций» в отношении России в течение следующего дня. Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл». Трамп назвал санкции против России «грандиозными» и выразил надежду, что они будут недолгими.

    22 октября 2025, 14:08 • Новости дня
    При атаках ВСУ в Белгородской области ранены ребенок и двое взрослых

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины в Белгородской области пострадали водитель и девятилетняя девочка, сообщил оперштаб региона.

    Два мирных жителя, в том числе девятилетний ребенок, получили ранения в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.

    В оперштабе сообщили, что девятилетняя девочка получила травмы, когда дрон атаковал легковой автомобиль в селе Новостроевка Первая. Родители доставили ребенка в детскую областную клиническую больницу, где врачи диагностировали у нее осколочное ранение ноги.

    В селе Головчино в результате удара дрона по спецтехнике пострадал водитель. Он был госпитализирован в городскую больницу № 2 Белгорода с минно-взрывной травмой и баротравмой для дальнейшего обследования.

    Ранее дежурные расчеты ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа над Россией за четыре часа.

    Минобороны сообщило об уничтожении и перехвате 33 украинских беспилотников самолетного типа за минувшую ночь.

    22 октября 2025, 11:33 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над Россией

    Силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА в Дагестане и три – над Черным морем

    Tекст: Мария Иванова

    Дежурные расчеты ПВО в течение четырех часов уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа над Дагестаном, Крымом и Черным морем.

    В период с 7.00 до 11.00 по московскому времени силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны.

    Согласно заявлению ведомства, восемь беспилотников были сбиты над территорией Дагестана, еще три – над акваторией Черного моря. Кроме того, два аппарата были уничтожены на территории Крыма.

    Министерство обороны подчеркнуло, что работа дежурных сил ПВО позволила своевременно пресечь попытки атаки беспилотников на российские регионы.

    Напомним, Минобороны заявило об уничтожении и перехвате 33 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за минувшую ночь.

    В Лужском районе Ленобласти силовики в среду уничтожили три беспилотника.

    В Дагестане утром в среду дроны совершили атаку на одно из предприятий в Махачкале.

    23 октября 2025, 06:36 • Новости дня
    Минобороны сообщило о ночном разгроме бронетехники ВСУ под Красноармейском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные России применили ударные беспилотники для уничтожения живой силы и техники ВСУ под Красноармейском в ночное время, сообщило Минобороны России.

    Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов спецназначения группировки войск «Центр» уничтожили бронетехнику и живую силу противника в ночных условиях под Красноармейском, передает РИА «Новости». По данным Минобороны, российские операторы FPV-дронов патрулировали районы перемещения подразделений ВСУ и маршруты движения техники противника.

    В случае обнаружения противника, пытавшегося скрыть свои действия, российские военные наносили одиночные и групповые удары беспилотниками до полного уничтожения вражеских целей. В оборонном ведомстве подчеркнули, что атаки происходили во время ночной ротации подразделений ВСУ на этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заминировали главный вентствол шахты «Покровское» под Красноармейском. ВСУ нанесли удар по этой шахте в поселке Удачное. Эксперты объяснили, что уничтожение шахты связано с попытками ВСУ осложнить работу экономики освобожденных территорий.

    23 октября 2025, 07:48 • Новости дня
    ВС России уничтожили группу арабских наемников в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие России при штурме позиций ВСУ в ДНР ликвидировали группу арабских наемников, часть оставшихся боевиков сдались в плен, рассказал боец «Южной» группировки войск с позывным «Француз».

    По его словам, военнослужащие ВС России разбили группу арабских наемников в ходе штурма позиций ВСУ в Донецкой народной республике, передает РИА «Новости». Как рассказал «Француз», в результате атаки большая часть иностранных боевиков была уничтожена, а остальные сдались в плен.

    «Штурмовали очередную позицию противника. В ходе боя выявилось, что это были наемники арабского происхождения. Больше половины было ликвидировано, вторая часть просто сдалась в плен», – заявил военный.

    По его словам, те иностранцы, которые пытались сопротивляться и отказались сдаваться, были уничтожены. Остальные предпочли сохранить свои жизни и сдались российским военным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский боец рассказал о неадекватном поведении польского наемника на Украине. Российский военнослужащий заметил признаки наркотического опьянения у солдат ВСУ. Латиноамериканские наемники наладили сбыт наркотиков в рядах ВСУ.

    Перейти в раздел

