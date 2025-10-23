Минобороны заявило о росте доступности экспертизы для военных в зоне СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Работа мобильных врачебных комиссий значительно повысила доступность военно-врачебной экспертизы для участников спецоперации на Украине, передает ТАСС.

В Министерстве обороны России сообщили, что комиссии развернуты во всех медицинских подразделениях группировок войск, а также в ряде медицинских учреждений ДНР, ЛНР и Запорожской области. Благодаря гибкому и адресному подходам время прохождения экспертизы заметно сократилось.

Члены мобильных комиссий выявляют показания для направления военнослужащих с ранениями и травмами на медицинское освидетельствование, лечение или реабилитацию. Председатель одной из таких комиссий пояснил: «Наша мобильная врачебная комиссия состоит из врачей-специалистов, имеющих опыт практической работы по военно-врачебной экспертизе. Работа заключается в изучении медицинской документации и проведении медицинских осмотров личного состава, находящегося на лечении, как в амбулаторных, так и стационарных условиях».

Специалисты также оказывают методическую помощь должностным лицам медицинских служб воинских частей по вопросам организации направления военнослужащих на освидетельствование, лечение и реабилитацию. На базе медицинского отряда специального назначения Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, развернутого в ДНР, ведут прием и консультации узкоспециализированные врачи, что позволяет проводить углубленные исследования и оказывать специализированную помощь максимально близко к линии боевого соприкосновения.

Как отметил председатель ВВК отряда Дмитрий Сотников, военнослужащим оформляются документы для получения социальных гарантий, а также проводится обследование и определение категории годности к службе. Врачи-специалисты определяют степень тяжести ранений, принимают решения о необходимости реабилитации, предоставлении отпуска по болезни и оформлении социальной поддержки.

В ведомстве подчеркнули, что работа по совершенствованию медицинской помощи ведется постоянно, а накопленный опыт спецоперации позволяет ускорять и совершенствовать работу медицинских организаций на местах.

