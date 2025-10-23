В СФ предложили создать гарантии завершения сельской ипотеки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Председатель комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов предложил ввести дополнительные гарантии для заемщиков по сельской ипотеке, чтобы они не были вынуждены выплачивать кредиты за недостроенные дома, передает ТАСС. Соответствующее обращение направлено вице-премьеру Дмитрию Патрушеву. В письме сенатор призвал рассмотреть вопрос о введении гарантий завершения строительства жилья по договору подряда, а также ускорить проработку предоставления кредитных каникул гражданам, которые признаны потерпевшими в уголовных делах против недобросовестных подрядчиков.

Кутепов отметил, что в комитет Совета Федерации поступают обращения от граждан с жалобами на проблемы при реализации программы сельской ипотеки. По его словам, участники программы сталкиваются с ситуациями, когда подрядная организация приостанавливает строительство дома на ранней стадии и не завершает его, а люди продолжают выплачивать ипотеку за жилье, которого даже нет.

Сенатор также подчеркнул, что банки не учитывают обстоятельства, связанные с неисполнением обязательств подрядчиком, и требуют выплаты по кредиту вне зависимости от статуса строительства. По данным Минсельхоза, в период с 2023 по 2025 годы выдано 8 317 кредитов по сельской ипотеке, однако введено в эксплуатацию только 5 655 домов.

